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KVÍZ: Akce Z, remo plátky, amara. Jestli nevíte, co to je, nezažili jste socialismus
Tahle slova znal v ČSSR úplně každý, dnešním dvacátníkům a třicátníkům ale možná znějí spíše jako cizí jazyk nebo zaklínadla. Pamatujete si ještě, co se dělo na akci Z, co přinesla maminka domů, když...
Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek
Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak...
Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky
Naditý dekolt, oblé boky, dlouhá šíje – některé části ženského těla móda oslavuje často a ráda. Jen málokdy se však model točí kolem zadnice. Návrhář Alexander McQueen hýždě miloval. Stvořil proto...
Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků
Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou...
Na mateřství si počkaly. 60 slavných žen, které otěhotněly po čtyřicítce
Zatímco dříve bývaly ženy ve čtyřiceti letech mnohdy už babičkami, dnes si pořizují první potomky nebo je teprve těhotenství čeká. Podívejte se do galerie na šedesát slavných žen, které si...
Dělí je desítky let, věkový rozdíl si ale manželé pochvalují. Co na to okolí?
Šestadvacetiletá Gracen Geaganová je o čtyřiatřicet let mladší než její partner. Kamkoli se hnou, všude si lidé myslí, že je její otec nebo dědeček. A od internetových trollů denně schytává snůšku...
Krásná blond končí doma katastrofou. Zesvětlení přenechte profesionálům
Po zářivě blonďaté hřívě touží ženy tisíce let. Je symbolem sex appealu, mládí a výjimečnosti. Ne každá má ale to štěstí, aby se s blond vlasy narodila. Dosáhnout krásného odstínu je doma téměř...
Horoskop pro každé znamení na 44. týden roku 2026
Co nás podle hvězd čeká v týdnu na přelomu října a listopadu? Tyto dny přinesou vlnu tvořivé energie i touhu po zamyšlení. Někteří pocítí silnou inspiraci nebo odvahu k velkým životním změnám, jiné...
Masky dolů! Kdy jednotlivá znamení ukážou partnerovi svou pravou tvář?
V rámci seznamovacích her a na začátku vztahu se každý z nás dělá tak trochu lepší, nasazujeme si masky, natřepáváme peříčka. Jenže po čase stejně realita vyplave na povrch. Pojďme se zaměřit na tu...
Slavné ženy promluvily o sexuálním obtěžování. Na ty chvíle nikdy nezapomenou
Pro ženy není vždy jednoduché promluvit o sexuálním obtěžování, protože se bojí odsouzení a celkových reakcí svého okolí. Některé známé ženy však sebraly odvahu a otevřeně o svých traumatizujících...
Dřív několik dní v nemocnici, dnes pár hodin. Chirurgie se mění, říká primář
Operace kýly, odstranění žlučníku nebo některé ortopedické zákroky dnes už nemusí znamenat několikadenní pobyt v nemocnici. Díky moderním chirurgickým postupům mohou pacienti často odcházet domů...
Strach, který dokáže ochromit. Proč vznikají fobie a jak se jich zbavit
Pavouci, hadi, výšky, uzavřené prostory, ale třeba i motýli nebo obyčejné knoflíky. Strach může mít mnoho podob a někdy dokáže člověku pořádně zkomplikovat život. Fobie se přitom nevyhýbají ani...
Kráska ze stokoruny. Jarmila Novotná dobyla svým hlasem Evropu i Ameriku
Zadáte-li do vyhledávače jméno sopranistky Jarmily Novotné, začnou se na vás sypat samé superlativy. Elegance, aristokratický šarm a mimořádný hlas, kterým dobyla Evropu i Ameriku. Byla žákyní Emy...
Hořčík není jen v tabletách. Těchto 30 potravin ho obsahuje nejvíce
Únava, svalové křeče nebo slabost mohou být jedním ze signálů, že tělu chybí hořčík. Kde ho však získat dostatek, aniž bychom museli sahat po doplňcích stravy? Překvapivě bohaté zdroje se skrývají i...
Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků
Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Děti mají 5 dní volna, rodiče jen jeden. Jak zvládnout podzimní prázdniny
Děti už počítají dny do prázdnin, vy počítáte dovolenou. Podzimní prázdniny letos vycházejí tak, že školáci budou doma od středy do neděle, zatímco vám zákon přeje volno jen ve středu. Než začnete...
Když tělo odmítá potraviny. Histaminová intolerance se hlásí kopřivkou
Představte si, že byste si nemohli dát tvrdé sýry, uzeniny ani kousek čokolády. Že je to neuvěřitelné? To je jen hrstka omezení, která musí dodržovat lidé s náročnou histaminovou intolerancí.