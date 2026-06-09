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Polibek od hvězdy? Tyto krásky jimi na červeném koberci nešetří
Kolo, večerníček pro vojáky i spartakiáda. Jak jsme sportovali za socialismu
Žádné značkové sportovní outfity a drahé náčiní z e-shopu, žádná selfíčka z gymu. V dobách budování socialismu se tělesné výchově a sportu věnovala pozornost, ovšem museli jsme si vystačit s...
Nezapomenutelní filmoví vrazi: 50 slavných hvězd, které naháněly hrůzu
Za celou historii filmů a seriálů ztvárnilo vrahy mnoho slavných hvězd. Podívejte se do naší galerie na výčet padesáti z nich, na které nelze jen tak zapomenout. Zahráli si je třeba Nadia...
Extrémní rok Sydney Sweeney. Od nevinné krásky po sexsymbol Hollywoodu
Málokterá hvězda dnes provokuje tak, jak to umí herečka Sydney Sweeney. Její naditý hrudník nedá spát mnoha mužům a Sydney si toho je dobře vědoma. Letos to na obrazovkách roztočila ve velkém....
Nezdravé jídlo a litry piva. Martin v Extrémních proměnách zhubl 70 kilo
Lenost, věčná únava, vysoký tlak a špatné vztahy s rodinou. To vše sužovalo teprve třicetiletého Martina. Přihláška do slovenských Extrémních proměn mu změnila život. Jeden den nemohl ani vyjít do...
Máte málo vlákniny? Těchto 30 potravin se vyplatí zařadit do jídelníčku
Vláknina patří mezi klíčové živiny pro zdravé trávení, spokojená střeva i delší pocit sytosti. Denně bychom jí měli přijmout přibližně 25 až 30 gramů, což ale mnoho lidí nesplní. Přitom často stačí...
Jak pomáhá sezení u okna a proč otevřeme oči těsně před budíkem. Vědkyně vypráví
Proč se ráno vzbudíme před budíkem? V kolik bychom měli jít spát? Mění se spánkové návyky s věkem a ovlivňují naše každodenní fungování? Jak naše tělo řídí „dirigent mozku“? Profesorka Alena Sumová...
Extrémní rok Sydney Sweeney. Od nevinné krásky po sexsymbol Hollywoodu
Málokterá hvězda dnes provokuje tak, jak to umí herečka Sydney Sweeney. Její naditý hrudník nedá spát mnoha mužům a Sydney si toho je dobře vědoma. Letos to na obrazovkách roztočila ve velkém....
Puntičkáři, přísní kritici i naivky. Znamení, která mají věčně smůlu v lásce
Naši stabilitu v partnerských vztazích ovlivňují dva faktory. Prostředí, ze kterého jsme vzešli, a pak to, co si neseme ve své osobnosti ať už vrozeně, nebo výchovou a zkušenostmi. Napadlo vás, že...
Medovou vodu snadno vyrobíte doma. Povzbudí vás i posílí
Povzbudí vás, posílí imunitní systém a jen tak mimochodem pomůže shodit pár nadbytečných kil. Med zkrátka není jen sladidlo do čaje – je to poklad, který si zaslouží vaši pozornost. Vyrobte si z něj...
Lekce francouzského šarmu: inspirujte se u hvězd stříbrného plátna
Hodně věcí si jednoduše koupíte, ale francouzský šarm se za peníze pořídit nedá. Ten musíte vstřebat a umět pro něj žít!
Toto léto vám konečně zvedne sebevědomí. Sedm rituálů, které opravdu fungují
Léto je konečně tady. Těšili jsme se na něj i na to, že svlékneme vrstvy oblečení a budeme víc času trávit venku, jenže najednou je nám z něj možná trochu úzko. Proč? Protože toto období je zároveň...
Opálení jako droga. Tanorexie přináší euforii i riziko rakoviny, varují odborníci
Touha po opálené pokožce může přerůst v závislost podobnou poruchám příjmu potravy. Lidé s tanorexií tráví hodiny na slunci nebo v soláriích, ignorují zdravotní rizika a bez „dávky“ UV záření...
Mí buldočci žerou kaviár. Za úspěchem hoteliérky Sacher stojí žerty i salónky
Svému impériu vládla s nezaměnitelnou rázností a mezi prsty často svírala oblíbený doutník. Anna Sacher se dokázala prosadit v ryze mužském světě a vybudovala z Hotelu Sacher legendu, která v...
Stres, chytré tričko pro astronauty i zkušenosti s autismem. Vědkyně vypráví
Už dvě desetiletí se věnuje výzkumu stresu. A zdůrazňuje, že bychom v něm neměli vidět jen něco škodlivého, protože bez stresu bychom nepřežili. Vědkyně a lékařka Julie Vašků překypuje energií a o...
Myslela si, že má otravu. O chvíli později porodila v autě dvojčata
Shelbee Dugger-Kempová z USA byla v jednatřicátém týdnu těhotenství a zhruba za deset týdnů se jí měla narodit dvojčata plánovaným císařským řezem. Nic nenasvědčovalo předčasnému porodu, ale kvůli...
Nabídka bytu 2+1 po rekonstrukci v klidné části Bíliny.
Sídliště Za Chlumem, Bílina - Teplické Předměstí, okres Teplice
9 000 Kč/měsíc
Polibek od hvězdy? Tyto krásky jimi na červeném koberci nešetří
Podívejte se do naší galerie na neodolatelné hvězdné krásky, které s radostí svým fanouškům na červeném koberci posílají vzdušné polibky. Herečky, modelky, moderátorky. Všechny tyto slavné dámy jsou...
Po letech vztahu čekám na svatbu. Pro mého partnera je to zbytečný papír
S partnerem jsme spolu už patnáct let. Poznali jsme se ještě na vysoké škole, prošli jsme spolu úplně vším – prvními brigádami, stěhováním do malého bytu, finančními problémy i narozením a výchovou...