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Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti seriálových krásek, které excelovaly na televizních obrazovkách nebo v dílech na streamovacích platformách. V každém ze seriálů se vždy najde nějaká kráska, která svým vzhledem vybočuje a poutá na sebe pozornost. Přesvědčte se sami.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Emilia Clarke excelovala v seriálu Hra o trůny jako postava Daenerys Targaryen. Pro Emilii Clarke byla tato role zlomová a přinesla jí celosvětovou slávu. Zajímavostí je, že během natáčení prvních řad seriálu prodělala dvě nebezpečná mozková aneuryzmata a musela podstoupit operace, přesto dokázala v natáčení pokračovat a roli úspěšně dokončit.
Autor: Reuters
Herečka Katheryn Winnicková v seriálu Vikingové ztvárnila roli Lagerthy. A kromě svého půvabu také ukázala, jak skvělá je v bojovém umění. Nepotřebovala dublérku a vše zvládala levou zadní, protože se bojovému umění věnuje už od dětství.
Autor: Reuters
Herečka Nina Dobrevová zazářila v seriálu Upíří deníky. Právě role Eleny Gilbertové ji vynesla do světa slávy. Figurovala v seriálu jako dívka, kvůli které spolu bojovali dva upíří bratři. Její klasická krása a něžnost definovaly celý seriál.
Autor: AP
V seriálu Super drbna excelovala herečka Blake Lively. Zahrála si postavu nezkrotné Sereny van der Woodsenové, která svou krásou zastínila všechny okolo, aniž by o to usilovala.
Autor: AP
Jistě si pamatujete ikonický seriál Zoufalé manželky. A právě v něm zazářila herečka Eva Longoria jako Gabrielle Solisová. Uvedla se zde jako bývalá modelka, která přinesla na Wisteria Lane svůj nezkrotný temperament i šarm.
Autor: Reuters
Dnes patří do královské rodiny, ale ještě před pár lety byla uznávanou americkou herečkou. Meghan Markle se blýskla v seriálu Suits jako Rachel Zane. Elegantní a ambiciózní koncipientka, která vnesla do právnického prostředí dokonalou byznys eleganci a styl.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kaley Cuoco byla třešničkou na dortu seriálu Velký třesk. V roli Penny se cítila jako ryba ve vodě a právě tento seriál jí přinesl velkou slávu. Kaley byla v seriálu krásná sousedka odvedle, která svým přirozeným půvabem a humorem okouzlila partu geniálních vědců.
Autor: Reuters
Kráskou číslo jedna byla v kultovním seriálu Přátelé herečka Jennifer Anistonová. Jako Rachel Greenová vnesla do seriálu trochu chaosu, spoustu módní inspirace a svět inspirovala i svým účesem.
Autor: AP
Herečka Sofia Vergara v seriálu Modern Family ztvárnila roli Glorie Delgado-Pritchettové. Vystupovala zde jako horkokrevná Kolumbijka s nepřehlédnutelnými křivkami, obrovským temperamentem a nakažlivým humorem.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Cobie Smuldersová byla hvězdou seriálu Jak jsem poznal vaši matku. V roli Robin Scherbatsky excelovala.
Autor: AP
Herečka Lesley-Ann Brandtová se blýskla jako kráska v seriálu Lucifer. V roli Mazikeen excelovala. Smrtící démonka z pekla, která v seriálu oslňovala drsným stylem, exotickým vzhledem a koženými outfity jí vyloženě sedla.
Autor: AP
Herečka Anya Taylor-Joy na sebe strhla pozornost v seriálu Dámský gambit v roli Beth Harmonové. Excelovala jako šachová šampionka s hypnotickýma očima a dokonalým retro stylem 60. let, který si podmanil diváky i kritiky.
Autor: Reuters
Herečka Phoebe Dynevorová oslnila diváky v seriálu Bridgerton. Jako Daphne Bridgertonová ukázala svou eleganci i dokonalou krásu. Zazářila jako ztělesnění aristokratické jemnosti a čisté klasické krásy z období regentského Londýna.
Autor: AP
Herečka Emily Deschanelová roky excelovala v seriálu Sběratelé kostí jako Dr. Temperance Brennanová. Dokázala, že i vědkyně může být neodolatelná a sexy.
Autor: Reuters
Sydney Sweeney je jednou z nejvýraznějších hereček současnosti a díky své kráse i naditému dekoltu upoutala pozornost žen i mužů. Excelovala v seriálu Euforie v roli Cassie Howardové, kde bez okolků ukázala i celé své poprsí.
Autor: Reuters
Herečku Emmu Mackey média často připodobňují k herečce Margot Robbie. Ve skutečnosti má ale v sobě tajemné kouzlo Emma sama o sobě a strhla na sebe pozornost například v seriálu Sex education v roli Maeve Wiley.
Autor: Profimedia.cz
Neodolatelná zrzka herečka Christina Hendricksová excelovala jako Joan Holloway v seriálu Mad Men.
Autor: AP
Herečka Julianna Marguliesová na sebe upoutala pozornost jako kráska v seriálu Dobrá manželka.
Autor: Reuters
Nezapomenutelnou byla v seriálu Buffy, přemožitelka upírů herečka Sarah Michelle Gellarová. Jednalo se o jednu z jejích přelomových rolí. Ztvárnila zde postavu Buffy Summersové a ukázala se jako jedinečná akční hrdinka.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Alyssa Milano excelovala v seriálu Čarodějky. Ačkoli roli zprvu nechtěla přijmout, nakonec uznala, že to byla nejpříjemnější práce, jakou v životě měla. Zahrála si zde postavu čarodějky Phoebe Halliwellové. Jednu ze tří čarodějnických sester.
Autor: AP
V seriálu Střepy excelovala herečka a modelka Kaia Gerberová. Předvedla neskutečný herecký výkon a ukázala i svou dokonalou postavu a krásu. Blýskla se v roli Susan Reynoldsové.
Autor: AP
Herečka Brittany Snowová zazářila v seriálu The Hunting Wives jako nezkrotná manželka se špetkou rebélie. Blýskla se v roli Sophie O’Neilové.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Florence Pughová na sebe upozornila v roli Cathy Amesové v seriálu Na východ od ráje.
Autor: AP
Herečka Kristen Bellová se blýskal jako kráska v seriálu Tohle nikdo nechce, kde si zahrála hlavní postavu Joanne.
Autor: AP
Hvězdou seriálu Emily v Paříži je herečka Lily Collinsová, která ztvárnila roli Emily. Ačkoli za sebou v době natáčení měla už mnoho hollywoodských trháků, tento seriál ji proslavil po celém světě a stala se z ní během pár dnů módní ikona.
Autor: Reuters
Herečka Priyanka Chopra je kráskou, kterou málokdo může přehlédnout. Excelovala v akčním seriálu Citadel v roli Cynthie.
Autor: AP
Herečka Selena Gomezová dodala jako postava Mabel Mora seriálu Jen vraždy v budově prvek ženskosti a něžnosti.
Autor: AP
Herečka Elle Fanningová excelovala v seriálu Veliká, kde ztvárnila postavu Kateřiny Veliké. Za tento výkon dokonce získala nominace na ceny Emmy a Zlatý glóbus.
Autor: AP
Herečka Kristen Wiigová se blýskla jako kráska v seriálu Palm Royale v roli Maxine Simmonsové.
Autor: AP
Herečka Courtney Eatonová hraje v úspěšném americkém mysteriózním a thrillerovém seriálu Yellowjackets. V tomto seriálu ztvárňuje teenagerskou verzi postavy Lottie Matthewsové.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli v seriálu Euforie nebyla herečka Zendaya za prvoplánovou krásku, přesto byla jednou z nejvýraznějších hereček a právě tato role v případě této krásky stojí za zmínku.
Autor: AP
Herečka Madelyn Cline se nejvíce proslavila hlavní rolím Sarah Cameronové v seriálu Outer Banks, kde ukázala svou dokonalou krásu.
Autor: AP
herečka Lucy Boyntonová excelovala v seriálu, kde si zahrála jednu z hlavních rolí, chladnou antagonistku Astrid Sloanovou.
Autor: Reuters
Herečka Ester Expósito hrála v mnoha známých seriálech, ale největší slávu jí bez pochyb přinesla role Carly v Élite. Právě zde mohla ukázat svou přirozenou krásu.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Madelaine Petschová se nejvíce proslavila svou hlavní rolí půvabné Cheryl Blossomové v populárním dramatickém a mysteriózním seriálu Riverdale.
Autor: AP
Herečka Sasha Pieterse se nejvíce proslavila rolí Alison DiLaurentisové v seriálu Prolhané krásky.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Mischa Bartonová excelovala především v seriálu O.C., který jí přinesl celosvětovou slávu. V roli Marissy Cooperové mohla projevil svou přirozenost a později uvedla, že to bylo natáčení, během kterého se cítila volná a všichni ji přijali takovou, jakou doopravdy byla.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Dianna Agronová se nejvíce proslavila rolí Quinn Fabrayové v hudebním seriálu Glee.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Morgan Kohanová exceluje v seriálu Návrat do Sullivan’s Crossing, kde v roli Maggie Sullivanové ukazuje svůj půvab.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Morrisonová byla nezapomenutelná v seriálu Dr. House, kde ztvárnila roli Allison Cameronové.
Autor: Profimedia.cz
Krásná kanadská herečka Kristin Kreuková proslula především rolí Lany Langové v úspěšném superhrdinském seriálu Smallville.
Autor: ČTK
Herečka Elizabeth Bitsie Tullochová si zahrála v seriálu Superman a Lois a ztvárnila ikonickou hlavní roli novinářky Lois Lane.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Alexandra Breckenridge hrála v mnoha známých seriálech, přičemž k jejím nejvýznamnějším rolím patří role Melindy Monroe v seriálu Virgin River.
Autor: Profimedia.cz
Půvabná herečka Nikki Rodriguezová se proslavila především hlavní rolí v seriálu Můj život s Walterovic kluky, kde ztvárnila postavu Jackie Howardové.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Úrsula Corberó se celosvětově jako kráska proslavila především hlavní rolí Tokio v celosvětově úspěšném seriálu Papírový dům.
Autor: Profimedia.cz
Španělská herečka Diana Gómezová je mezinárodně známá díky své roli Valerie ve stejnojmenném seriálu.
Autor: Profimedia.cz