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Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků

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Fotočlánek   9:01
Polská kráska boduje na sítích. Natalia Karczmarczyková Natalia Karczmarczyková Natalia Karczmarczyková Natalia Karczmarczyková Natalia Karczmarczyková Natalia Karczmarczyková Natalia Karczmarczyková Natalia Karczmarczyková Natalia Karczmarczyková Natalia Karczmarczyková Natalia Karczmarczyková
Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou základnu fanoušků a aktuálně je podle nich jednou z nejneodolatelnějších žen v Polsku.

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Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků

Polská kráska boduje na sítích.

Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou...

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Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků

Polská kráska boduje na sítích.

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