Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pamatujete si je? 50 seriálových krásek, které okouzlily diváky

Autor:
Fotočlánek   8:35
Seriálové krásky Emilia Clarke na premiéře závěrečné řady seriálu Hra o trůny (Radio City Music... Katheryn Winnicková (Santa Monica, 11. prosince 2016) Nina Dobrevová (New York, 28. září 2023) Blake Lively v New Yorku (27. dubna 2025) Eva Longoria v Londýně (8. října 2025) Už v roce 2011 Meghan předběhla trendy v síťovaném tričku a extra širokých... Kaley Cuoco (Santa Monica, 11. prosince 2016) Jennifer Anistonová Sofia Vergara Cobie Smuldersová (New York, 24. června 2015) Lesley-Ann Brandtová (Pasadena, 6. února 2024)
Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti seriálových krásek, které excelovaly na televizních obrazovkách nebo v dílech na streamovacích platformách. V každém ze seriálů se vždy najde nějaká kráska, která svým vzhledem vybočuje a poutá na sebe pozornost. Přesvědčte se sami.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali

Dříve byli mladí a neměli moc zkušeností, dnes jsou z nich největší české...

Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte...

Hráli už jako děti. Dnes patří mezi největší hollywoodské hvězdy

Slavní, kteří byli hereckými hvězdami.

Pětatřicet současných hvězd začínalo už v dětství. K filmu přičichla většina z nich ve velmi nízkém věku a kupodivu se stále drží na výslunní a mají své čestné místo v Hollywoodu. Podívejte se, jak...

Co jíst každý den a co jen párkrát týdně? 40 potravin pro zdravější jídelníček

ilustrační snímek

Nemusíte shánět žádné exotické superpotraviny. Zdravý jídelníček lze poskládat z běžných potravin, které dobře znáte. Vybrali jsme 40 z nich a poradíme, čím tělu prospívají, jak často je jíst a na co...

Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let

Herci z devadesátkových seriálů, na které divák jen tak nezapomene.

Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...

Pamatujete si je? 50 seriálových krásek, které okouzlily diváky

Seriálové krásky

Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti seriálových krásek, které excelovaly na televizních obrazovkách nebo v dílech na streamovacích platformách. V každém ze seriálů se vždy najde nějaká...

Chcete zhubnout 10 kg? Posilování spálí méně než kardio, přesto má přednost

Jak správně zkombinovat silový trénink, kardio a běžnou chůzi, proč chytré hodinky přeceňují spálené kalorie a jak si sestavit ideální tréninkový týden?

Chcete shodit deset kilogramů a vaše první myšlenka patří hodině na běžeckém pásu? Kardio sice efektivně zvyšuje kalorický výdej, jako jediná strategie při hubnutí ale selhává. Při výraznější redukci...

8. října 2026

Sucho v krku, chrapot a rýma? Proč nestačí jen občasné zvlhčení a co na ně pomůže

Advertorial
Sucho v krku, chrapot a rýma? Proč nestačí jen občasné zvlhčení a co na ně...

Bolest v krku, chrapot a neustálé nutkání ke kašli. Tyto potíže často vnímáme jako nevyhnutelnou daň za sychravé počasí, jako přechodnou nepříjemnost. Jenže pro mnohé, ať už jsou to učitelé, zpěváci,...

8. října 2026

Rozkveťte do podzimních odstínů fialové. Nadčasová elegance vás pozvedne

Ani na podzim se nemusíte vzdávat lehkých, vzdušných materiálů a střihů....

Podzimní barevná paleta vychází z odstínů, kterými v tomto období hraje příroda. Kromě valérů hnědé, červené či zelené ale letos hraje prim ještě jedna barva: fialová. Je noblesní, neotřelá a promění...

8. října 2026

Jako babička jsem toho musela hodně spolknout. Teď jsme se snachou kámošky

ilustrační snímek

Jak přistupovat k výchově vnoučat? Radit a zasahovat, nebo mlčet a třeba i trpět? Stále více psychologů doporučuje jednoduché pravidlo: Konečné slovo mají rodiče. Prarodiče můžou nabídnout svou...

8. října 2026

Čas jí sluší, ale potřebuje péči. Jak se starat o pravou kůži v šatníku

Ilustrační snímek

Patina, hebkost, hodnota. To všechno může pravé kůži přinést správná péče a šetrné zacházení. Jak ji poznat, chránit a hlavně udržet v šatníku v perfektní kondici, radí stylistka Dominika Staňková...

8. října 2026

Je vám zle už v čekárně? Syndrom bílého pláště může zvyšovat i zdravotní rizika

ilustrační snímek

Dělá se vám nevolno jen při pohledu na ordinaci? Možná netrpíte strachem z nemoci, ale syndromem bílého pláště. Tento stav je mnohem rozšířenější, než si většina lidí myslí, a postihuje děti i...

8. října 2026

Móda utržená ze řetězu. Příští rok nás čekají flitry, volány i mohutné sukně

Destilací všech nových trendů jako by byla pařížská přehlídka Valentino.

Najděte, prosím, v šatníku flanelovou košili, sukni pošitou flitry, sako s péřovým lemováním a lodičky na mohutné platformě. Jen takto budete, zdá se, připraveni na příští rok. Módní návrháři...

8. října 2026

Kufr cédéček a maringotka. Kristýna Coufalová vzpomíná na první StarDance

Premium
Profesionální tanečnice a lektorka tance Kristýna Coufalová. (2026)

V říjnu se tančí v sálech i na televizních obrazovkách, začínají kurzy pro středoškoláky i StarDance. S obojím má zkušenost Kristýna Coufalová. „Díky soutěži začali tančit dospělí,“ tvrdí a vzpomíná,...

7. října 2026

Pamatujete si je? 50 seriálových krásek, které okouzlily diváky

Seriálové krásky

Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti seriálových krásek, které excelovaly na televizních obrazovkách nebo v dílech na streamovacích platformách. V každém ze seriálů se vždy najde nějaká...

7. října 2026  8:35

Konečně vím, co je život, říká Lukáš z Extrémních proměn. Pár kilo navíc neřeší

Lukáš Skupin

Vážil 228 kilo, po Extrémních proměnách se pyšnil Lukáš Skupin váhou 109 kilo. Ačkoli nyní má pár kilo nahoře, stále se cítí skvěle. Měsíce po proměnách denně dře v posilovně, drží si zdravou stravu,...

7. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dobrá máma nemusí být dokonalá. Havelková o pochybnostech při výchově čtyř synů

Premium
Klára Pollertová-Trojanová

Je dobrá máma ta, která nikdy nekřičí, nedělá chyby a všechno zvládá? Podle psycholožky Heleny Sovákové taková představa spíš škodí. V podcastu NA DUŠI o rodičovských pochybnostech otevřeně mluví...

7. října 2026

Život s narcisem? Přijdete o sebevědomí a jistotu, odejít chce odvahu

Ilustrační snímek

Sebeláska je v posledních letech hojně skloňovaným pojmem. Jsou však i tací, kteří sami sebe milují tolik, až to hraničí s psychiatrickou diagnózou. Přestože oni sami si svůj „problém“ neuvědomují,...

7. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×