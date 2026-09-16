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Houbaření, chalupa i letadýlka. Co jsme za socialismu dělali ve volném čase
Z dnešního pohledu to vypadá, že život v socialistickém Československu plynul tak nějak pomaleji a méně hekticky. A asi tomu tak i bylo. Strana a vláda se sice snažila propagandisticky využívat i...
Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Slavní muži, kteří milují starší ženy. Některé páry dělí i desítky let
Podívejte se do naší galerie na slavné muže, kteří neřeší věk svých partnerek a s radostí bez problémů randí se staršími ženami. Někteří jsou jen o pár let mladší, než jejich partnerky. Jiné páry...
KVÍZ: Gurmán, nebo jen laik? 100 otázek, které odhalí pravdu o vašich znalostech světové kuchyně
Připravte si chuťové buňky i mozkové závity! Tento kvíz vás provede napříč kontinenty a fascinujícími chutěmi celé planety. Čeká na vás 100 otázek, které prověří, zda máte světovou gastronomii v...
Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky
Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...
Ze seriálového krasavce světovou hvězdou. Manu Ríos válcuje i Instagram
Manu Ríos je populární španělský herec, zpěvák, model a vlivný influencer, který v současnosti ve světě slaví velký úspěch a na Instagramu ho sleduje už přes devět milionů lidí. Celosvětovou slávu mu...
Mami, bolí mě břicho. Dítě může mít vážné důvody, proč nechce do školy
Září je výzva nejen pro děti, ale i pro dospělé. Ranní nevolnost, pocit na zvracení, dokonce teplota, pláč i snaha odchod co nejvíc oddálit. Zatímco rodiče a pedagogové do práce zkrátka musí, děti v...
Uchovejte si vzpomínky na slunce. Co potřebuje vaše pleť do babího léta?
Prázdniny jsou za námi, ale naše pokožka si letní měsíce bude pamatovat ještě dlouho. Oslabená kožní bariéra, dehydratace a vznik pigmentových skvrn jsou nejčastějšími následky slunění, používání...
Vaše druhá kůže. Zaměřte se na měření a vyberte si spodní prádlo správně
Je schované pod oblečením, ale o to je důležitější. Máme-li na sobě to správné prádlo, pozvedne nejen naše sebevědomí, ale i potřebné partie. Jak ale na to?
Polykáte vitaminy, cvičíte a měříte spánek? Kdy už péče o zdraví škodí
Biopotraviny, pravidelný pohyb, vitaminy a deset tisíc kroků denně. Zdánlivě recept na dlouhý a zdravý život. Pokud ale vynechaný trénink vyvolá výčitky, dort na oslavě vzbudí úzkost a špatné skóre...
Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky
Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...
FOMO je out, o slovo se hlásí FOBO. Které novodobé zkratky nám kradou klid?
Termín FOMO (Fear of Missing Out) vyjadřující strach, že nám v životě nebo na sociálních sítích něco zásadního uteče, pravděpodobně znáte. Jenže digitální doba jde dál a nenechá naše podvědomí na...
Do toho, jak bude dítě chytré, mluví už bakterie ze střeva maminky, říká biolog
Výzkum mikrobiomu je dnes na špici vědeckého zájmu a tempo pokroku tomu odpovídá. Vědci stále přesněji odhalují, jak střevní mikrobiom ovlivňuje zdraví celého člověka. Jenže střeva jsou jen pomyslný...
I slavní bojují s akné či lupénkou. Kdo se za svou kůži nestydí
S kožními problémy se potýká mnoho lidí a pro spoustu z nich je to velmi traumatická záležitost. Někteří slavní proto otevřeně o svých problémech hovoří, aby podpořili všechny, které jejich kůže...
Sedm módních trendů, které ovládnou podzim. Některé už máte ve skříni
Podzimní móda letos přeje barvám, ženským siluetám i překvapivým kombinacím. Z přehlídkových mol přitom nepřicházejí jen výstřelky pro odvážné. Řadu trendů snadno zapojíte do běžného šatníku a možná...
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Hubnutí podle horoskopu. Jaká dieta se hodí právě k vám
Někdo zvládá přísný režim, jiný u něj nevydrží ani pár dní. Také při hubnutí hodně záleží na tom, co nám vyhovuje. Přečtěte si, jaký jídelníček by mohl sedět právě vašemu znamení a které potraviny si...
TikTok ovládlo nové vztahové pravidlo 777. Toto jsou jeho největší rizika
Možná i vy jste na sociálních sítích narazili na příspěvky s radami typu „Co bych si už dávno přál/a vědět o manželství“. Pravidlo nazvané jednoduše 777 je poslední dobou hitem nejen na TikToku. Z...