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KVÍZ: 50× Harry Potter! Znáte kouzelnický svět i v těch nejmenších detailech?
Jste milovníky kouzelnického světa Harryho Pottera? Pojďte to dokázat. Připravili jsme 50 otázek pro fanoušky, kteří už dávno vědí, co je to Expelliarmus, a chtějí zjistit, jestli je nezaskočí něco...
Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty
Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály příliš odvážné. V létě 1994 se však chtěla ukázat. Její manžel, princ Charles totiž veřejně přiznal,...
Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky
Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...
Hvězdy Sanitky tehdy a dnes. Podívejte se, jak se změnili herci kultovního seriálu
Seriál Sanitka vtrhl na televizní obrazovky v roce 1984 a ihned si získal diváky. Zavzpomínejte na tento kultovní seriál v naší galerii, kde vám představíme herce v době natáčení a roky poté, co na...
KVÍZ: Myslíte si, že umíte česky? Těchto 20 otázek vás prověří
Češtinu používáme každý den, přesto nás její pravopis, mluvnice i slovní zásoba dokážou pořádně potrápit. Zjistěte, kolik školních znalostí vám ještě zůstalo v hlavě. O voucher na Chytrý Kvíz můžete...
Manželé slaví osmdesát let spolu. Jejich láska začala během války
Ray Booth oslavil 102. narozeniny a jeho manželka Win je jen o rok mladší. Společně už jdou životem osmdesát let a stále se milují. Jsou spolu už od druhé světové války a mají jen jednu dceru. Lásky...
Dopřejte pleti jednoduchý podzimní refresh. Vrátí jí šťávu a rozzáří ji
Podepsaly se na vás žhavé letní měsíce i jinak než opálením? Pokožka může být po prázdninách sušší, hrubší a najednou jsou vidět i vrásky, kterých byste si jinak nevšimli. Co s tím?
Svetr je záchrana do chladných rán. Oblékněte letošní podzimní trendy
Chladná rána už si žádají své. Na kabát to ještě není, ale svetřík se hodit může. Jaké jsou letošní podzimní trendy, které vám pomohou zkrotit vrtkavé počasí?
Zpět k přírodě. Tyto celebrity si nechaly odstranit prsní implantáty
Ňadra dmoucí? Děkuji, už nechci. Jsou to právě celebrity, které určují módní trendy a přibývá těch, které odkládají prsní implantáty. Některé se vracejí k přirozenosti, jiné napravují své špatné...
Úzkostných dětí přibývá. Psycholog radí, kdy už zpozornět
Bolí ho břicho, nechce do školy nebo se náhle uzavírá do sebe. Dětská úzkost může mít řadu podob, které rodiče snadno přehlédnou. Psycholog vysvětluje, kdy už je dobré zpozornět.
KVÍZ: Myslíte si, že umíte česky? Těchto 20 otázek vás prověří
Češtinu používáme každý den, přesto nás její pravopis, mluvnice i slovní zásoba dokážou pořádně potrápit. Zjistěte, kolik školních znalostí vám ještě zůstalo v hlavě. O voucher na Chytrý Kvíz můžete...
S Crohnovou chorobou na Everest. Zjistila jsem, že bolest lze přetavit v sílu, říká
Monika Benešová onemocněla Crohnovou chorobou a jeden čas pro ni byla výzvou i obyčejná cesta metrem. Přesto si vytyčila daleko větší cíle – přešla Pacifickou hřebenovku, vystoupila na Mount Everest....
Halušky s kysaným zelím a uzeným masem: Recept s křupavou cibulkou
Střední
70 min
Bramborové halušky tentokrát spojíme s pomalu dušeným kysaným zelím a opečeným uzeným masem. K nim...
Miliony sledujících a pohádkový úspěch. Kráska vybudovala kosmetické impérium
Negin Mirsalehi je jednou z nejúspěšnějších světových beauty a módních influencerek, podnikatelek a digitálních tvůrkyň. Proslavila se nejen svým ikonickým stylem a hustými dlouhými vlasy, ale...
Madla lásky sklapovačkami nespálíte. Boky zmenší až kalorický deficit
Tuk na bocích nelze odcvičit sériemi úklonů ani sklapovaček. Takzvaná madla lásky zmizí teprve s úbytkem celkového tělesného tuku – a k tomu posilovna vůbec není nutností. Pokud chcete zmenšit obvod...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Příběh Anety: Po 10 letech inkluze už nemůžu. Ze školství chci úplně odejít
Učení jsem vždy považovala za poslání. Dnes ale chodím do některých hodin se strachem a stále častěji přemýšlím o odchodu ze školství. Současná podoba inkluze, bez dostatečné podpory, podle mě...
Výrazná ramena jsou zase trendy. Vycpávky nejsou jediná možnost
V 80. letech se ramenní vycpávky hřály na výsluní módních trendů. Kdo je neměl, jako by nebyl. Nyní hlásí svůj velký návrat. Poradíme vám, jak je nenuceně zařadit do šatníku, a šikovně tak kouzlit s...