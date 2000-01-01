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Pamela Alexandra je švýcarská modelka a influencerka s miliony sledujícími na Instagramu, která se proslavila svými výraznými ženskými křivkami a velmi sexy obsahem. Zaměřuje se především na modeling plavek, luxusní módu a cestování. Podívejte se do galerie na její neodolatelné křivky.
Autor: koláž iDNES.cz
Narodila se v Brazílii, ale vyrostla v malé vesnici ve Švýcarsku. Přestože se považuje především za Evropanku, nikdy nezapomíná uvést, kde jsou její kořeny. „Ženy u nás v Brazílii jsou kypré a já jsem hrdá na to, že jsem taková,“ uvedla na svém Instagramu modelka.
Autor: Profimedia.cz
Než se Pamela stala plnohodnotnou hvězdou sociálních sítí, její život vypadal úplně jinak. Vystudovala podnikovou ekonomiku (Business Administration) a získala jazykové diplomy. Následně pracovala v korporátní sféře, konkrétně v bankovnictví a pojišťovnictví.
Autor: Profimedia.cz
Zlom nastal s růstem popularity jejího profilu na oficiálním Instagramu Pamely Alexandry, kde začala sdílet své fotografie zaměřené na módu, cestování a životní styl. Rozhodla se bankovní svět opustit a začala se plně věnovat digitálnímu modelingu.
Autor: Profimedia.cz
Pamela se stala mezinárodní ikonou plnoštíhlé módy. Spolupracuje s předními světovými značkami oblečení pro plnoštíhlé, jako je například FashionNovaCurve. Objevila se také na přehlídkových molech, například v rámci prestižního týdne módy Miami Art Week. Ve své tvorbě se snaží inspirovat ženy všech tvarů a velikostí k tomu, aby měly rády své tělo a nebály se oblékat stylově a sebevědomě.
Autor: Profimedia.cz
Kromě Instagramu je aktivní také na svém oficiálním webu Pamela Alexandra, platformách TikTok a YouTube, kde publikuje vlogy z cest, zkoušení oblečení (try-on hauls) a střípky ze zákulisí focení.
Autor: Profimedia.cz
Pamela se také například objevila v oficiálním hudebním videoklipu k hitu „No Mediocre“ od amerického rappera T.I. (feat. Iggy Azalea).
Autor: Profimedia.cz
Jako uznávaná modelka se objevila na stránkách prestižních mezinárodních edic, včetně pánského časopisu Maxim India.
Autor: Profimedia.cz
Vedle značky FashionNovaCurve spolupracovala na kampaních pro kosmetického giganta KIKO Milano nebo internetový obchod Amazon. Předváděla také pro plavkové značky jako OCCEÁN swimwear.
Autor: Profimedia.cz
Kromě Miami Art Week zářila v plavkách na molech během ATL Swim Week a Miami Swim Week.
Autor: Profimedia.cz
Založila a úspěšně provozuje vlastní marketingovou a prodejní agenturu, protože ačkoli se v modelingu cítí dobře, věří, že je potřeba myslet na budoucnost.
Autor: Profimedia.cz
Čistá hodnota jejího majetku se díky kombinaci modelingu, placených partnerství a podnikání v současnosti odhaduje až na čtyři miliony dolarů. „Byla jsem jen malá holka, která se chce dostat do velkého světa. A nakonec jsem ve světě, o kterém se mi ani nesnilo,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Sama sebe popisuje jako energickou dívku s veselou povahou, která miluje objevování světa a má obrovskou slabost pro dobré jídlo. „Nikdy bych nemohla nejíst. Nerozumím tomu, že to tak někdo má. Nehubla bych, neodepírala bych si jídlo. Miluji každý záhyb na svém těle,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli rodině a pracovním zakázkám nejčastěji pendluje mezi Miami, New Yorkem, Brazílií a Švýcarskem.
Autor: Profimedia.cz
„Nedám dopustit na tradiční švýcarský pokrm raclette. Miluji rituál tavení sýra na vařené brambory, které doplňuji nakládanými cibulkami, kyselými okurkami a slaninou,“ sdělila svým sledujícím na Instagramu. Na diety ji zkrátka neužije.
Autor: Profimedia.cz
Z brazilské kuchyně naopak nejvíce zbožňuje picanhu – speciální šťavnatý řez hovězího masa, podávaný s rýží, fazolemi a opraženou maniokovou moukou. Sama se smíchem přiznává, že bez sýra raclette a picanhy by nedokázala žít.
Autor: Profimedia.cz
Kromě oslavy ženských křivek a tělesné pozitivity Pamela na svých platformách aktivně otevírá téma duševního zdraví. Snaží se své sledující inspirovat k tomu, aby si budovali zdravé sebevědomí, nepodléhali nereálným standardům krásy a pečovali o svou psychickou pohodu, což považuje za klíč k celkovému vyzařování a kráse.
Autor: Profimedia.cz
Na rozdíl od většiny tvůrců, kteří komunikují pouze v jednom jazyce, Pamela na svých profilech naprosto přirozeně a bez vysvětlování střídá hned čtyři jazyky. Dokáže tak oslovit publikum v Latinské Americe, USA i v celé západní Evropě.
Autor: Profimedia.cz
V současné době je svobodná a bezdětná, plně se soustředí na rozvoj svých podnikatelských aktivit v USA a Evropě.
Autor: Profimedia.cz
I když vlastní dům v USA, jejím nejoblíbenějším místem pro odpočinek a načerpání sil zůstává malá, klidná vesnice poblíž švýcarského Curychu, kde prožila dětství.
Autor: Profimedia.cz
Pamela veřejně deklaruje, že její tělo je zcela přirozené, bez implantátů či liposukce s transferem tuku (BBL). Její postava typu přesýpacích hodin je výsledkem genetických dispozic po její brazilské matce.
Autor: Profimedia.cz
Modelka je známá svými hustými tmavými kudrnatými vlasy. Její přátelé i fanoušci oceňují, že nepoužívá žádné příčesky a zakládá si na přirozené textuře svých vlasů.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv se pro přehlídková mola nechává profesionálně nalíčit, v soukromí a na svých civilnějších videích preferuje look bez make-upu nebo jen s jeho minimem.
Autor: Profimedia.cz
Pravidelně se objevuje na akcích Miami Swim Week a ATL Swim Week, kde předvádí plavky a plážovou módu s osobitou energií.
Autor: Profimedia.cz