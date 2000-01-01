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Podívejte se do naší galerie na neodolatelné hvězdné krásky, které s radostí svým fanouškům na červeném koberci posílají vzdušné polibky. Herečky, modelky, moderátorky. Všechny tyto slavné dámy jsou rády alespoň na dálku ve spojení se všemi, kteří je podporují.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Švýcarsko-maďarská herečka Sunnyi Mellesová je hvězdou snímků jako Old Money nebo Woman in Love.
Autor: Profimedia.cz
Švédská herečka Noomi Rapace je známá ze snímků jako Muži, kteří nenávidí ženy nebo Ada.
Autor: Profimedia.cz
Polibky celému světu posílá i herečka Scarlett Johanssonová, která je známá z filmů jako Black Widow nebo Lucy.
Autor: Profimedia.cz
Španělská herečka Rossy De Palma známá ze snímků Kika nebo Blbec na krku a její vzdušné polibky.
Autor: Profimedia.cz
Indická herečka, modelka a vítězka soutěže Miss World 1994 Aishwarya Rai Bachchanová posílala vzdušné polibky v Cannes.
Autor: Profimedia.cz
Vzdušné polibly herečky Tildy Swintonové známé ze snímků jako Pláž nebo Vedlejší pokoj.
Autor: Profimedia.cz
Vzdušné polibky si neodpustila ani herečka Kristen Stewartová, která byla hvězdou snímků jako Stmívání nebo Sněhurka a lovec.
Autor: Profimedia.cz
Dnes již jednaosmdesátiletá herečka Priscilla Presley známá z filmů jako Bláznivá střela posílala též fanouškům vzdušný polibek.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Andie MacDowellová známá ze snímků jako Čtyři svatby a jeden pohřeb nebo Na Hromnice o den více posílala polibky v Cannes.
Autor: Profimedia.cz
Francouzská herečka Catherine Deneuve známá ze snímků Kráska dne nebo Hlad a její vzdušný polibek na červeném koberci.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda filmů jako Čokoláda francouzská herečka Juliette Binoche a její vzdušný polibek
Autor: Profimedia.cz
I herečka Helen Mirrenová známá z filmů jako Královna nebo Excalibur a poslala vzdušný polibek.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Connelly posílala vzdušné polibky po boku svého kolegy Toma Cruise.
Autor: Profimedia.cz