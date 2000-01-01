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Domelipa, vlastním jménem Dominik Elizabeth Reséndez Robledo, je mexická influencerka, zpěvačka, tanečnice a podnikatelka. V současnosti patří k nejsledovanějším osobnostem na TikToku na světě a kraluje i Instagramu. Její dokonalé tělo bez příkras inspiruje i slavné návrháře.
Autor: koláž iDNES.cz
Dalo by se říct, že se možná její jméno až nápadně podobá jménu jiné známé zpěvačky. Dua Lipa a Domelipa k sobě nemají daleko. Navíc obě produkují hudbu a svět je miluje. A kromě toho si jsou tyto krásky i dost podobné. Sama Domelipa ale uvedla, že se v žádném případě nechce vyrovnat své slavné kolegyni.
Autor: Profimedia.cz
Nedávno Domelipa vydala své album s názvem La Del Arroba a pochopitelně s ním uspěla na plné čáře. Fanoušci její tvorbu milují.
Autor: Profimedia.cz
Dnes pětadvacetiletá Domelipa začínala v roce 2018 na tehdejší platformě Musical.ly (která se později transformovala na TikTok). Původně se věnovala gymnastice a tanci, což následně zúročila ve svých krátkých choreografiích a synchronizovaném otevírání úst do hudby (lip-sync).
Autor: Profimedia.cz
Byla členkou populárních influencerských skupin jako Strangers Team a CheliHouse. Její fanouškovská základna napříč platformami dosahuje obřích rozměrů.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2024 se stala vůbec první influencerkou, která podepsala exkluzivní smlouvu s vydavatelstvím Sony Music Latin.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2024 debutovala singlem „La Foto“ a spolupracovala s portorickým zpěvákem Ozunou na skladbě „Esato“.
Autor: Instagram Domelipa, Profimedia.cz
Na začátku roku 2026 vydala úspěšný singl „Fantasma“, který kombinuje latinskoamerický pop s prvky K-Popu.
Autor: Profimedia.cz
Společně se svou matkou Normou založila vlastní úspěšnou oděvní značku zaměřenou na volnočasovou módu a doplňky.
Autor: Profimedia.cz
Neoslavila ještě ani třicítku, ale už je držitelkou cen jako Kids’ Choice Awards, MTV MIAW Icono a International Influencers Awards.
Autor: Instagram Domelipa, Profimedia.cz
Její milostný život je v latinskoamerických médiích a na sociálních sítích neustále pod drobnohledem. Fanoušci často vytvářejí teorie o tom, s kým zrovna randí.
Autor: Profimedia.cz
Jeden z jejích nejvýraznějších a nejvíce medializovaných vztahů v komunitě influencerů byl s influencerem Rodrigem Contrerasem. Rozchod provázel velký zájem fanoušků.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti byla spojována se jmény jako Dekko (kolumbijský zpěvák), Ílika Cruz nebo Ralf Morales. V poslední době se na internetu často objevují fanouškovské teorie (tzv. „shippování“) spojující ji s argentinským tvůrcem Ianem Lucasem, což je však spíše součástí jejich společných zábavných videí a internetových výzev.
Autor: Profimedia.cz
Díky masivnímu dosahu, hudebním kontraktům se Sony Music Latin a lukrativním spolupracím se světovými značkami (Nike, Pandora, Adidas) se její čisté jmění odhaduje na přibližně 31 milionů dolarů. To z ní dělá jednu z nejlépe vydělávajících mladých celebrit v Mexiku.
Autor: Instagram Domelipa, Profimedia.cz
Po obrovském úspěchu na TikToku si založila oficiální YouTube kanál Domelipa. Její první video mělo název „50 věcí o mně“. Dnes tam publikuje delší vlogy, výzvy, odpovídá na otázky z internetu a sdílí střípky ze zákulisí natáčení videoklipů.
Autor: Profimedia.cz
Její fanoušci si říkají „Domelipats“ nebo „Domeluchis“ a patří k extrémně loajálním komunitám.
Autor: Instagram Domelipa, Profimedia.cz
Nemá žádné plastiky, je zkrátka dokonalá sama o sobě. A možná právě proto ji hlavně mladí tolik milují.
Autor: Instagram Domelipa, Profimedia.cz
Ještě předtím, než se stala internetovou celebritou, se od útlého dětství věnovala sportovní gymnastice a tanci. To jí dalo pohybový základ, flexibilitu a rytmus, které později stoprocentně zúročila při tvorbě krátkých tanečních choreografií a trendů na platformě Musical.ly (později TikTok).
Autor: Instagram Domelipa, Profimedia.cz
Přestože vydělává miliony a patří mezi top světové influencery, v talkshow Pinky Promise otevřeně přiznala, že velmi dlouho odmítala odejít od své rodiny a žít úplně sama, protože je na svou matku a dva bratry silně fixovaná.
Autor: Instagram Domelipa, Profimedia.cz
Domelipa miluje cestování a objevování nových kultur. Často dokumentuje své cesty po Evropě, USA a Latinské Americe. Na svém oficiálním Instagramu pravidelně sdílí estetické fotky z prestižních módních přehlídek a luxusních destinací.
Autor: Instagram Domelipa, Profimedia.cz
Její obličej se objevil na titulních stranách řady známých časopisů pro mládež v Latinské Americe, jako je například slavný časopis Tú. V módním průmyslu je považována za jednu z nejvlivnějších trendsetterek generace Z v celém španělsky mluvícím světě.
Autor: Profimedia.cz
Ve svém vlogu na YouTube kanálu otevřeně odpovídala na otázku, zda by kvůli zpěvu opustila svět sociálních sítí. Uvedla, že by to neudělala: „Kdybych měla skončit, skončím se vším naráz. Nechci opustit to, co mě původně vybudovalo,“ sdělila.
Autor: Profimedia.cz
Domelipa je známá tím, že velmi ráda a radikálně mění vizáž. Fanouškovská komunita nejvíce miluje její ikonický střih „bob“ nad ramena. Během své kariéry vystřídala přirozenou hnědou, výraznou černou, měděně zrzavou a v poslední době experimentuje s blond odstíny.
Autor: Profimedia.cz