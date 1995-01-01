Měly našlápnuto na opravdu velmi úspěšnou modelingovou kariéru, mohly vydělávat velké peníze. Přesto se krásky z naší galerie rozhodly vydat jiným směrem. Podívejte se, kdo z nich na modeling zanevřel a úspěch má dnes v úplně jiném odvětví. Patří sem krásky z Česka i ze světa.
Frederique van der Walová má za sebou dynamickou a rozmanitou modelingovou kariéru od účasti na prvních třech módních přehlídkách Victoria’s Secret v letech 1995 až 1997. Až po doby, kdy hrála po boku Willa Smitha ve filmu Wild Wild West, nebo se objevila v divadelní inscenaci Vagina Monologues. V roce 2005 pak začala moderovat na Discovery Channelu pořad o květinách a následně ji to dokonce inspirovalo k založení vlastního zahradnického podniku. Frederique’s Choice se sídlem v nizozemském Hengelu je online květinářství, které prodává kytice, parfémové řady, tašky, vázy a vonné předměty v devíti evropských zemích a USA. Modeling už je tedy pro Frederique dávnou minulostí.
Kim Stolzová měla našlápnuto na velmi úspěšnou kariéru. Mezi návrháři byla oblíbená. Zaujala ji však zcela jiná kariéra. V roce 2018 byla jmenována výkonnou ředitelkou Bank of America Merrill Lynch a vedoucí prodeje brokerských produktů Americas Prime Brokerage Sales.
Jediná přehlídka Victoria’s Secret v roce 2014 upevnila její kariéru seriózní modelky. V roce 2015 se však nečekaně Grace Mahary vydala jiným směrem. Spustila Projekt Tsehigh, charitativní organizaci, jejímž cílem je pomoci eritrejským rodinám s přístupem k elektřině instalací solárních panelů na jejich domy. Kanadská modelka, jejíž rodiče emigrovali z Eritreje, si zajistila financování od podnikatelů, včetně Russella Simmonse a modeling odsunula na vedlejší kolej.
Lyndsey Scottová v roce 2009 odchodila módní přehlídku prestižní značky Victoria’s Secret a zdálo se, že bude v úspěšné kariéře modelky pokračovat. Rozhodla se však nakonec pro zcela jinou volbu povolání. Po absolvování Amherst College s tituly v oboru informatiky se modelka živí tvorbou aplikací včetně: iPort, aplikace pro portfolio modelek; Educate, která pomáhá mladým v Africe; a The Matchmaker, aplikace pro sociální sítě.
Bývalá modelka Angela Lindvallová se v současné době zaměřuje na holistické wellness, regenerativní zemědělství a mentoring a zároveň se věnuje herectví. Žije na velkém ranči poblíž Kansas City v Missouri, kde pořádá workshopy a provozuje svou wellness platformu Peace Begins In Me.
Australanka Gemma Wardová dala modeling do pozadí, protože si nyní užívá především svých tří děti. Vyměnila tak přehlídková mola za mateřství.
Denisa Domanská v minulosti vyhrála v Česku soutěž krásy. Její půvab byl ohromující. Víc ji ovšem lákala kariéra zubařky. Dnes už je vdanou paní a jejím manželem je také zubař.
Bývala žádanou modelkou, pak se stala několikanásobnou maminkou a ženou v domácnosti a následně se vrhla na politiku. V současnosti je Pavlína Kratochvílová rozená Babůrková starostkou města Jevany.
Bývala žádanou modelkou, ale nyní je především autorkou knihy a podcastů. Charlo Howardová se zaměřuje na propagaci své autobiografie Flesh, spuštění série podcastů The Pushback a obhajobu práv žen a pozitivního pohledu na své tělo.
Lindsey Wixsonová se z modelky na plný úvazek stala multidisciplinární umělkyní a podnikatelkou. Po zranění nohy v roce 2017 odstoupila od modelingu, aby se mohla soustředit na svou značku Wixson Design. Mezi její zájmy mimo přehlídkové molo patří například tvorba keramiky.
Ivana Christová byla historicky první novodobou Miss Československa (1989). Dnes působí jako úspěšná podnikatelka a kosmetická poradkyně. Dlouhodobě spolupracuje se společností Mary Kay, kde dosáhla pozice nezávislé národní ředitelky. Vede vlastní Beauty Studio Ivana Christová a pořádá různé talk show a semináře pro ženy, zaměřené na osobní rozvoj a péči o krásu.
Bývalá modelka Kathy Irelandová úspěšně vede Kathy Ireland Worldwide, designérskou a licenční firmu. Kromě svého podnikání se aktivně věnuje filantropii, vystupuje v médiích, a po boku svého manžela dokonce pracuje jako licencovaná komerční rybářka v Kalifornii.
Kdysi bývala modelkou. Pak ovšem kariéru modelky pověsila na hřebík a rozhodla se pro podnikání. Martha Stewartová je dnes ikonou, přezdívá se jí první „bydlenka“ a v podstatě byla vynálezkyní a průkopnicí videí z domácnosti.
Dříve byla velmi žádanou modelkou, ale jak sama uvedla, tato práce jí nepřinášela žádné potěšení. „Měla jsem pocit, že vlastně nic nedělám. Chtěla jsem něčím přispět společnosti,“ uvedla Monica Bellucci. Tak se vrhla na herectví.
Bývalá modelka Christy Turlingtonová je zakladatelkou a prezidentkou organizace Every Mother Counts, což je nezisková organizace, která se věnuje bezpečnému těhotenství a porodu pro ženy na celém světě. Kromě filantropie je stále aktivní jako globální ambasadorka značky Lancôme a snaží se vyvažovat svůj rodinný život.
Karlie Klossová chodila přehlídky pro Victoria’s Secret v letech 2011 až 2015. Mezitím se jí však podařilo najít si čas na to, aby se naučila programovat a pomohla dalším mladým ženám udělat totéž. V roce 2014 založila Kode with Klossy, letní tábor a stipendijní program, který učí dívky ve věku 13 až 18 let programovat. Program se rozšířil do 10 měst a stále pokračuje – včetně New Yorku, Los Angeles, St. Louis, Oaklandu, Chicaga, Austinu, Detroitu, Miami, Atlanty a New Orleans – a nabízí 300 stipendií. Studuje také informatiku na NYU a modeling už rozhodně není její prioritou.
Bývalá modelka Stephanie Seymourová se v současné době věnuje své rodině a správě své řady spodního prádla Raven & Sparrow. Zároveň se intenzivně věnuje světu umění a módy po boku svého manžela, miliardáře Petera Branta.
Dříve byla jako modelka velmi aktivní. Pak si Rosie Huntington-Whiteley potykala s herectvím a nyní se věnuje především rodině a podnikání v kosmetickém průmyslu.
Adrianne Curry, vítězka první série soutěže America’s Next Top Model žije klidným venkovským životem v Montaně. Ve dvaatřiceti letech definitivně ukončila kariéru modelky a nyní pracuje jako nezávislá obchodní zástupkyně značky Avon.
Bývalá modelka Helena Christensenová je nyní uznávaná módní a umělecká fotografka a globální ambasadorka UNHCR. Kromě své kreativní a humanitární práce řídí různé obchodní projekty.
Bývalá modelka Rachel Hunterová pracuje jako mezinárodně certifikovaná učitelka jógy, moderátorka duchovních pobytů a televizní osobnost. Svůj čas dělí mezi rodný Nový Zéland, Kalifornii a hluboké duchovní cesty do Indie.
Claudia Schifferová úspěšně rozšiřuje svou kariéru za hranice modelingu a věnuje se bytovým dekoracím, filmové produkci a módnímu kurátorství. Supermodelka z 90. let navrhuje exkluzivní keramiku a nádobí, řídí výstavy a po boku svého manžela Matthewa Vaughna působí jako výkonná producentka filmových trháků.
Leomie Andersonová byla součástí nové generace aktivistických modelek, která se hlasitě vyjadřuje k rasismu v modelingovém průmyslu. Kromě toho, že se v letech 2015, 2016 a 2017 procházela na módních přehlídkách Victoria’s Secret, byla tváří značek Fenty a Fenty Beauty. Uvedla také na trh svou první kolekci oblečení LAPP s tričky se slogany, které se zabývají problematikou obtěžování. A věří, že se jí podaří proniknout na sto procent do světa módního návrhářství. Modeling už má na druhé koleji.
