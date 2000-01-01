Je jim pod třicet, hrají ve filmech, seriálech, zpívají nebo chodí přehlídky pro prestižní světové značky a jejich hvězda stále stoupá. Řeč je o kráskách, které jsou nyní v kurzu a především u mladých lidí jsou velmi oblíbené. Podívejte se do naší galerie, jaké známé ženy dnes letí.
Třiadvacetiletá Jenna Ortega je americkou herečkou, která se proslavila hlavní rolí v seriálu Wednesday, za niž získala i nominaci na Zlatý glóbus. Svoji kariéru začala jako dětská herečka a je známá také z rolí v seriálech Ty (Netflix) nebo Panenka Jane.
Devětadvacetiletá Zendaya Maree Stoermer Colemanová je americkou herečkou a zpěvačkou, která se z dětské hvězdy Disney Channel vypracovala v jednu z nejžádanějších hollywoodských hvězd. Získala dvě ceny Emmy za hlavní roli v seriálu HBO Euforie a je známá jako MJ z marvelovských filmů o Spider-Manovi či Chani z filmu Duna.
Osmadvacetiletá Sydney Sweeney je populární americkou herečkou a producentkou, známá především ztvárněním Cassie Howardové v seriálu Euforie, za kterou získala i nominaci na cenu Emmy. A také postavy Olivie v seriálu Bílý lotos. Proslavila se také rolí ve filmu S tebou nikdy.
Dvaadvacetiletá Millie Bobby Brownová je britskou herečkou a producentkou a proslavila se především rolí Eleven v seriálu Stranger Things. Kromě toho měla také hlavní role ve filmech Enola Holmesová a Godzilla vs. Kong.
Devětadvacetiletá Hailee Steinfeldová je americkou herečkou, zpěvačkou a modelkou. Proslavila se rolí Mattie Rossové ve filmu Opravdová kuráž, za kterou získala nominaci na Oscara. Známá je také z filmů Ladíme 2 a Enderova hra.
Třiadvacetiletá Sadie Sinková je americkou herečkou, která se proslavila rolí Max Mayfieldové v populárním sci-fi seriálu Netflixu Stranger Things. S herectvím začínala už v dětství, debutovala na Broadwayi a objevila se také v hororové trilogii Ulice strachu nebo ve filmu Velryba.
Devětadvacetiletá Anya Taylor-Joy je americko-britsko-argentinskou herečkou a modelkou. Je známá pro své role v hororech a dramatech. Proslavila se filmy jako Čarodějnice, Rozpolcený a především ceněným seriálem Dámský gambit, za který získala Zlatý glóbus.
Šestadvacetiletá Lily-Rose Deppová je francouzsko-americkou herečkou a modelkou. Je také dcerou herce Johnnyho Deppa a herečky a zpěvačky Vanessy Paradisové. Proslavila se filmy jako Tanečnice či Král a stala se tváří značky Chanel.
Čtyřiadvacetiletá Emma Myersová je americkou herečkou, která se proslavila rolí Enid Sinclairové v populárním seriálu Wednesday. Před kamerou začínala již jako dítě, ale profesionální kariéru naplno zahájila kolem roku 2020.
Sedmadvacetiletá Mikey Madisonová je americkou filmovou a televizní herečkoi. Proslavila se rolemi v seriálu Bude líp a filmech Tenkrát v Hollywoodu a Vřískot.
Čtyřiadvacetiletá Rachel Zeglerová je americkou herečkou a zpěvačkou kolumbijsko-polského původu, která se proslavila debutovou rolí Maríe ve Spielbergově West Side Story, za niž získala Zlatý glóbus. Známá je také jako představitelka filmové Sněhurky.
Šestadvacetiletá Halle Bailey je americkou zpěvačkou, skladatelkou a herečkou. Je známá především jako členka dua Chloe x Halle a ztvárněním Ariel v hraném filmu Malá mořská víla.
Sedmadvacetiletá Hunter Schaferová je americkou transgender herečkou, modelkou a LGBT+ aktivistkou. Je známá především rolí Jules Vaughnové v seriálu HBO Euforie.
Sedmadvacetiletá Cailee Spaeny je americkou herečkou a zpěvačkou. Je známá svými rolemi ve filmech jako Pacific Rim: Povstání, Zlý časy v El Royale a především jako Priscilla Presley ve filmu Priscilla.
Šestadvacetiletá Joey Kingová je populární americkou herečkou a producentkou. Proslavila se především rolí Shelly „Elle“ Evansové v trilogii Stánek s polibky a uznávaným výkonem v minisérii Odhalení, za který získala nominace na Emmy a Zlatý glóbus.
Dvaadvacetiletá Storm Reidová je americkou herečkou a producentkou. Je známá především rolí Gii Bennettové v seriálu Euphoria a postavou Riley v seriálu The Last of Us.
Čtyřiadvacetiletá Isabela Mercedová je americkou herečkou a zpěvačkou peruánského původu. Proslavila se rolí v seriálu 100 věcí, které byste měli udělat před střední a filmy jako Transformers: Poslední rytíř, Sicario 2: Soldado nebo Dora a ztracené město.
Devětadvacetiletá Kathryn Newtonová je americkou herečkou známou z filmů a seriálů jako Paranormal Activity 4, Lady Bird, Big Little Lies nebo Ant-Man a Wasp: Quantumania.
Jednadvacetiletá Dafne Keenová je španělsko-britskou herečkou. Proslula rolí mutantky Laury (X-23) ve filmu Logan: Wolverine.
Devětadvacetiletá Kaitlyn Deverová je americkou filmovou a televizní herečkou. Je známá pro své role v projektech jako Unbelievable, Booksmart nebo Dopesick.
Šestadvacetiletá Sabrina Carpenterová je populární americkou zpěvačkou, textařkou a herečkou. Proslavila se rolí v seriálu Riley ve velkém světě. V současnosti je především uznávanou popovou hvězdou.
Sedmadvacetiletá Daisy Edgar-Jonesová je britskou herečkou, která se proslavila zejména rolí Marianne Sheridanové v minisérii Normální lidi. Účinkovala také ve filmech a seriálech jako Válka světů, Tam, kde zpívají raci nebo Fresh.
Pětadvacetiletá Sophie Thatcherová je americkou herečkou a hudebnicí. Je známá především rolí mladé Natalie v seriálu Yellowjackets. Proslavila se také ve filmu Prospektor nebo seriálu Exorcista. Svoji kariéru zahájila jako dětská herečka v divadelních hrách.
Osmadvacetiletá Maude Apatowová je americkou herečkou. Je známá především rolí Lexi Howardové v seriálu Euphoria. Je dcerou režiséra Judda Apatowa a herečky Leslie Mannové. Začínala v otcových filmech jako Zbouchnutá nebo Čtyřicítka na krku. Účinkovala také v seriálu Girls.
Šestadvacetiletá Amandla Stenbergová je americkou herečkou. Je známá především jako Rue z prvního dílu filmové série Hunger Games. Proslavila se také hlavními rolemi ve filmech Všechno úplně všechno a Nenávist, kterou jsi probudila.
Awar Odhiangová je pětadvacetiletou modelkou z Etiopie, která v současnosti válcuje přehlídková mola.
Dvaadvacetiletá Sara Caballero je úspěšnou modelkou a má ambice proniknout i do světa filmu. Chodila přehlídky pro značky jako Chanel nebo Gucci.
Sedmadvacetiletá Maya Hawke je americkou herečkou, modelkou a zpěvačkou. Je známá především díky roli Robin Buckley v seriálu Stranger Things. Je dcerou slavných herců Umy Thurmanové a Ethana Hawkea. Debutovala v adaptaci Malé ženy a kromě herectví se věnuje vlastní hudební tvorbě.
Osmadvacetiletá Elle Fanningová je americkou herečkou. Začínala jako dětská hvězda a proslavila se rolemi ve filmech jako Zloba – Královna černé magie, Koupili jsme ZOO nebo Neon Demon.
Šestadvacetiletá Kiernan Shipka je americkou herečkou. Je známá především díky roli Sally Draperové v seriálu Šílenci z Manhattanu a roli Sabriny Spellmanové v seriálu [hilling Adventures of Sabrina.
Třiadvacetiletá Olivia Rodrigo je americkou zpěvačkou, skladatelkou a herečkou. Proslavila se hitem jako Drivers License a debutovým albem SOUR. Začínala jako herečka v produkcích Disney.
Čtyřiadvacetiletá modelka Kaia Gerberová se v médiích začínala objevovat už jako malá holčička, protože je dcerou topmodelky Cindy Crawfordové. Ačkoli plánovala jako malá dívenka kariéru lékařky, nakonec šla ve šlépějích matky a dnes je jednou z nejvyhledávanějších modelek.
Čtyřiadvacetiletá Amybeth McNulty je irsko-kanadskou herečkou. Nejvíce známá díky hlavní roli Anne Shirleyové v seriálu Anne s E na konci. Objevila se také ve čtvrté řadě seriálu Stranger Things.
Dvaadvacetiletá Lizzy Greeneová je americkou herečkou. Je známá především díky roli Dawn Harperové v komediálním seriálu Nicky, Ricky, Dicky & Dawn. Svou kariéru zahájila v divadle a proslavila se také v TV filmu Tiny Christmas.
Třiadvacetiletá Emily Alyn Lindová je americkou herečkou a zpěvačkou. Je známá díky rolím v seriálech jako Revenge, Code Black a Super drbna.
Třiadvacetiletá Canlan Wangová je modelkou od roku 2022 a její hvězda stále stoupá. Populární je také na Instagramu.
Dvaadvacetiletá Ella Daltonová je úspěšnou parkourovou jezdkyní a také modelkou. Kritici ji předvídají zářnou kariéru.
Pětadvacetiletá Betsy Gaghanová je nejen známou modelkou. Je také úspěšnou hudebnicí a proslavila se hitem Sigma Boy.
Třiadvacetiletá Rosalieke Fuchsová je velmi úspěšnou a nadějnou nizozemsko-surinamskou modelkou.
Osmadvacetiletá Isabella Emmacková patří mezi modelky, které si především u předních světových značek a návrhářů získává na oblibě.
Třiadvacetiletá Tara Falla je modelkou žijící ve Francii a svou dokonalou krásu odhalila mimo jiné i na týdnu módy v Paříži.
Osmadvacetiletá Estelle Chenová je známou francouzskou modelka čínského původu. Proslavila se jako tvář značky Dior Haute Couture, účinkováním na Victoria’s Secret Fashion Show a stala se globální tváří značky Maybelline New York.
Osmadvacetiletá modelka Luna Bijlová byla múzou Karla Lagerfelda a díky tomu se stala celosvětově uznávanou a vyhledávanou kráskou.
Třiadvacetiletá Isabella Ferreira je americkou herečkou. Je známá především díky roli Pilar Salazarové v seriálu Love, Victor. Objevila se také v projektech Crush, Social Distance a Orange is the New Black.
Čtyřiadvacetiletá Maitreyi Ramakrishnanová je kanadskou herečkou. Je známá především díky roli Devi Vishwakumarové v komediálním seriálu Tenkrát poprvé. Do povědomí vstoupila jako sedmnáctiletá bez předchozích profesionálních zkušeností, když ji z 15 000 uchazečů vybrala Mindy Kalingová.
