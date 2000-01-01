náhledy
Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou základnu fanoušků a aktuálně je podle nich jednou z nejneodolatelnějších žen v Polsku.
Autor: koláž iDNES.cz
Natsu si vybudovala obrovskou základnu fanoušků na několika platformách, kde se věnuje především tématům jako je móda, líčení a životní styl.
Autor: Profimedia.cz
TikTok patří mezi její nejsilnější platformy, kde má přes 3,1 milionu sledujících a její videa nasbírala více než 128 milionů lajků.
Autor: Profimedia.cz
Kromě tvorby na internetu se Natalia prosadila také v polském fenoménu „freak fight“ zápasů MMA, kde proti sobě bojují osobnosti internetu a celebrit. Zápasila pod hlavičkou organizací jako High League a Fame MMA. Mezi její nejznámější zápasy patřil duel s další populární polskou influencerkou Lexy Chaplin.
Autor: Profimedia.cz
Podle statistik zastupující agentury Spotlight Agency tvoří její publikum převážně mladí dospělí, což z ní dělá jednu z marketingově nejzajímavějších polských influencerek.
Autor: Profimedia.cz
Její první úspěšná videa stála na komediálních scénkách, rodinných vlozích a populárních internetových výzvách.
Autor: Profimedia.cz
Vedle lifestylu a módy přešla v poslední době na analytický formát, kde ve svých videích rozebírá a komentuje aktuálně nejvíce trendující témata polského i světového internetu. Často také spolupracuje na videích se svým přítelem.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv je podle svých slov plně vytíženou influencerkou na plný úvazek, Natalia studovala na prestižní Varšavské univerzitě, protože byla od mala vychovávána s tím, že vzdělání je absolutní základ jakéhokoli životního úspěchu.
Autor: Profimedia.cz
V polských médiích se otevřeně podělila o své osobní obavy z budoucnosti. Přiznala, že i přes současný obrovský úspěch občas prožívá úzkosti z pomíjivosti slávy, stárnutí a toho, zda jí dynamická kariéra influencerky dokáže zajistit dlouhodobou životní stabilitu.
Autor: Profimedia.cz
Málokdo ví, že její úplné začátky před kamerou nebyly na YouTube, ale v populárním polském scripted-reality seriálu Szkoła na stanici TVN. Ztvárnila zde roli studentky Ewy Janickiej.
Autor: Profimedia.cz
Na jaře roku 2026 se zúčastnila 18. řady polské verze taneční soutěže StarDance, kde byl jejím profesionálním tanečním partnerem Wojciech Kucina. V soutěži se probojovala poměrně daleko.
Autor: Profimedia.cz
Dlouhou dobu tvořila stabilní a vysoce sledovaný pár s jedním z nejznámějších polských influencerů Marcinem Dubielem. Dvojice však v červnu 2025 oficiálně oznámila rozchod.
Autor: Profimedia.cz
Po účinkování v taneční show Taniec z gwiazdami médiím neuniklo, že se sblížila se svým tanečním partnerem Wojciechem Kucinou. Podle aktuálních informací tvoří pár a plánují další společné kroky ve vztahu.
Autor: Profimedia.cz
Dlouhodobě působí jako hlavní tvář a ambasadorka známé fitness značky Gym Glamour, pro kterou v létě 2026 vydala vlastní úspěšnou kolekci oblečení s názvem Pilates Era.
Autor: Profimedia.cz
Její kariéra ale nebyla vždy zalitá sluncem. Provázely ji i skandály. Na veřejnost unikly její intimní fotografie a videa z minulosti. Ukázalo se, že v osmnácti letech (před startem své hlavní YouTube kariéry) krátce pracovala na erotických webkamerách pro dospělé.
Autor: Profimedia.cz
Natalia se k situaci postavila čelem. Vydala prohlášení, ve kterém přiznala, že „byla mladá, hloupá a omámená vidinou peněz“, a celou věc nahlásila policii, protože šíření těchto materiálů bylo nelegální.
Autor: Profimedia.cz
Přestože čelila masivní vlně nenávisti, velká část komunity, polských celebrit a feministických aktivistek se jí zastala (vznikla akce #muremzaNatsu). V rozhovorech v roce 2026 přiznala, že ji tato minulost stále lidsky mrzí, ale už se k ní nechce alibisticky vracet a plně přijímá svou tehdejší chybu. Tou dobou ji v taneční show Taniec z gwiazdami podpořila i porotkyně Iwona Pavlović s tím, že ji hodnotí výhradně za její aktuální výkony.
Autor: Profimedia.cz
Natalia v minulosti přiznala úpravy vzhledu. Má upravené rty a zvětšené poprsí silikonovými implantáty. O všech změnách na svém těle informuje fanoušky a nechce, aby si někdo myslel, že něco skrývá. „Chci být ke všem naprosto otevřená. Tajemství nikomu neprospívá,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
Předtím, než se stala jednou z nejvýnosnějších polských internetových celebrit, měla Natalia zcela jiné plány do života. „Studovala jsem farmacii. Chtěla jsem pracovat jako magistra v lékárně nebo to nakonec vše posunout i dál a být součástí lékařství,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
V rámci své éry v projektech Team X a Natsu World se Natalia aktivně podílela také na tvorbě hudby, která generovala desítky milionů zhlédnutí.
Autor: Profimedia.cz
Kromě své dlouholeté a její nejznámější role Ewy Janické v seriálu Szkoła (kterou hrála v letech 2014–2020 a vrchol popularity zažila kolem roku 2017), se objevila jako host v mnoha dalších pořadech. Byla například pozvána do nejsledovanější polské talk show Kuba Wojewódzki na stanici TVN, což je v Polsku považováno za pomyslný vrchol vstupu influencera do světa tradičního mainstreamového šoubyznysu.
Autor: Profimedia.cz
Otevřeně hovoří i o výdělcích. Téma financí v polském showbyznysu rezonovalo zejména na začátku roku 2026, kdy byla Natsu hostem v prestižním podcastu WojewódzkiKędzierski. Otevřeně zde promluvila o tom, kolik si jako jedna z nejúspěšnějších polských influencerek dokáže vydělat. Podle vlastních slov je to v přepočtu milion korun měsíčně.
Autor: Profimedia.cz
Roky už je součástí módního světa. Její nejstabilnější spoluprací je partnerství se značkou fitness oblečení Gym Glamour, se kterou pravidelně navrhuje vlastní limitované edice.
Autor: Profimedia.cz
Díky svému zaměření na „beauty“ segment generuje velké zisky z propagace prémiových značek péče o pleť (např. korejská kosmetika Yepoda).
Autor: Profimedia.cz
„Jsme influencerkou, sociální sítě mě živí. Přesto si chci zachovat zdravý rozum a každý den mám čas, kdy telefon neberu do ruky, mám vypnuté zvonění a soustředím se plně na přítomnost a reálný svět. Je to moc důležité pro naše duševní zdraví,“ sdělila.
Autor: Profimedia.cz
Roky je pro ni online svět zdrojem příjmů a občas má podle vlastních slov pocit, že se ocitla v Matrixu. O to víc si pak užívá volný čas a dovolené, které nejraději tráví u moře.
Autor: Profimedia.cz
„Instagram je svět, který je sice krásný, ale není to realita. Nezapomínejte žít,“ vzkázala všem.
Autor: Profimedia.cz