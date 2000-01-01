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S kožními problémy se potýká mnoho lidí a pro spoustu z nich je to velmi traumatická záležitost. Někteří slavní proto otevřeně o svých problémech hovoří, aby podpořili všechny, které jejich kůže trápí. I slavní mají lupénku, silné akné a další potíže. V naší galerii si můžete přečíst, s čím bojují.
Autor: koláž iDNES.cz
Kim Kardashainová je jedna z nejznámějších osobností, která o své lupénce otevřeně mluví. Nemoc se u ní projevila v pětadvaceti letech (stejně jako u její matky) a mívá silná vzplanutí na nohách i obličeji.
Autor: @ Skims
Zpěvačka Briney Spearsová trpí lupénkou dlouhodobě, přičemž se u ní ložiska objevují a zhoršují hlavně v obdobích velkého stresu a tlaku.
Autor: Profimedia.cz
Úspěšná britská modelka a herečka Cara Delevingne měla kvůli lupénce velké problémy během módních přehlídek, kdy jí ložiska na těle museli maskovat vizážisté.
Autor: AP
Kanadská topmodelka Winnie Harlowová, která z vitiliga udělala svou největší přednost. Stala se první modelkou s touto diagnózou na světových molech a bourá předsudky v módním průmyslu.
Autor: Profimedia.cz
Král popu Michael Jackson trpěl těžkou formou vitiliga, což byl hlavní důvod, proč se jeho kůže v průběhu let radikálně měnila a ztrácela pigment.
Autor: Profimedia.cz
Hollywoodský herec Brad Pitt dlouhodobě bojuje s ekzémem, který se mu často zhoršuje při náročném filmování pod nánosy makeupu.
Autor: AP
Princezna Kate trpěla silným ekzémem už během dospívání, kvůli čemuž dokonce čelila šikaně na internátní škole.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kerry Washingtonová známá ze seriálu Skandál se s těžkým ekzémem potýká už od dětství a dodnes musí dodržovat přísnou dietu a péči, aby udržela kůži v klidu.
Autor: Reuters
Slavná herečka Cameron Diazová dlouhá léta bojovala s masivním dospělým akné. Ve své knize přiznala, že situaci vyřešila až radikální změna stravy a omezení průmyslově zpracovaných potravin.
Autor: Reuters
Zpěvák Justin Bieber veřejně sdílel své snímky s pupínky a snaží se akné u dospělých mužů normalizovat.
Autor: B4859 / Avalon, Profimedia.cz
Přestože je Kendal Jennerová jednou z nejžádanějších modelek světa, na předávání cen Zlatý glóbus v minulosti čelila kritice za viditelné akné, o kterém posléze začala otevřeně mluvit.
Autor: AP
Představitelka Bridget Jonesové herečka Renée Zellwegerová trpí chronickým začervenáním kůže, které vyžaduje velmi šetrnou péči a specifický životní styl.
Autor: Reuters
Hvězda seriálu Sex ve městě Cynthia Nixonová žila roky v domnění, že má pouze dospělé akné. Správnou diagnózu (rosaceu) se dozvěděla až po letech, kdy agresivní přípravky na akné její stav jen zhoršovaly.
Autor: Reuters
Herec Hugh Jackman známý jako Wolverine opakovaně podstoupil odstranění bazaliomů (nejběžnější formy rakoviny kůže) na nose. Pravidelně sdílí fotky s náplastmi a apeluje na veřejnost, aby lidé nepodceňovali opalovací krémy a prevenci.
Autor: AP
Hvězda populárního pořadu Queer Eye Jonathan Van Ness na Health.com otevřeně mluví o své lupénce. První silný výsev zažil ve třiadvaceti letech po stresujícím období a dnes učí své fanoušky sebelásce bez ohledu na stav kůže.
Autor: AP
Hollywoodská herečka Elle Fanningová sdílela na svém Instagramu fotky bez make-upu se zarudlými víčky a vtipným komentářem: „Ekzém, ale udělejme z něj oční stíny.“ K uklidnění pokožky používá ovesné koupele.
Autor: Profimedia.cz
Slavná britská zpěvačka Adele přiznala, že během péče o svého novorozeného syna trpěla těžkým ekzémem na rukou, který jí způsobovalo neustálé vyvařování kojeneckých lahví v horké vodě.
Autor: Profimedia.cz
Topmodelka a zakladatelka své vlastní kosmetické značky Hailey Bieberová trpí tímto onemocněním, které jí spouští stres, změny počasí nebo určité kosmetické složky. Právě kvůli své citlivé pokožce se rozhodla vytvořit vlastní řadu minimalistické péče o pleť.
Autor: Instagram @skims / Mert Alas pro značku SKIMS
Slavný zpěvák Seal má na obličeji hluboké charakteristické jizvy. Ty nejsou výsledkem nehody, ale vzácného autoimunitního onemocnění zvaného discoidní lupus erythematodes, které napadá kůži a zanechává na ní trvalé jizvy a ztrátu vlasů.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda seriálu Riverdale herečka Lili Reinhartová veřejně sdílí své boje s cystickým akné, ale také s chronickou dermatitidou a vyrážkami vyvolanými stresem z neustálého natáčení a vrstvení televizního makeupu.
Autor: Profimedia.cz
Slavná zpěvačka a herečka Selena Gomezová otevřeně přiznala, že kvůli hormonálním změnám a stresu trpí na bolestivé cystické akné, které se jí tvoří zejména v oblasti brady.
Autor: AP
Jedna z nejúspěšnějších globálních influencerek Alix Earle postavila svou kariéru na absolutní upřímnosti – na sociálních sítích detailně dokumentovala svou těžkou formu acne vulgaris a proces náročné dermatologické léčby.
Autor: AP
Hollywoodská herečka Drew Barrymore bojuje s melasmou – poruchou pigmentace, která na obličeji (často na čele a tvářích) vytváří tmavé skvrny. Tyto skvrny se spouští hormonálními změnami a slunečním zářením, takže bez vysokého ochranného faktoru (SPF) nevychází ven.
Autor: AP
Popová ikona 80. let zpěvačka Cyndi Lauperová prožila kvůli těžké formě lupénky období, kdy kvůli bolestem nemohla ani vstát z postele a nemoc kompletně zasáhla její tělo. Dnes je aktivní ambasadorkou pacientů s psoriázou.
Autor: Reuters
Známá country zpěvačka LeAnn Rimesová trpí lupénkou od svých dvou let. Dlouho se za své tělo styděla, ale v roce 2020 nafotila odvážné snímky bez retuše, kde poprvé ukázala svá ložiska světu, aby prolomila tabu.
Autor: Profimedia.cz
Držitelka Oscara herečka Nicole Kidmanová dlouhodobě trpí silným ekzémem. Její kůže je extrémně citlivá, má sklony k rudnutí, praskání a v období vzplanutí bývá velmi bolestivá. I kvůli tomu se herečka striktně vyhýbá přímému slunci.
Autor: Reuters
Americká zpěvačka Jessica Simpsonová se svěřila, že se jí masivní ekzém rozvinul zejména po porodu její nejmladší dcery v roce 2019. Dlouho se za svou kůži styděla, dokud nenašla funkční dermatologickou léčbu, o které dnes otevřeně mluví.
Autor: ČTK
Popová diva Mariah Carey bojuje s rosaceou, která se u ní projevuje náhlým zrudnutím obličeje a přecitlivělostí pokožky na horko, stres nebo nevhodný make-up.
Autor: Reuters
Člen kapely Jonas Brothers Kevin Jonas v roce 2024 veřejně sdílel video přímo z lékařské ordinace, kde si nechal z čela odstranit zhoubný basaliom. Vyzval své fanoušky, aby si nechávali pravidelně kontrolovat mateřská znaménka.
Autor: AP
Slavná americká supermodelka Christie Brinkley prodělala úspěšnou operaci rakoviny kůže na tváři. Nemoc u ní lékaři odhalili náhodou, když doprovázela svou dceru na běžnou dermatologickou prohlídku.
Autor: Profimedia.cz
Novozélandská zpěvačka Lorde dlouhodobě bojuje s těžkou formou akné spojenou s dermatitidou. Veřejně kritizovala lidi, kteří jí neustále radili „umýt si obličej“ nebo zkoušet domácí masky. Otevřeně mluví o tom, jak je těžké mít špatnou pleť pod neustálým drobnohledem médií.
Autor: AP
Americká herečka a zpěvačka Keke Palmerová dlouhodobě bojuje s těžkým hormonálním akné (cystickým akné) a nadměrným růstem ochlupení na tváři.
Autor: AP
Americká herečka Leslie Bibbová (známá například ze seriálu The White Lotus nebo filmů Iron Man) se v minulosti potýkala především s cystickým akné a vysokou citlivostí pleti na změny klimatu.
Autor: Reuters
Americká herečka Tia Mowry dlouhodobě trpí chronickým kožním ekzémem, který se zhoršuje hlavně v době, kdy je vyčerpaná nebo nachlazená.
Autor: AP
Herečka Amanda Seyfriedová se dlouhé roky potýká s problémy s kůží, trpí obličejovým ekzémem a periorální dermatitidou.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka a scenáristka Mindy Kalingová se dlouhodobě potýká s hyperpigmentací, melasmou a akné. Jako žena s tmavším odstínem pleti (bohatým na melanin) otevřeně mluví o tom, jak je pro ni těžké najít produkty, které tyto problémy řeší, aniž by nechtěně změnily přirozený tón její pokožky.
Autor: Reuters
Zpěvák Sam Smith uvedl, že se potýká s rosaceou. V jeho případě ovšem onemocnění není tak výrazné a dá se podle něj dobře maskovat. Přesto je ze svého zdravotního stavu nešťastný.
Autor: AP
Americká olympijská gymnastka Sunisa „Suni“ Lee se otevřeně dělí o své zkušenosti s extrémním ekzémem, který ji omezuje v běžných denních činnostech.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Celeste O’Connorová známá z filmu Krotitelé duchů NewBeauty prozradila, že má extrémně citlivou pokožku se sklony k ekzémům a akné. Musí používat výhradně minimalistickou a neparfemovanou lékárenskou kosmetiku, aby respektovala kožní bariéru.
Autor: ČTK
Americká herečka a komička Vicki Lawrence trpí chronickým kožním onemocněním zvaným chronická spontánní kopřivka.
Autor: Profimedia.cz