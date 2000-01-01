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Negin Mirsalehi je jednou z nejúspěšnějších světových beauty a módních influencerek, podnikatelek a digitálních tvůrkyň. Proslavila se nejen svým ikonickým stylem a hustými dlouhými vlasy, ale především založením globální značky vlasové kosmetiky Gisou. Ukázala světu, že i dokonalá kráska umí pracovat.
Autor: koláž iDNES.cz
Negin začala blogovat v roce 2012, zrovna když dokončovala diplomovou práci. Původně sdílela své každodenní outfity, tipy pro styling a životní styl. Díky autentickému vizuálnímu obsahu a jedinečnému stylu si rychle získala miliony sledujících. Spolupracovala s předními světovými módními domy jako Dior, Valentino, Prada či Gucci. V roce 2018 byla zařazena do prestižního žebříčku Forbes 30 Under 30 v kategorii Art & Culture pro Evropu.
Autor: Profimedia.cz
V současnosti její komunitu tvoří přes 7 milionů sledujících na Instagramu a více než milion na TikToku.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2015 založila se svým partnerem značku vlasové a pleťové kosmetiky Gisou, která se stala obrovským hitem v obchodech, jako jsou Sephora a Space NK. Příběh značky staví na rodinné tradici, základem mnoha jejích výrobků je med.
Autor: Profimedia.cz
Její otec je včelař v Nizozemsku, přičemž tato tradice se v jejich rodině dědí již po šest generací.
Autor: Profimedia.cz
Její matka, profesí kadeřnice, kdysi začala experimentovat s otcovým medem a vytvořila domácí vlasový olej. Tento recept se stal základem pro debutový a dnes už ikonický produkt značky – Honey Infused Hair Oil.
Autor: Profimedia.cz
Hodnota jejího majetku se díky masivnímu úspěchu Gisou odhaduje na 15 až 25 milionů dolarů (315 až 530 milionů korun).
Autor: Profimedia.cz
Jejím manželem a dlouholetým obchodním partnerem je Maurits Stibbe. Pár se seznámil, když bylo Negin sedmnáct let. Stabilní dvojici tvoří už přes 20 let.
Autor: Profimedia.cz
Negin tedy není jen „neschopnou“ kráskou, která se fotí na Instagram a díky svému tělu získává sledující a lukrativní spolupráce.
Autor: Profimedia.cz
Negin je také maminkou, má dva syny. Starší Sam se narodil v roce 2022. Negin na svém YouTube kanálu otevřeně sdílela také svou cestu a dřívější potíže s neplodností, čímž inspirovala mnoho žen po celém světě.
Autor: Profimedia.cz
V červnu 2024 Negin oznámila, že s Mauritsem čekají druhé dítě. V listopadu 2025 přivítali na svět druhého syna, kterým je Max. Negin velmi otevřeně na sítích sdílí každodenní rodinné momenty a cestování.
Autor: Profimedia.cz
Negin se od začátku své kariéry odmítala označovat za pouhou bloggerku nebo influencerku. V rozhovorech často zdůrazňuje, že od prvního dne přistupovala k sobě jako k byznysu a luxusní značce.
Autor: Profimedia.cz
Veškerý její vizuální materiál její interní tým pečlivě plánuje, upravuje i publikuje, aby odpovídal standardům módních domů, jako jsou Chanel nebo Dior.
Autor: Profimedia.cz
„Nikdy jsem se nespokojila s průměrností. Vždy jsem obdivovala velikány, kteří ve světě uspěli a šli si za svým. Nenechali se nikým odradit a stáli za svými značkami. Já jdu stejnou cestou,“ uvedla kráska.
Autor: Profimedia.cz
Před spuštěním značky Gisou dostala Negin nabídku na roční ambasadorskou smlouvu s přední světovou vlasovou značkou v hodnotě 800 tisíc dolarů. Ačkoliv to pro ni tehdy byly obrovské peníze, s partnerem Mauritsem nabídku odmítli. Chtěli si totiž zachovat stoprocentní důvěryhodnost a raději investovali veškerou energii do vývoje vlastního medového oleje. Tento risk se jim vyplatil – hned první várku 10 000 lahviček Gisou vyprodali během necelých tří měsíců.
Autor: Profimedia.cz
Negin získala mimořádné mezinárodní uznání v byznysu. Prestižní platforma MOIVO Awards ji zařadila na 1. místo v žebříčku Top 50 podnikatelek Evropy. Porota ocenila zejména to, jak dokázala organicky propojit staletou rodinnou včelařskou tradici s moderním digitálním světem a vytvořit globální lovebrand.
Autor: Profimedia.cz
I když patří mezi elitu, která na prestižní události obléká róby od značek jako Valentino nebo Prada, Negin, zůstává v mnoha ohledech soběstačná. Fanoušky šokovala v zákulisním videu z Filmového festivalu v Cannes, kde přiznala, že si kompletní vizuální make-up na červený koberec dělá úplně sama bez pomoci profesionálních vizážistů.
Autor: Profimedia.cz
Neginin miniaturní pudl jménem Mosey je na sociálních sítích celebritou sám o sobě. Provází ji na služebních cestách, v soukromém letadle i při práci ve včelíně a stal se neoficiálním maskotem celé značky Gisou.
Autor: Profimedia.cz
I když je dnes primárně vnímána jako kosmetická magnátka, svět vysoké módy na ni nezanevřel. Negin pravidelně sedává v prvních řadách (Front Row) na prestižních týdnech módy v Paříži a Miláně. V minulosti dokonce navrhla vlastní exkluzivní kolekci čítající více než 50 kousků oblečení ve spolupráci s americkou módní značkou Express, která se inspirovala jejím vlastním stylem úspěšné korporátní ženy.
Autor: Profimedia.cz
Negin má nádherné vlasy, které jí ženy závidí. Otázka „Jak to dělá, že má tak dokonalé vlasy?“ provází Negin celou kariéru. Její tajemství nespočívá v magických genetických predispozicích, ale v přísné vlasové rutině.
Autor: Profimedia.cz
Přestože by díky svému jmění mohla žít kdekoliv na světě (často pobývá v luxusních hotelech v Paříži či New Yorku), jejím domovem zůstává Amsterdam. Společně s Mauritsem zde kompletně zrekonstruovali designový dům plný minimalistického umění a přírodních prvků, který rovněž slouží jako estetické pozadí pro její tvorbu.
Autor: Profimedia.cz
Vzhledem k tomu, že byznys Gisou stojí na šesti generacích včelařské tradice, nabízí se otázka, zda firmu jednou předá svým synům. Negin má v tomto velmi jasný a moderní přístup. Chce, aby oba synové (Sam i Max) trávili co nejvíce času v přírodě a ve včelíně, přesně tak, jak vyrůstala ona. „Nechci je tvarovat. Chci, aby si našli svou vlastní cestu. Převzít rodinný podnik je obrovská zodpovědnost a nechci na ně hned od dětství nakládat takový tlak,“ uvedla v rozhovoru pro Harper’s Bazaar Arabia.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco první roky táhla marketing Gisou výhradně Negin sama, nedávno značka dosáhla takové velikosti, že najala svou historicky první globální ambasadorku, kterou se stala britská supermodelka. Tento krok doprovodil masivní vstup značky do prémiové britské sítě prodejen Space NK a uvedení populárního stylingového krému Honey Milk 5-in-1.
Autor: Profimedia.cz
Zajímavostí je i to, že se v začátcích své největší slávy neobjevovala jen v publiku, ale jako modelka si vyzkoušela i samotné molo, když předváděla na prestižní show pro luxusní italský módní dům Dolce & Gabbana.
Autor: Profimedia.cz