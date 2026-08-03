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KVÍZ: Od anatomie k orgasmu. Velký kvíz o sexu a tajných zákoutích lidského těla
Jak dobře se vyznáte v pojmech ze světa erotiky a sexu? Víte, kdy se slaví den ženského orgasmu? Ať trochu tápete, nebo si myslíte, že patříte mezi skutečné znalce, vyzkoušejte si své znalosti v...
V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí
Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie...
Velké i pokecané. Devět zajímavostí o svatebních šatech princezny Diany
Ony záběry známe možná lépe než své vlastní svatební video: mladičká Diana kráčející po schodech katedrály. Polibek s Charlesem na balkoně. A především ohromná sukně a dlouhá vlečka. Dnes, 29....
Nejkrásnější slavné ženy do třiceti. Tyto krásky okouzlují celý svět
Podívejte se do naší galerie na výběr pětačtyřiceti krásek z celého světa, které ještě neoslavily třicítku. Jsou to modelky, herečky, zpěvačky, podnikatelky a muži na nich mohou oči nechat. Většina z...
Chipsy jako lék na frustraci. Karina stopla emoční přejídání, zhubla 57 kilo
Karinu trápilo nefunkční manželství, špatné vztahy v rodině a také to, že není dobrým vzorem pro svého osmiletého syna. Svůj smutek, stres i frustraci zaháněla jídlem. Kolotoč přejídání a výčitek se...
Babičko, funguj. Žijeme v přesvědčení, že zaměstnanec nemá děti, líčí socioložka
Prázdniny, hurá! Anebo taky: No nazdar! Kam s dětmi, kdo se o ně postará? Babičky přece... Ale mají zájem? Musí mít. Prarodiče jsou pro nás i v době AI stále nenahraditelní, zaobírá se tématem...
Toužila po těle jako z komiksu. Dnes má obří ňadra a plánuje další operaci
Anakaliyah Mooi z USA si splnila sen o dokonalém těle a sama sebe nyní nazývá bohyní. O oblých křivkách snila už od jedenácti let. Má obří ňadra, která si nenechá zmenšit ani kvůli tomu, že už ji...
Marihuana uklidňuje méně, než čekáme. Studie odhalila zvýšený ranní kortizol
Konopí má řada lidí spojené s uvolněním a zmírněním stresu. Nová studie z Oregon State University ovšem tenhle dojem narušuje. Vědci u pravidelných uživatelů konopí totiž naměřili vyšší ranní hladiny...
Zvědavost nás drží při životě, ale pozor na přetížení informacemi
Bez ní bychom se nenaučili mluvit, chodit ani poznávat svět kolem sebe. Právě touha zjišťovat nové věci nás provází po celý život a podle odborníků patří k nejdůležitějším vlastnostem člověka.
Ať se vlasům daří i v létě. Toto jsou naprosté základy sluneční péče
Na pokožku si u moře poctivě mažeme SPF, ale své kadeře často necháváme napospas osudu. Přitom právě ony dostávají během léta pořádně zabrat. Na druhou stranu, slunce nemusí být jen nepřítel.
Oteklá víčka i sucho v ústech. Ranní příznaky, které mohou varovat před nemocí
Bolest hlavy, sucho v ústech či oteklá víčka. Některé zdravotní potíže se nejvýrazněji projeví právě po probuzení. Zatímco občasné obtíže bývají neškodné, pokud se opakují pravidelně, mohou...
Vévodkyně Meghan slaví 45. Z usedlé šlechtičny je stylová podnikatelka
Na britském královském dvoře se Meghan jen mihla, avšak stále vystupuje jako vévodkyně ze Sussexu. Její životní styl titulu příliš neodpovídá. Meghan si zcela očividně užívá nezávislého života, má...
I váš táta je možná módní ikonou. Dadcore ovládl letošní léto
Baseballové čepice, bombery, bermudy, sportovní bundy nebo sešlapené tenisky. To, co ještě donedávna působilo jako styl obyčejných tátů na víkendové procházce, dnes udává trendy. Styl přezdívaný...
Tři děti, dokonalá postava a žádné plastiky. April Love Geary je snem mnoha mužů
Je trojnásobnou mámou, za sebou má spolupráce s mnoha světovými značkami, na přehlídkovém mole je jako doma, stále má postavu jako lusk a ve světě boduje i bez plastik nebo jiných úprav vzhledu....
Příběh Ely: Přítel si v minulosti nasekal dluhy, ale jaksi mi to zapomněl říct
Když jsem se poznala s mým současným přítelem, měla jsem dojem, že jsem konečně našla muže svých snů. Je pozorný, pracovitý, skvěle si rozumí s mojí rodinou a máme podobný pohled na život. Jenže se...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Vsaďte na italský šik. Tohle jsou hrdinové letního šatníku
Slunce se opírá do jemných látek, vzduch voní po moři a bezstarostných dnech. Stačí jen správně zvolený outfit a den se změní v malý únik z reality.
Nový boho styl je více tajemný. Nebojí se ani černé
Sladkým hippie vílám odzvonilo. Je tady jiný styl, ale v trochu jiné podobě. Přináší méně barevné romantiky, ale o to více tajemna, krajky, černé a nespoutané ženskosti.