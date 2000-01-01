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Je trojnásobnou mámou, za sebou má spolupráce s mnoha světovými značkami, na přehlídkovém mole je jako doma, stále má postavu jako lusk a ve světě boduje i bez plastik nebo jiných úprav vzhledu. Podívejte se do naší galerie na neodolatelnou jednatřicetiletou modelku April Love Geary.
Autor: koláž iDNES.cz
Modelka na sebe výrazněji upozornila, když začala randit se zpěvákem Robinem Thickem. Ačkoli jejich vztah zprvu vypadal jakkoli bouřlivě, nakonec se vzali a mají tři společné potomky.
Autor: Profimedia.cz
April nikdy nechtěla plastické operace a právě to jejím fanouškům imponuje. „Nebojím se ukázat své tělo. Porodila jsem tři děti. Jsem svému tělu extrémně vděčná,“ uvedla modelka na svém profilu na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
„Nebojím se nahoty, nebojím se přirozenosti. Miluji své tělo, ukazuji své ženství. Všechno na mém těle odráží můj život. Všechny šťastné dny. Ale i ty, na které bych raději zapomněla. A o tom život je,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
April v minulosti často dávala na svůj profil na Instagramu fotografie v plavkách nebo spodním prádle. V poslední době prý hlavně kvůli dětem tělo víc zahaluje.
Autor: Profimedia.cz
April na fotografii v době, kdy ještě neměla žádné děti. „Můj život mi dává mnohem větší smysl, když mám děti, kterým mohu něco předat. Nikdy jsem nepoznala větší lásku, než lásku k vlastním dětem,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
April v současnosti působí jako fashion a plážová modelka v Kalifornii, spolupracuje s modelingovými agenturami a objevuje se ve společenských magazínech.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Robin Thicke a modelka April Love Geary spolu tvoří dlouholetý pár, který pojí tři společné děti, šestileté zasnoubení a nedávná svatba. Pár spolu začal chodit v roce 2014, kdy Robinovi bylo sedmatřicet let a April pouhých devatenáct let.
Autor: Profimedia.cz
April je velmi aktivní na Instagramu, kde otevřeně sdílí střípky ze svého rodinného života a nebojí se reagovat na kritiku ohledně své postavy po těhotenstvích.
Autor: Profimedia.cz
April sice žije od narození v Kalifornii, ale její předci pocházejí z Mexika, Irska, Francie a Nizozemska. „Je vtipné, když si uvědomím, kde všude jsem vlastně mohla žít. A jak by to asi vypadalo. Amerika má mnoho půvabů, ale vždy mě lákal život právě v Evropě,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
S modelingem začala April extrémně brzy. Fotit a předvádět začala už ve svých dvanácti letech. Díky své výšce (přes 180 cm) a fotogeničnosti se rychle prosadila jako modelka plavek a spodního prádla.
Autor: Profimedia.cz
„Dříve jsem byla velmi štíhlá a myslela jsem si, že tak má vypadat ženské tělo. Jenže pak porodíte děti a uvědomíte si, že pokud chcete být mámou a mít ve svém životě takový poklad, už nebudete tak štíhlé. Rozšíří se vám pánev, vaše děloha zapříčiní větší bříško. Vypadáte jinak a je to stejně krásné,“ napsala na svém Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
April často do soukromých zpráv chodí urážky. „Nerozumím tomu. Takové chování za mě není v pořádku,“ vzkázala několikrát.
Autor: Profimedia.cz
April je v Los Angeles stále zastupována uznávanou modelingovou agenturou Photogenics LA. Během své kariéry se specializovala primárně jako bikiny modelka.
Autor: Profimedia.cz
V rámci své kariéry a nezávislosti experimentovala také s placenou platformou OnlyFans, kam se v uplynulých letech připojila, aby měla větší kontrolu nad sdílením svých odvážnějších profesionálních snímků.
Autor: Profimedia.cz
Na těle má tetování věnované svému manželovi – na zápěstí má vytetovaná písmena „RT“ jako projev lásky k Robinovi.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2018 postihla rodinu tragédie, když ničivé kalifornské požáry (Woolsey Fire) kompletně zničily jejich luxusní dům v Malibu. Pár musel tehdy s malou dcerou narychlo evakuovat a vybudovat nový domov od nuly. „Někdy vám osud dá jasně najevo, že je třeba doslova spálit mosty a jít jinam,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
Před svatbou s Robinem Thickem se v médiích hojně řešilo, že April veřejně prohlásila, že neplánuje podepsat předmanželskou smlouvu. Odůvodnila to tím, že s Robinem prožila dlouhé roky, porodila mu tři děti a stála při něm v dobách největších životních krizí, takže smlouvu považuje ve stabilním vztahu za zbytečnou.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti musela April podstoupit urgentní operaci slepého střeva. S humorem sobě vlastním později na sociálních sítích bilancovala své dlouholeté partnerství s Robinem slovy, že spolu zažili „dvě děti, jeden vyhořelý dům a o jedno slepé střevo méně“.
Autor: Profimedia.cz
April miluje luxusní gastronomii a módu. Velmi ráda navštěvuje evropské destinace, zejména Francouzskou riviéru a Cannes, které pro ni mají s Robinem sentimentální hodnotu, protože zde oficiálně debutovali jako pár a Robin ji zde podruhé požádal o ruku
Autor: Profimedia.cz
„Když šly mé děti do školky a školy, uvědomila jsem si, jak ten čas letí. A musela jsem dát za pravdu vlastní babičce, která mi to vždy říkala. Jen jsem tomu nerozuměla,“ sdělila na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
April skvěle vychází s Julianem Fuegem, Robinovým synem z prvního manželství. Julian tráví s jejich rodinou hodně času a April ho bere jako vlastního. „Nikdy jsem nedělala rozdíly. Rodina je jen jedna,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
Sama o sobě občas prohlašuje, že žije život v rychlém tempu. Skutečnost, že se stala trojnásobnou matkou za tak krátkou dobu, zvládla s psychickou odolností, kterou mnoho maminek na Instagramu obdivuje.
Autor: Profimedia.cz