Podívejte se do naší galerie na české herečky i zpěvačky, které stárnou s grácií a vypadají stále k světu. Za sebou mají roky na výslunní a rozhodně ještě nekončí. Patří sem hvězdy jako Bára Basiková, Lenka Krobotová, Lucie Bílá, Jana Krausová a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Osmačtyřicetiletá herečka Jitka Ježková na sebe výrazně upoutala pozornost ve filmu Báječná léta pod psa.
Autor: koláž iDNES.cz
Třiapadesátiletá herečka Jitka Schneiderová je hvězdou mnoha filmů. Lidé často vzpomínají na její roli v kultovním filmu Samotáři.
Autor: koláž iDNES.cz
Pětačtyřicetiletá herečka Jana Bernášková vypadá roky stále stejně. Upoutal na sebe pozornost například rolí v seriálu Vyprávěj a také svými knihami.
Autor: koláž iDNES.cz
Třiasedmdesátiletá herečka a bývalá první dáma české republiky Dagmar Havlová je šarmantní dámou, která stárne s grácií a vypadá skvěle. V minulosti zazářila ve filmech jako Holky z porcelánu nebo Vlastníci.
Autor: koláž iDNES.cz
Třiapadesátiletá zpěvačka Dara Rolins vypadá božsky. K dokonalejšímu vzhledu si ale dopomohla plastickou operací. Nechala si udělat facelift.
Autor: koláž iDNES.cz
Šedesátiletá zpěvačka Lucie Bílá vypadá s každým rokem lépe a lépe a stále se drží na žebříčku nejlepších českých zpěvaček.
Autor: koláž iDNES.cz
Sedmačtyřicetiletá herečka Klára Issová vypadá roky stejně. Zahrála si ve filmech jako Indiánské léto nebo zazářila v pohádce Anděl páně.
Autor: koláž iDNES.cz
Třiatřicetiletá zpěvačka Ewa Farna vyzrála z holčičky v nádhernou ženu.
Autor: koláž iDNES.cz
Osmačtyřicetiletá herečka Tatiana Dyková byla hvězdou snímků jako Štěstí, Divoké včely nebo Samotáři.
Autor: koláž iDNES.cz
Padesátiletá herečka Aňa Geislerová excelovala ve snímku Requiem pro panenku a dalších českých filmech. Kromě toho pronikla jako jedna z mála hereček v Česku i do zahraničí.
Autor: koláž iDNES.cz
Pětačtyřicetiletá Kristýna Boková hrála v minulosti například ve filmu Občanský průkaz.
Autor: koláž iDNES.cz
Pětadevadesátiletá herečka Jiřina Bohdalová hrála v mnoha filmech i seriálech jako například Světáci, Ucho, Bílá paní, Nesmrtelná teta, Fany nebo Anděl Páně.
Autor: koláž iDNES.cz
Osmapadesátiletá herečka Iva Janžurová hrála ve filmech jako Zítra to roztočíme, drahoušku…! nebo seriálu Světáci a dalších desítkách filmů.
Autor: koláž iDNES.cz
Šestašedesátiletá herečka Ivana Andrlová hrála v mnoha pohádkách jako Princové jsou na draka i spoustě seriálů a dalších filmů.
Autor: koláž iDNES.cz
Devětasedmdesátiletá zpěvačka Helena Vondráčková je popovou hvězdou desítky let.
Autor: koláž iDNES.cz
Třiašedesátiletá herečka Ivana Chýlková excelovala ve filmech jako Díky za každé nové ráno nebo Čas sluhů.
Autor: koláž iDNES.cz
Jednasedmdesátiletá herečka Simona Stašová zazářila například ve filmu Pelíšky nebo Román pro ženy.
Autor: koláž iDNES.cz
Osmdesátiletá herečka Daniela Kolářová byla hvězdnou snímků jako Léto s kovbojem nebo Kulový blesk.
Autor: koláž iDNES.cz
Sedmašedesátiletá herečka Zlata Adamovská zazářila ve filmech jako Lásky mezi kapkami deště nebo v pohádce Princ a Večernice.
Autor: koláž iDNES.cz
Osmapadesátiletá herečka Tereza Brodská excelovala ve filmu Má je pomsta a diváci si ji oblíbili i v seriálu Ulice.
Autor: koláž iDNES.cz
Pětašedesátiletá herečka Zuzana Bydžovská zazářila ve snímcích jako Gympl nebo Venkovský učitel.
Autor: koláž iDNES.cz
Pětašedesátiletá herečka Veroniky Žilková má na svém hereckém kontě nespočet filmů i seriálů. Patří sem i snímky jako Otesánek, Zapomenuté světlo nebo Babovřesky.
Autor: koláž iDNES.cz
Třiašedesátiletá herečka Vilma Cibulková byla hvězdou filmů jako Pupendo nebo Čas sluhů.
Autor: koláž iDNES.cz
Šestačtyřicetiletá herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková zazářila například ve filmu Babovřesky.
Autor: koláž iDNES.cz
Padesátiletá zpěvačka Monika Absolonová je už řádku let hvězdou hudební scény.
Autor: koláž iDNES.cz
Sedmašedesátiletá herečka Eva Holubová excelovala v desítkách filmů. Patří sem Pelíšky, Knoflíkáři, Účastníci zájezdu a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Čtyřiapadesátiletá herečka Sabina Laurinová zazářila například v pohádce Z pekla štěstí.
Autor: koláž iDNES.cz
Pětapadesátiletá herečka Dana Morávková zazářila v seriálu Rodinná pouta nebo ve filmech jako Korunní princ nebo Z pekla štěstí.
Autor: koláž iDNES.cz
Čtyřiapadesátiletá herečka Markéta Hrubešová excelovala například ve snímku Oznamuje se láskám vašim.
Autor: koláž iDNES.cz
Osmačtyřicetiletá herečka Jitka Čvančarová byla hvězdou seriálů jako Až po uši nebo Střídavka.
Autor: koláž iDNES.cz
Čtyřiašedesátiletá herečka Pavla Tomicová excelovala například ve snímku Snowboarďáci.
Autor: koláž iDNES.cz
Čtyřiačtyřicetiletá herečka Sandra Nováková září například v seriálu Ulice.
Autor: koláž iDNES.cz
Jednasedmdesátiletá herečka Veronika Freimanová zazářila například ve filmu Sněženky a machři.
Autor: koláž iDNES.cz
Jednašedesátiletá zpěvačka Anna K. září už desítky let v oblasti hudby.
Autor: koláž iDNES.cz
I třiašedesátiletá zpěvačka Bára Basiková patří ke hvězdám české hudební scény řádku let.
Autor: koláž iDNES.cz
Pětatřicetiletá herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová vypadá stále jako holčička. Ač už sama dvě malé holčičky má. Jako herečka zazářila například ve snímku Muži v naději.
Autor: koláž iDNES.cz
Šestapadesátiletá zpěvačka Ilona Csáková se stále pohybuje na české hudební scéně.
Autor: koláž iDNES.cz
Šestatřicetiletá herečka Eliška Křenková excelovala například v pohádce Princezna zakletá v čase.
Autor: koláž iDNES.cz
Dvaasedmdesátiletá herečka Jana Krausová zazářila například ve snímku Pěsti ve tmě.
Autor: koláž iDNES.cz
Pětačtyřicetiletá herečka Jana Plodková zazářila ve filmu Vratné láhve nebo Protektor.
Autor: koláž iDNES.cz
Devětačtyřicetiletá herečka Lenka Krobotová excelovala například ve filmu Díra u Hanušovic.
Autor: koláž iDNES.cz
Čtyřiapadesátiletá herečka Lenka Vlasáková zazářila ve filmech jako Lea nebo Ženy v pokušení.
Autor: koláž iDNES.cz
Jednapadesátiletá herečka Linda Rybová zazářila například ve filmu Kytice.
Autor: koláž iDNES.cz
Osmašedesátiletá herečka Ljuba Krbová exceluje například v seriálu Ulice.
Autor: koláž iDNES.cz
Dvaapadesátiletá herečka Lucie Benešová excelovala například v seriálu Horákovi.
Autor: koláž iDNES.cz
Devětapadesátiletá herečka Mahulena Bočanová zazářila například v pohádce Kouzelný měšec.
Autor: koláž iDNES.cz
Jednapadesátiletá herečka Petra Špalková zazářila například ve filmu Jako nikdy.
Autor: koláž iDNES.cz
Pětačtyřicetiletá herečka Marta Issová zazářila ve filmech jako Zátopek nebo Sedmero krkavců.
Autor: koláž iDNES.cz
Dvaapadesátiletá zpěvačka Marta Jandová ukazuje aktuálně celému Česku, že umí nejen skvěle zpívat, ale také dokonale tančit díky StarDance.
Autor: koláž iDNES.cz