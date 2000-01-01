náhledy
Chodíte každý měsíc na nehty, vlasy a kosmetiku a vyčítáte si to? Až si přečtete, co vše absolvují známé krásky a kolik za procedury zaplatí, spadne vám zřejmě brada. Podívejte se do naší galerie, kolik některé VIP ženy stojí péče o sebe sama. Levné to rozhodně není.
Herečka Gwyneth Paltrowová je známá tím, že ráda zkouší nové věci a snaží se udržet mladistvý vzhled, jak jen to jde a nevybírá si cestu plastických operací. Udržovat se bez plastik ale také není levné, pokud to chcete dělat pořádně. A Gwyneth o tom ví své. „Když bych do toho měla započítat zdravé jídlo, lekce s trenérem nebo členství v posilovně. A pak také dobré krémy, které mi někdo doporučil, je to velká částka. Ovšem stále to není tolik, kolik platím agentovi, manažerovi a dalším,“ smála se v rozhovoru pro Vogue. Nakonec uvedla, že měsíčně se její výdaje jen za sebe samu pohybují v přepočtu okolo dvou set tisíc a to v této částce není zahrnutá útrata za oblečení nebo dovolenou.
Profesionální celebrita Kim Kardashianová většinu věcí dostává zadarmo. Používá také vlastní produkty, které navrhla tak, aby vyhovovaly všem ženám. Stále ovšem měsíčně investuje peníze do procedur a v jejím případě i do plastik a omlazovacích zákroků. Měsíčně se tak částka šplhá opravdu vysoko. A kráska uvedla, že někdo by si za to mohl každý měsíc koupit i menší auto. V přepočtu je to totiž i půl milionu korun měsíčně. Záleží na to, co přesně si nechává upravit. Omlazovací přístroje i členství v exkluzivní posilovně jsou u ní samozřejmostí. Kim se tak musí opravdu otáčet, aby si takový luxus mohla dovolit.
Herečka Sydney Sweeney si užívá svou přirozenou krásu a tolik se snažit nemusí, aby vypadala k světu. Jejím fanouškům stačí naditý dekolt a jdou do kolen. Přesto i ona myslí na budoucnost a stará se o sebe pečlivě už nyní. „Moje náklady jsou docela vysoké. Platím hypotéku, agenta, manažera, několik dalších lidí a do toho se mám ještě o sebe postarat. Kdybych to sečetla, někomu by se z té částky mohlo udělat špatně. Ale některé věci nepodceňuji, protože se za deset let ukáže, kdo se poctivě mazal krémem a kdo ne,“ myslí si.
Herečka Margot Robbie uvedla, že se o sebe stará vcelku normálně a nevidí tak velký rozdíl mezi ní a jinými obyčejnými ženami. I ona má ale oblast, kvůli které utrácí vysoké sumy. „Myslím na budoucnost. A to tak, že chci, abych tu v budoucnu byla. Co tím myslím? Potřebuji bodyguardy, když jsem na veřejnosti. A zaplatím za každý den s nimi dva tisíce dolarů,“ nechala se slyšet. V přepočtu je to tedy zhruba čtyřicet tisíc korun za každý den s bodyguardy.
Herečka Taraji P. Hensonová uvedla, že za kosmetiku a jiné hýčkání sebe sama utrácí poměrně málo peněz. A to hlavně kvůli tomu, že velké peníze každý měsíc musí dávat někam úplně jinam. „Slyším lidi říkat: ‚Hodně pracuješ.‘ Musím. Matematika je matematika. A když začnete hodně pracovat, musíte mít okolo sebe velký tým lidí, aby to všechno klapalo. A ty lidi platíte. S tím, co děláme, přicházejí velké účty. Neděláme to sami. Už jen to, že jsme tady nahoře, znamená, že za námi stojí celý tým. Musí dostat zaplaceno. Bez nich bychom prostě nebyli tam, kde jsme,“ sdělila pro Buzz Feed.
„Vydělám dost. Ale co z toho reálně mohu ušetřit a utratit za to, co opravdu chci? Moc toho není. Jste v Hollywoodu, musíte nějak vypadat. A proplatí vám jen malou část. Takže si všechny ty kosmetiky, vlasy, procedury platíte sami. Nevím, co si lidé myslí. Opravdu nemám všechno zadarmo. Je to nesmysl,“ uvedla herečka Busy Philippsová pro Page Six.
Herečka Sharon Stone do sebe v minulosti investovala spoustu peněz. Vsadila na plastiku prsou i drobnější zákroky v oblasti obličeje. Pak ale měla závažné zdravotní problémy a jak sama uvedla, všechny výdaje musela stáhnout na minimum, aby uživila sebe i děti. „Myslím, že je potřeba si uvědomit, že mladí nebudeme věčně. Takže je opravdu dobré si šetřit, pokud pak nechcete skončit na chodníku,“ sdělila pro People. V mládí prý byla ochotná pro krásu udělat všechno a platit vysoké částky za všechny procedury. Dnes už to talk není. „Byly to tisíce dolarů měsíčně, které jsem neřešila,“ dodala.
Zpěvačka a herečka Tiffany Haddishová na to jde „od lesa“. „Jednou jsem před lety šla na společenskou akci a pořídila si šaty, které stály stejně jako moje měsíční splátka hypotéky. Nešlo je vrátit, zůstaly mi. A já si řekla, že nepropadnu diktátu společnosti a ještě minimálně čtyřikrát si je někam vezmu a nebudu řešit, že je to podle nějakého odborníka zřejmě faux pas. Dá se tak dost ušetřit a zbyde vám na něco jiného. Raději si zajdu ke kadeřníkovi a pojedu na wellness,“ uvedla se smíchem.
Zpěvačka Toni Braxtonová se rozčilovala, když ji uvedli jako milionářku. „Jsem nahoře. A když jste nahoře, něco to stojí. Nemůžu si dovolit na sebe kašlat, protože v dnešním světě oškliví lidí nikoho nezajímají. A kdokoli se rozhodne vám pomáhat, chce peníze. Dost peněz. Takže jako slavná osoba měsíčně utrácíte obrovské peníze,“ sdělila. Jen za členství ve VIP posilovně dává v přepočtu měsíčně desetitisíce korun.
Herečka Ashley Greene uvedla, že ji zruinovalo účinkování ve filmu Stmívání. Vydělala si sice hodně peněz, ale přineslo ji to tak obrovskou popularitu, že musela vynaložit velké finanční prostředky na svou ochranu a soukromí. A kromě toho nechtěla, aby ji paparazzi fotografové načapali, jak není v kondici, takže investovala velké sumy i do svého vzhledu. „Bylo to tehdy naprosté šílenství. Nastoupila jsem do rozjetého vlaku a přizpůsobila se. Bylo to neudržitelné. Je to minulost, které v mnohém není příjemná,“ sdělila pro Marie Claire.
Americká herečka a zpěvačka Christy Carlson Romano promluvila o tom, jak rychle promrhala peníze, které si vydělala jako dětská hvězda. „Kadeřník, kosmetika, oblečení, večeře, dary. Měla jsem tolik peněz a tolik jsem jich utratila, abych zapadla do společnosti, která vyžadovala určité chování i vzhled. Byla jsem pod tlakem a dnes už nic z toho nedělám. Myslím, že úspěch není v absolutní dokonalosti. Takže jdu na nehty, ke kadeřnici a to musí stačit,“ sdělila.
Herečka Mila Kunisová překvapila tím, že za sebe utrácí minimum, protože chce bát dobrým příkladem pro své děti. Chodí tedy ke kadeřnici a na jógu a pilates, ale zbytečnosti si dál nedopřává. Chce stárnout s grácií a věří, že nepodlehne tlaku Hollywoodu a nenechá si v budoucnu dělat plastiky jako mnohé její kolegyně. „Jsem docela skromná. Myslím, že mám stejné výdaje jako každá jiná žena,“ sdělila pro People.
To zpěvačka Celine Dionová má okolo sebe tým lidí, kteří se o její vzhled starají. Zjišťují, co je pro ni nejlepší a následně pro ni vše připraví jako na zlatém podnose. To ale vyžaduje velké finance. „Nejvíc peněz utratím za tým. Ale nelituji jediné koruny, protože jsou to lidé, na které je spoleh a důvěřuji jim,“ sdělila zpěvačka.
Zpěvačka Madonna v touze po dokonalosti a mladistvém vzhledu zkouší vše, co je zrovna nejlepší. Už si nechávala aplikovat lososí sperma, omladit pleť a je milovnicí plastik. Odhaduje se, že za svůj vzhled už utratila v přepočtu desítky milionů korun.
Herečka Jennifer Anistonová nejvíc peněz investuje do svého trenéra a stravy. A má za to, že nejlepší je zpomalit a omezit stres. Takže má rituály, které dodržuje a odmítá se jich vzdát. Večer před spaním si jen čte a nemá v ruce telefon. Rozsvěcuje červené světlo, zatahuje závěsy a dává si špunty do uší. „Potřebuji absolutní klid, abych se plně zregenerovala,“ uvedla.
Její kolegyně a kamarádka herečka aCourtney Coxová už za sebou zkrášlovací procedury má a zkusila i botox a plastiky, které ovšem podle ní nebyly dobrý nápad. Nyní má vlastní kosmetiku, kterou používá, takže jsou v tomto směru náklady minimální. Stejně jako Jennifer ale nešetří na trenérovi a nejvíc peněz jí stoí členství v exkluzivní posilovně. A to má přitom posilovnu i ve vlastním domě.
Modelka Alyssa Lindaasová utrácí velké částky za lymfo drenáže, masáže, kosmetiku a pobyt v sauně. V přepočtu je to zhruba padesát tisíc měsíčně.
Modelka Adora Mehala utrácí nejvíc peněz za líčidla. Jsou to v přepočtu desítky tisíc korun. Miluje kosmetické produkty a jejich pořizování je podle ní už závislost.
Australská herečka Adelaide Kane nedá dopustit na saunování, masáže a čištění pleti. Měsíčně je schopná utratit v tomto směru v přepočtu zhruba třicet tisíc korun.
