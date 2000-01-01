Krása a originalita na sociálních sítích boduje. Podívejte se na známé influencerky, které jsou právě teď trendy. V naší galerii se můžete podívat na ty zahraniční, ale i ty, které jsou z Česka. Patří sem hvězdy jako Kundosaki, Ivana Fancy, Eileen Gu, Alix Earle, Paige DeSorbo a další.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka a influencerka Eileen Gu je ve světě opravdu v kurzu. Na Instagramu ji sleduje bez mála 1,7 milionů lidí.
Autor: AP
Další hvězdou současnosti je Alix Earle, která má na Instagramu 5,6 milionů sledujících.
Autor: Profimedia.cz
Alex Consani je známou topmodelkou a influencerkou. Na Instagramu má 4,3 milionů sledujících.
Autor: AP
Vnučka francouzského ministra zdravotnictví Michel Poniatowskiho a hudební producentka Caroline de Maigretová má milion sledujících na Instagramu.
Autor: Archiv Chanel
Pětatřicetiletá zpěvačka Karol G z Kolumbie už je vyšší liga. Na Instagramu má téměř dvaasedmdesát milionů sledujících.
Autor: AP
Módní blogerka Negin Mirsalehi má sedm milionů sledujících.
Autor: archiv firmy
Influencerka Amelia Liana má zatím necelých šest set tisíc sledujících na Instagramu, ale její sláva stále stoupá.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a influencerka Caroline Daurová má 4,6 milionů sledujících na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a influencerka Michelle Phanová má na Instagramu přes 1,8 milionů sledujících.
Autor: Profimedia.cz
Beauty blogerka a influencerka Nikkie de Jagerová má přes devatenáct milionů sledujících.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Brittany Sansone sice ještě nemá ani sto tisíc sledujících, ale její hvězda strmě stoupá.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Angelle Marixová začíná být velmi oblíbená. V současnosti ji sleduje zhruba sto padesát tisíc lidí.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Salish Matterová je ještě náctiletá, ale už má téměř pět milionů sledujících.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Niana Guerrero je také mladinká a ještě nedosáhla plnoletosti, na Instagramu už má ale šestnáct milionů sledujících.
Autor: Profimedia.cz
A na Instagramu bodují i influencerky z Česka. Třeba Dominique Alagia, kterou sleduje téměř šest set tisíc lidí.
Autor: Instagram @domialagia
Česká influencerka Chili Ta má bez mála čtyři sta tisíc sledujících.
Autor: Botanická zahrada Praha
Playmate Nicole Šáchová má necelých sto tisíc sledujících.
Autor: Petr Mihle
Petra Vančurová alias PetraLovelyHair má na Instagramu zhruba čtvrt milionu sledujících.
Autor: archiv blogerky
Herečka a influencerka Anna Kadeřávková má necelých čtyři sta tisíc sledujících na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Kateřina Klinderová alias Kundosaki je na Instagramu velmi populární a počet sledujících stále stoupá. Nyní má bez mála tři sta padesát sledujících.
Autor: TV NOVA
A stále populárnější je i její kolegyně Ivana Fancy Kulhánková. Mají spolu úspěšný podcast Zpusy club. Ivanu nyní sleduje bez mála sto osmdesát tisíc lidí.
Autor: Teki Shine/FTV Prima