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Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali
Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte...
Hráli už jako děti. Dnes patří mezi největší hollywoodské hvězdy
Pětatřicet současných hvězd začínalo už v dětství. K filmu přičichla většina z nich ve velmi nízkém věku a kupodivu se stále drží na výslunní a mají své čestné místo v Hollywoodu. Podívejte se, jak...
Co jíst každý den a co jen párkrát týdně? 40 potravin pro zdravější jídelníček
Nemusíte shánět žádné exotické superpotraviny. Zdravý jídelníček lze poskládat z běžných potravin, které dobře znáte. Vybrali jsme 40 z nich a poradíme, čím tělu prospívají, jak často je jíst a na co...
Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let
Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...
Pamatujete si je? 50 seriálových krásek, které okouzlily diváky
Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti seriálových krásek, které excelovaly na televizních obrazovkách nebo v dílech na streamovacích platformách. V každém ze seriálů se vždy najde nějaká...
Chcete zhubnout 10 kg? Posilování spálí méně než kardio, přesto má přednost
Chcete shodit deset kilogramů a vaše první myšlenka patří hodině na běžeckém pásu? Kardio sice efektivně zvyšuje kalorický výdej, jako jediná strategie při hubnutí ale selhává. Při výraznější redukci...
Sucho v krku, chrapot a rýma? Proč nestačí jen občasné zvlhčení a co na ně pomůže
Bolest v krku, chrapot a neustálé nutkání ke kašli. Tyto potíže často vnímáme jako nevyhnutelnou daň za sychravé počasí, jako přechodnou nepříjemnost. Jenže pro mnohé, ať už jsou to učitelé, zpěváci,...
Rozkveťte do podzimních odstínů fialové. Nadčasová elegance vás pozvedne
Podzimní barevná paleta vychází z odstínů, kterými v tomto období hraje příroda. Kromě valérů hnědé, červené či zelené ale letos hraje prim ještě jedna barva: fialová. Je noblesní, neotřelá a promění...
Jako babička jsem toho musela hodně spolknout. Teď jsme se snachou kámošky
Jak přistupovat k výchově vnoučat? Radit a zasahovat, nebo mlčet a třeba i trpět? Stále více psychologů doporučuje jednoduché pravidlo: Konečné slovo mají rodiče. Prarodiče můžou nabídnout svou...
Čas jí sluší, ale potřebuje péči. Jak se starat o pravou kůži v šatníku
Patina, hebkost, hodnota. To všechno může pravé kůži přinést správná péče a šetrné zacházení. Jak ji poznat, chránit a hlavně udržet v šatníku v perfektní kondici, radí stylistka Dominika Staňková...
Je vám zle už v čekárně? Syndrom bílého pláště může zvyšovat i zdravotní rizika
Dělá se vám nevolno jen při pohledu na ordinaci? Možná netrpíte strachem z nemoci, ale syndromem bílého pláště. Tento stav je mnohem rozšířenější, než si většina lidí myslí, a postihuje děti i...
Móda utržená ze řetězu. Příští rok nás čekají flitry, volány i mohutné sukně
Najděte, prosím, v šatníku flanelovou košili, sukni pošitou flitry, sako s péřovým lemováním a lodičky na mohutné platformě. Jen takto budete, zdá se, připraveni na příští rok. Módní návrháři...
Kufr cédéček a maringotka. Kristýna Coufalová vzpomíná na první StarDance
V říjnu se tančí v sálech i na televizních obrazovkách, začínají kurzy pro středoškoláky i StarDance. S obojím má zkušenost Kristýna Coufalová. „Díky soutěži začali tančit dospělí,“ tvrdí a vzpomíná,...
Pamatujete si je? 50 seriálových krásek, které okouzlily diváky
Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti seriálových krásek, které excelovaly na televizních obrazovkách nebo v dílech na streamovacích platformách. V každém ze seriálů se vždy najde nějaká...
Konečně vím, co je život, říká Lukáš z Extrémních proměn. Pár kilo navíc neřeší
Vážil 228 kilo, po Extrémních proměnách se pyšnil Lukáš Skupin váhou 109 kilo. Ačkoli nyní má pár kilo nahoře, stále se cítí skvěle. Měsíce po proměnách denně dře v posilovně, drží si zdravou stravu,...
Dobrá máma nemusí být dokonalá. Havelková o pochybnostech při výchově čtyř synů
Je dobrá máma ta, která nikdy nekřičí, nedělá chyby a všechno zvládá? Podle psycholožky Heleny Sovákové taková představa spíš škodí. V podcastu NA DUŠI o rodičovských pochybnostech otevřeně mluví...
Život s narcisem? Přijdete o sebevědomí a jistotu, odejít chce odvahu
Sebeláska je v posledních letech hojně skloňovaným pojmem. Jsou však i tací, kteří sami sebe milují tolik, až to hraničí s psychiatrickou diagnózou. Přestože oni sami si svůj „problém“ neuvědomují,...