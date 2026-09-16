Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

I slavní bojují s akné či lupénkou. Kdo se za svou kůži nestydí

Autor:
Fotočlánek   8:38
Kožní problémy trápí i celebrity. Kim Kardashianová (Skims, 2026) Britney Spearsová se také ráda ukazuje. Cara Delevingne v Los Angeles (28. ledna 2026) Winnie Harlowová Michael Jackson (1979) Brad Pitt v Benátkách (1. září 2024) Jednou z největších ambasadorek peplum siluet byla v desátých letech Kate... Kerry Washingtonová na cenách BAFTA v Londýně (22. února 2026) Cameron Diazová v Berlíně (15. ledna 2025) Justin Bieber se opět ozval na Instagramu (3. 8. 2025) Kendall Jennerová na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)
S kožními problémy se potýká mnoho lidí a pro spoustu z nich je to velmi traumatická záležitost. Někteří slavní proto otevřeně o svých problémech hovoří, aby podpořili všechny, které jejich kůže trápí. I slavní mají lupénku, silné akné a další potíže. V naší galerii si můžete přečíst, s čím bojují.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Houbaření, chalupa i letadýlka. Co jsme za socialismu dělali ve volném čase

Přehrada Hracholusky na řece Mži. Záběr z kempinku.

Z dnešního pohledu to vypadá, že život v socialistickém Československu plynul tak nějak pomaleji a méně hekticky. A asi tomu tak i bylo. Strana a vláda se sice snažila propagandisticky využívat i...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Slavní muži, kteří milují starší ženy. Některé páry dělí i desítky let

Slavní muži, kteří mají rádi starší ženy.

Podívejte se do naší galerie na slavné muže, kteří neřeší věk svých partnerek a s radostí bez problémů randí se staršími ženami. Někteří jsou jen o pár let mladší, než jejich partnerky. Jiné páry...

KVÍZ: Gurmán, nebo jen laik? 100 otázek, které odhalí pravdu o vašich znalostech světové kuchyně

Svět jídla

Připravte si chuťové buňky i mozkové závity! Tento kvíz vás provede napříč kontinenty a fascinujícími chutěmi celé planety. Čeká na vás 100 otázek, které prověří, zda máte světovou gastronomii v...

Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky

Topmodelky Naomi Campbellová (vlevo), Kate Mossová (uprostřed) a Christy...

Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...

Ze seriálového krasavce světovou hvězdou. Manu Ríos válcuje i Instagram

Slavný španělský model na Instagramu boduje.

Manu Ríos je populární španělský herec, zpěvák, model a vlivný influencer, který v současnosti ve světě slaví velký úspěch a na Instagramu ho sleduje už přes devět milionů lidí. Celosvětovou slávu mu...

17. září 2026  8:43

Mami, bolí mě břicho. Dítě může mít vážné důvody, proč nechce do školy

ilustrační snímek

Září je výzva nejen pro děti, ale i pro dospělé. Ranní nevolnost, pocit na zvracení, dokonce teplota, pláč i snaha odchod co nejvíc oddálit. Zatímco rodiče a pedagogové do práce zkrátka musí, děti v...

17. září 2026

Uchovejte si vzpomínky na slunce. Co potřebuje vaše pleť do babího léta?

Ilustrační snímek

Prázdniny jsou za námi, ale naše pokožka si letní měsíce bude pamatovat ještě dlouho. Oslabená kožní bariéra, dehydratace a vznik pigmentových skvrn jsou nejčastějšími následky slunění, používání...

17. září 2026

Vaše druhá kůže. Zaměřte se na měření a vyberte si spodní prádlo správně

Podprsenka, cena 499 Kč, župánek, cena 749 Kč

Je schované pod oblečením, ale o to je důležitější. Máme-li na sobě to správné prádlo, pozvedne nejen naše sebevědomí, ale i potřebné partie. Jak ale na to?

17. září 2026

Polykáte vitaminy, cvičíte a měříte spánek? Kdy už péče o zdraví škodí

Ilustrační fotografie

Biopotraviny, pravidelný pohyb, vitaminy a deset tisíc kroků denně. Zdánlivě recept na dlouhý a zdravý život. Pokud ale vynechaný trénink vyvolá výčitky, dort na oslavě vzbudí úzkost a špatné skóre...

17. září 2026

Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky

Topmodelky Naomi Campbellová (vlevo), Kate Mossová (uprostřed) a Christy...

Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...

17. září 2026

FOMO je out, o slovo se hlásí FOBO. Které novodobé zkratky nám kradou klid?

ilustrační snímek

Termín FOMO (Fear of Missing Out) vyjadřující strach, že nám v životě nebo na sociálních sítích něco zásadního uteče, pravděpodobně znáte. Jenže digitální doba jde dál a nenechá naše podvědomí na...

17. září 2026

Do toho, jak bude dítě chytré, mluví už bakterie ze střeva maminky, říká biolog

Premium
ilustrační snímek

Výzkum mikrobiomu je dnes na špici vědeckého zájmu a tempo pokroku tomu odpovídá. Vědci stále přesněji odhalují, jak střevní mikrobiom ovlivňuje zdraví celého člověka. Jenže střeva jsou jen pomyslný...

16. září 2026

I slavní bojují s akné či lupénkou. Kdo se za svou kůži nestydí

Kožní problémy trápí i celebrity.

S kožními problémy se potýká mnoho lidí a pro spoustu z nich je to velmi traumatická záležitost. Někteří slavní proto otevřeně o svých problémech hovoří, aby podpořili všechny, které jejich kůže...

16. září 2026  8:38

Sedm módních trendů, které ovládnou podzim. Některé už máte ve skříni

Fendi, kolekce podzim–zima 2026, a jemné odkazy na BDSM estetiku.

Podzimní móda letos přeje barvám, ženským siluetám i překvapivým kombinacím. Z přehlídkových mol přitom nepřicházejí jen výstřelky pro odvážné. Řadu trendů snadno zapojíte do běžného šatníku a možná...

16. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hubnutí podle horoskopu. Jaká dieta se hodí právě k vám

Ilustrační fotografie

Někdo zvládá přísný režim, jiný u něj nevydrží ani pár dní. Také při hubnutí hodně záleží na tom, co nám vyhovuje. Přečtěte si, jaký jídelníček by mohl sedět právě vašemu znamení a které potraviny si...

16. září 2026

TikTok ovládlo nové vztahové pravidlo 777. Toto jsou jeho největší rizika

ilustrační snímek

Možná i vy jste na sociálních sítích narazili na příspěvky s radami typu „Co bych si už dávno přál/a vědět o manželství“. Pravidlo nazvané jednoduše 777 je poslední dobou hitem nejen na TikToku. Z...

16. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet