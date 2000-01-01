náhledy
Upnuté lyžařské kalhoty a módní bundy v kombinaci s těmi nejluxusnějšími doplňky. Tak vypadají outfity slavných žen na svahu. Podívejte se do naší galerie, co u známých krásek na sněhu letí ve Špindlu nebo v americkém Aspenu. Nebojí se barev, zlatých a stříbrných aplikací i extravagance.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka Sara Sampaio se odvázala a na lyže zvolila křiklavý a hravý outfit. Nepotrpí si na upnuté kalhoty nebo vypasovanou bundu. Jde jí především o pohodlí.
Autor: Profimedia.cz
Milovnicí lyžování je i dědička hotelového impéria Paris Hiltonová, která si zamilovala kombinaci bílé a černé barvy.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Goldie Hawnová jezdí do Aspenu na lyže už desítky let a je skvělou lyžařkou. Outfitů na lyže má nespočet, v tomto případě zvolila prošívanou bundu malinové barvy.
Autor: Profimedia.cz
I zpěvačka a herečka Jessica Simpsonová jezdí na lyže moc ráda a v tomto sportu podporuje i své děti. Na svah vyrazila v elegantní černo bílé.
Autor: Profimedia.cz
Dcera Arnolda Schwarzeneggera Christina si nepotrpí na přílišnou extravaganci a zvolila béžovou bundu v kombinaci s černými kalhotami.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Madison Beerová byla na svahu velmi nenápadná. Bílý outfit byl skvělou volbou.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá žena Arnolda Schwarzeneggera Maria Shriverová na hory jezdí s celou rodinou. Volí ovšem outfity, které by si mohla vzít i jinam, než pouze na lyžování.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Kelly Doddová oblékla červený outfit, který doplnila o hřejivý hnědý kulíšek.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Rebel Wilsonová vsadila na černou barvu, která je elegantní a zeštíhluje.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Bella Hadidová v ležérním outfitu vyrazila v Aspenu na lyže a zariskovala jízdou bez helmy.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a novinářka Lauren Sánchezová byla na svahu v přiléhavém černém outfitu za hvězdu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Mariah Carey je hvězdou číslo jedna, takže i na svah volí přímo hvězdné outfity.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kate Hudsonová lyžuje už od útlého věku a na svahu se cítí jako ryba ve vodě. Zvolila veselý outfit a doplnila ho o ledvinku značky Prada.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Heidi Klumová brázdila společně s manželem svahy jako hravý pestrobarevný zajíček.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka Ivanka Trumpová je skvělou lyžařkou, stejně jako byla její matka Ivana Trumpová. Na svah zvolila elegantní a vcelku nenápadný outfit.
Autor: Profimedia.cz
Manželka zpěváka Justina Biebera modelka Hailey Bieberová v Aspenu svahy brázdila v bílých kalhotách a bundě.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová myslela především na pohodlí a teplo. V Aspenu oblékla hřejivý černý kabát.
Autor: Profimedia.cz
Lékárnice, moderátorka a modelka Jana Doleželová každý rok vyráží do Špindlu, kde ji na svahu můžete zahlédnout v různých outfitech. V tomto případě sáhla po elegantní bundě a rozhodně to byla skvělá volba.
Autor: CNC/Martin Hykl, Profimedia.cz
Dvojčata Tereza Vojtková a Kristýna Davídková jsou ve Špindlu také jako doma a outfity mají vyladěné do posledního detailu.
Autor: CNC/Martin Hykl, Profimedia.cz
Největší hvězdou Špindlu je každým rokem modelka Andrea Verešová.
Autor: CNC/Martin Hykl, Profimedia.cz
Zpěvačka Kateřina Mátlová na svah oblékla kombinézu se zvířecím vzorem.
Autor: Adéla Štoffeková, Profimedia.cz
Moderátorka Iveta Lutovská na svahu ve Špindlerově mlýně v elegantním outfitu.
Autor: Adéla Štoffeková, Profimedia.cz
Modelka Adéla Štroffeková zvolila outfit v křiklavě červené barvě.
Autor: CNC/Martin Hykl, Profimedia.cz
I modelka Veronika Chmelířová ve Špindlu sáhla po outfitu v červené barvě.
Autor: CNC/Martin Hykl, Profimedia.cz
Herečka Klára Rychtaříková v černé kombinéze ukázala dokonalou postavu.
Autor: CNC/Martin Hykl, Profimedia.cz
Jako růžový bonbónek byla ve Špindlu influencerka Dominika Myslivcová.
Autor: CNC/Martin Hykl, Profimedia.cz