|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let
Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli...
Nejkrásnější ženy světa? Těchto 60 slavných krásek okouzluje vzhledem i úspěchy
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i...
Hvězdy, které zvolily místo přepychu skromný život a radost z maličkostí
Mohly by žít jako králové, ale raději volí skromný život, protože jim stačí málo. Řeč je o slavných hvězdách, které peníze nerozhazují a radují se z maličkostí. Podívejte se do naší galerie, o koho...
Žena nenáviděla svá ňadra, nechala si je chirurgicky odstranit
Třicetiletá Siarra Luttonová z USA si splnila sen, na který myslela už od puberty. Zatímco jiné ženy si nechávají zvětšovat poprsí, ona si nechala ňadra kompletně odstranit, protože je nenáviděla....
Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?
Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen...
Léčivá síla doteků: Jak objetí, pohlazení i polibky prospívají zdraví
Hřejí, nic nestojí, rozdávají lásku, pohodu a radost. A navíc vám ještě vylepší zdraví. Užívejte si je plnými doušky. Doteky nás totiž umí léčit.
Kdo stojí za výrobky z českých regionů? Seznamte se s jejich příběhy
Čerstvé ovoce sklizené jen pár kilometrů od vašeho domova, sýry od výrobců, kteří své řemeslo rozvíjejí po generace, nebo pivo z lokálních zdrojů. Regionální potraviny mají jednu velkou výhodu –...
Maminka mi často říkala, co to mám proboha na sobě, říká režisérka Eva Toulová
Filmy režisérky a scenáristky Evy Toulové často budí rozpaky a jinak tomu není ani s jejími outfity. Ráda vymýšlí zdánlivě neslučitelné kombinace, které zaujmou na první pohled. Módní kritici je pak...
Technologie budoucnosti s myšlením z minulého století. Proč AI ignoruje ženy?
Agentura OSN pro rovnost žen a posílení postavení žen (UN Women) upozorňuje, že překotný vývoj velkých jazykových modelů je téměř čistě mužskou záležitostí. To, jak generativní AI používá stále...
Kdo se rád válí, a kdo nerad plánuje? Vaše dovolená podle horoskopu
Jak si užít tu nejlepší dovolenou? Astrologové tvrdí, že to, kde se vám bude líbit, ovlivňuje vaše znamení zvěrokruhu. Víte, kde vám bude podle vašeho znamení nejlépe?
Trápí vás stres a únava? Těchto 10 adaptogenů pomůže tělu i mysli
Takzvané adaptogeny představují jemnou, ale účinnou cestu, jak podpořit odolnost organismu, obnovit vnitřní rovnováhu, zlepšit koncentraci a čelit každodenní zátěži a stresu.
Zpackané zákroky na páteři jsou zcela běžné. Ortoped radí, kam se obrátit
Jít na operaci páteře s sebou nese rizika. I při správném provedení může přetrvávat neuropatická bolest. „Když se stav zlepší o 80 procent, tak to je pro nás absolutní maximum, které operací můžeme...
Zatčení alfa samce Andrewa Tatea v zženštilém outfitu spustilo lavinu vtipů
Jak těsné mohou být kalhoty, než začnou omezovat přívod krve do mozku? To je otázka, nad kterou by se možná měli zamyslet lékaři poté, co byl kontroverzní misogynní influencer Andrew Tate minulý...
Žena nenáviděla svá ňadra, nechala si je chirurgicky odstranit
Třicetiletá Siarra Luttonová z USA si splnila sen, na který myslela už od puberty. Zatímco jiné ženy si nechávají zvětšovat poprsí, ona si nechala ňadra kompletně odstranit, protože je nenáviděla....
Prodej bytu 2+1, ul. V Aleji, Karviná - Ráj
V Aleji, Karviná - Ráj
2 690 000 Kč
Nejkrásnější ženy světa? Těchto 60 slavných krásek okouzluje vzhledem i úspěchy
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i...
Sportoval celý život. Ve 50 letech mu chytré hodinky odhalily nemocné srdce
Problémy se srdcem jsem zaregistroval, když jsem ukončil profesionální dráhu basketbalisty. Vlastně úplnou náhodou. Vyšetření nakonec odhalily srdeční arytmii. Čtenář Jiří napsala další díl seriálu...