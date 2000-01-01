náhledy
Říct nahlas, že vás někdo sexuálně obtěžoval, není jednoduché. Obzvlášť pro ženy, které jsou vidět a zná je celý svět. Mnohdy se na ně lidé dívají skrz prsty a nevěří jim. Přesto se některé ženy nebály veřejně přiznat, co s muži zažily a veřejně o tom promluvily. Podívejte se v galerii, o koho šlo.
Zpěvačka Taylor Swiftová v roce 2017 úspěšně zažalovala DJ Davida Muellera, který ji v roce 2013 před koncertem sexuálně obtěžoval. Sahal jí na zadek. Zpěvačka požadovala symbolické odškodné 1 dolar, aby poukázala na nutnost bránit se. A soud jí nakonec dal za pravdu. Tento případ se stal symbolem boje proti obtěžování.
Americká herečka Constance Wu známá například z filmu Šíleně bohatí Asiati a seriálu Fresh Off the Boat, v roce 2022 otevřeně promluvila o tom, že se během natáčení prvních dvou sérií sitcomu Fresh Off the Boat stala obětí sexuálního obtěžování a zastrašování ze strany jednoho z producentů.
Herečka Ashley Juddová po aféře s filmovým producentem Harveym Weinsteinem, kterého obvinila ze sexuálního obtěžování, o sobě opět dala nedávno vědět. Veřejně bojuje za právo žen na legální potrat. Sama tento zákrok podstoupila po tom, co byla znásilněna.
Herečka Rose McGowanová se stala jednou z hlavních postav hnutí #MeToo poté, co jako jedna z prvních veřejně obvinila producenta Harveyho Weinsteina ze znásilnění, k němuž mělo dojít v roce 1997. Čelila následně snahám o umlčení a podala žalobu na Weinsteina i jeho právní tým. Později obvinila také režiséra Alexandera Paynea ze sexuálního obtěžování v době, kdy jí bylo 15 let.
Herečka Abigail Breslinová v minulosti uvedla, že byla obtěžována vlastním partnerem. Ten ji nutil k sexu proti její vůli a dokonce ji zavíral v domě a zakazoval jí vycházet na ulici. Vztah s takto toxickým partnerem ji velmi poznamenal a na delší dobu mužům nedůvěřovala. Nakonec ale znovu našla štěstí a dnes je ve spokojeném vztahu.
Americká zpěvačka Kesha v roce 2014 obvinila svého bývalého producenta Dr. Lukea (Lukasz Gottwald) ze sexuálního, fyzického a emocionálního zneužívání, k němuž mělo docházet téměř deset let. Producent obvinění odmítl a podal protižalobu za pomluvu. Dlouholetý právní spor skončil až v roce 2023 smírem těsně před soudním líčením.
Zpěvačka Lady Gaga otevřeně promluvila o traumatických zážitcích týkajících se sexuálního zneužívání, ke kterému došlo, když jí bylo 19 let, ze strany o 20 let staršího muže z hudebního průmyslu. Tato zkušenost jí způsobila posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD) a dlouhodobé psychické i fyzické obtíže. Zpěvačka o tématu promluvila v rámci hnutí #MeToo s cílem podpořit ostatní oběti.
Herečka Padma Lakshmi roky nedokázala otevřeně hovořit o znásilnění, které ji velmi poznamenalo. Veřejně se o něm zmínila až ve chvíli, kdy se světem prohnalo hnutí MeToo.
Americká zpěvačka Cassie (celým jménem Casandra Elizabeth Ventura) v listopadu 2023 zažalovala svého bývalého partnera, hudebního magnáta Seana „Diddyho“ Combse, ze sexuálního obtěžování, znásilnění, fyzického násilí a obchodování se sexem. Obvinění popsala jako desetiletí trvající „cyklus zneužívání“ a nátlaku.
Herečka Jane Fonda uvedla, že byla znásilněna už jako malá dívenka. Dlouhou dobu pak měla strach, že jí mohou všichni muži podobně ublížit. „Hodně jsem nad tím přemýšlela a žila v neustálém strachu. Měla jsem pak problémy i se vztahy. Trvalo mi, než jsem se s tím vyrovnala. Dodnes jsem ale hrdá na to, že jsem dokázala odmítnout sex se šéfem jen kvůli tomu, abych dostala roli. Aspoň to jsem uměla zarazit,“ svěřila se pro The EDIT.
Herečka, modelka a spisovatelka Brooke Shieldsová se v dokumentu Pretty Baby: Brooke Shields svěřila s děsivou zkušeností z mládí, kdy byla sexuálně zneužita. Tehdy o tom nikomu neřekla, protože měla strach.
Americká herečka Jena Malone známá mimo jiné rolí Johanny Mason ve filmové sérii Hunger Games, v březnu 2023 veřejně promluvila o tom, že se stala obětí sexuálního násilí. K události došlo kolem roku 2015, během natáčení filmu Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (Mockingjay – Part 2) ve Francii. A pachatelem měl být její kolega.
Herečka Evan Rachel Woodová podala žalobu na hudebníka Marilyna Mansona. Herečka, která se proslavila zejména rolí Dolores v seriálu Westworld, v minulosti se slavným zpěvákem chodila. V novém dokumentu s názvem Phoenix Rising promluvila o tom, jak útrpným pro ni tento vztah byl a proč muzikanta žaluje až nyní. Tvrdil, že ji měl opakovaně znásilňovat.
Alexandria Ocasio-Cortezová, členka amerického Kongresu (AOC), v únoru 2021 veřejně prohlásila, že je obětí sexuálního násilí. Učinila tak během emotivního živého videa na Instagramu, v němž popisovala trauma z útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. Přirovnala chování některých republikánů k chování zneužívajících osob.
Herečka a aktivistka Alyssa Milano se stala jednou z nejvýraznějších tváří hnutí #MeToo, když v říjnu 2017 vyzvala ženy, aby sdílely své zkušenosti se sexuálním obtěžováním a násilím. Sama Milano se později svěřila s vlastními traumatickými zážitky, včetně sexuálního napadení.
Hollywoodská herečka Uma Thurmanová obvinila v americkém tisku filmového producenta Harveyho Weinsteina, že ji kdysi napadl s cílem domoci se sexu. Weinsteinovi právníci přiznali, že se jejich klient dopustil nevhodného chování, fyzický útok ale popřeli.
Herečka Salma Hayeková v prosinci 2017 veřejně promluvila o tom, že se stala obětí sexuálního obtěžování, zastrašování a zneužívání ze strany hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina. Ve svém otevřeném dopise pro The New York Times označila Weinsteina za „monstrum“ a popsala traumatizující zážitky z natáčení filmu Frida (2002).
Herečka Reese Witherspoonová zavzpomínala na to, jak byla v jednom ze svých vztahů zneužívána. Hollywoodská herečka tvrdí, že to výrazně ovlivnilo její život. S kým v tom toxickém vztahu byla, ovšem neprozradila.
Herečka Kate Beckinsale popsala své nepříjemné zkušenosti z filmového průmyslu. Někteří její kolegové se nebáli sexuálního obtěžování, urážek a dokonce ani násilí. „Poznamenalo mě to. Málokdo si umí představit, jak traumatizující taková zkušenost je. Nikdo mě nemůže pochopit,“ uvedla.
