Na Academy Gala v Los Angeles pro změnu přišla s kompletně zahaleným obličejem. Jako by zakrývala možné plastiky?
Její křivky jsou dech beroucí a je až nemožné, aby takto vypadala žena, která na svět přivedla několik dětí.
Na jakékoli akci vypadá dokonale. Její outfity i make-up nikdy nemají chybičku. Takto se oblékla v červnu 2025 v první den svatby miliardáře Jeffa Bezose v Benátkách.
Fanouškům se odhalila na Instagramu na jedné z dovolených. Šaty toho ukazovaly mnoho.
V tomto případě si ji lidé pletli s aktuální partnerkou jejího bývalého partnera Kanye Westa. Nápadně připomínala designérku Biancu Censori. Měla outfit, který odhaloval bradavky, a dokonce zvolila i stejný účes.
Nemá jedinou vrásku, žádnou nedokonalost pleti jako pigmentové skvrny nebo jizvy. Je jako dokonalá kráska z jiné dimenze.
Plastiky jsou v rodině klanu Kardashianových velmi oblíbené. Mají navíc k ruce ty nejlepší plastické chirurgy, kteří používají nejšetrnější a nejnovější super metody, které si z finančních důvodů může dovolit jen málokdo.
Kim obdivují ženy po celém světě a mnoho z nich se mění tak, aby vypadaly přesně jako ona.
Když byla Kim malá, přála si být jednou slavná jako Marilyn Monroe. A to se jí opravdu povedlo.
Kim v poslední době volí opravdu zvláštní outfity. Stále je ale módní ikonou, kterou sledují miliony žen po celém světě.
Podnikatelka v minulosti uvedla, že se každý den prohlíží v zrcadle a nesnese, když na sobě najde nějakou nedokonalost.
Ráda experimentuje už i její náctiletá dcera. Ta si v poslední době oblíbila modré vlasy.
„Někdy je těžké žít s tím, že se na vás upírají oči lidí po celém světě. Jsem na sebe pak až příliš tvrdá,“ míní.
Pár plastik profesionální celebrita a podnikatelka Kim Kardashianová přiznala, ale pak bylo „ticho po pěšině“. Nyní však vypadá, jako by byla dokonalou sochou z mramoru, která je bez jediné vrásky a s poprsím bohyně. Podívejte se do naší galerie, jak to nyní Kardashianové sluší.
Profesionální celebrita a podnikatelka Kim Kardashianová se nedávno ukázala v modelu, který by zřejmě bez okolků vynesla i současná partnerka jejího bývalého manžela Kanye Westa designérka Bianca Censori. Kardashianová se možná i po jejím vzoru oblékla do outfitu, který toho odhalil až příliš. Mimo jiné její dokonale útlý pas nebo naditý hrudník.
