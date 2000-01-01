náhledy
Některé slavné krásky jsou natolik stydlivé, že i na VIP akce nosí oblečení až ke krku. Jiné zase ukazují ňadra, jako by to byla naprosto běžná věc. Podívejte se, které slavné ženy dnes vynesly outfity, které ukázaly víc, než bylo nutné. Patří sem krásky jako Sydney Sweeney, Paris Jacksonová a další.
Asi nejznámější celebritou, která se ráda na veřejnosti ukazuje téměř nahá, je designérka Bianca Censori. Její partner Kanye West alias Ye její outfity miluje a v žádném případě se ji nesnaží zakrývat.
Yvonne Woelke a její flitrové šaty, které neudržely hereččiny vnady a sklouzly přímo před fotografy proklatě nízko.
Herečka Millie Bobby Brownová se během premiéry nové řady seriálu Stranger Things také s outfitem odvázala.
Dokonalé poprsí ukázala i herečka Sydney Sweeney. V jejím případě se málokdo dokáže dívat přímo do očí.
Na podprsenku moc nemyslí ani modelka Brooks Naderová, která ji nenosí pravidelně a ňadra ukazuje možná až příliš často.
Dcera zpěváka Michaela Jacksona modelka Paris Jacksonová pod černým topem podprsenku neměla a ňadra se díky paparazzi odhalila v celé kráse.
Ňadra se ani v nejmenším nesnažila zakrývat influencerka Veronica Ferrario. A to přitom měla na sobě i bundu, kterou by se zahalit mohla.
Bradavky si sice moderátorka Indya Moore zakryla, ale stejně byla ňadra pod průhledným topem dost vidět.
Za příliš nelichotivý outfit sklidila velkou kritiku od módních guru hudebnice Jameela Jamilová.
Profesionální celebrita a podnikatelka Kim Kardashianová se ukázala v modelu, který by zřejmě bez okolků vynesla i současná partnerka jejího bývalého manžela Kanye Westa designérka Bianca Censori. Kardashianová se možná i po jejím vzoru oblékla do outfitu, který toho odhalil až příliš.
I hvězda seriálu Wednesday herečka Jenna Ortega ukázala světu, že podprsenku nenosí a občas jí vykoukla i bradavka.
Bradavky odhalila na červeném koberci i herečka Inanna Sarkisová. V tomto případě si musela být dopředu dobře vědoma, že takový kousek látky nemůže zakrýt její hrudník.
Irská moderátorka Maura Higginsová sice neukázala ňadra, ale jinak se pod průhlednými šaty rýsovalo kde co.
I modelka Hailey Bieberová ukázala pod večerní róbou nejen kalhotky ale i ňadra. Stačí zářivé světlo a šaty se okamžitě zneprůhlední.
Modelka Bella Hadidová často chodí bez podprsenky. A možná si ani neuvědomila, že pokud si na sebe vezme tento top a vyfotí ji paparazzi s blesky, ukáže celá ňadra.
