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Bývalá modelka Katie Price uvedla, že už má za sebou více než sto zákroků, které podle ní měly pomoct vylepšit její vzhled. Fanoušci už ale bijí na poplach a mají o ni strach. Z plastik se stala závislost, která ji ohrožuje na zdraví a modelka si přestává být podobná. Přesvědčte se sami v naší galerii.
Autor: koláž iDNES.cz
Absolvovala zhruba sedmnáct operací poprsí. Opakované zvětšování, zmenšování i korekce od 90. let, kdy začínala s menšími přírodními prsy až po extrémní velikosti. A přesto stále není spokojená. „Myslím, že je to součást mě a nějakým způsobem mě každá operace uspokojuje. Neumím to popsat, neumím bez toho být,“ uvedla na svém Instagramu. Kvůli plastikám se v minulosti i zadlužila.
Autor: Profimedia.cz
Má za sebou už minimálně 6 až 7 faceliftů a různé úpravy či vypnutí kontur obličeje. „Nezáleží mi na tom, co si myslí lidé, kteří se mnou nemají nic společného. Záleží mi na mých blízkých, a těm zase záleží na tom, abych byla šťastná,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Má za sebou také operace nosu. Tvar si nechávala několikrát upravit. Kromě toho prodělala opakovaně liposukce, zákroky typu BBL (Brazilian Butt Lift) a zmenšení či úpravy pasu.
Autor: Profimedia.cz
A také měla opakované výplně rtů, botox, úpravy očních víček, lifting obočí a nechala si udělat opakovaně zubní fazety. Právě ty lidem nedají spát. Podle mnohých jsou zuby příliš bílé a nepřirozené. Katie je však spokojená.
Autor: Profimedia.cz
Katie se v minulosti stala symbolem britské kultury pánských časopisů. Pózovala pro Daily Star, FHM či Playboy. Proslavila se právě tím, že si nechala hned v devatenácti letech drasticky zvětšit poprsí, což se stalo jejím poznávacím znamením.
Autor: Profimedia.cz
„Jsem šťastná, že jsem se narodila do doby, kdy mohu rozhodovat o svém těle, jak se mi zlíbí,“ vzkázala fanouškům na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Články v bulvárních médiích však roky plní i díky tomu, že opravdu nemá štěstí v lásce. Naposledy se vdala v Dubaji po několikatýdenní známosti. Její muž nakonec skončil za mřížemi a Katie nějaký čas vůbec netušila, kde je. „Víte někdo, kde je můj manžel?,“ ptala se fanoušků. Jen o pár dní později jí on sám zavolal přímo z vězení.
Autor: Profimedia.cz
Na vrcholu slávy se majetek modelky odhadoval na desítky milionů liber. Dokázala zpeněžit téměř vše: vydala několik velmi úspěšných autobiografií, románů i dětských knih (které pro ni psali ghostwriteři). Vlastnila řadu parfémů, módních kolekcí či ložního prádla.
Autor: Profimedia.cz
Pak ovšem nastalo období, kdy neměla práci a zadlužila se. Na tuto dobu vzpomíná paradoxně ráda. „Dostat se na dno vás posílí,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
Katie má celkem pět dětí. Devětkrát se zasnoubila a čtyřikrát se vdala. Do všeho skáče rovnýma nohama a odmítá se smířit s tím, že by měla zažít v životě nudu.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli extravagantnímu životnímu stylu, drahým plastikám a neplacení daní byla několikrát prohlášena za bankrotáře. Soudy jí dokonce nařídily odevzdávat část příjmů ze sítě OnlyFans na splácení dluhů.
Autor: Profimedia.cz
Navzdory divokému životnímu stylu plnému večírků byla v Británii v prestižní anketě zvolena „Matkou roku“ (Mother of the Year). Ocenění získala za svou příkladnou, obětavou a neúnavnou péči o těžce handicapovaného nejstaršího syna Harveye.
Autor: Profimedia.cz
Na druhou stranu však dostala také cenu, za kterou by se lidé spíš styděli. V britské televizní anketě byla zvolena 2. nejhorším Britem, kterého lidé „zároveň milují i nenávidí“.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2005 se Katie pokusila reprezentovat Velkou Británii v písňové soutěži Eurovize s písní „Not Just Anybody“. Během národního kola vystoupila v těhotenství v křiklavě růžovém latexovém oblečku. Její pěvecký výkon byl sice katastrofální a soutěž nevyhrála, ale vystoupení se stalo legendární součástí britské popkultury.
Autor: Profimedia.cz
I přes nedostatek pěveckého talentu vydala v roce 2006 se svým tehdejším manželem Peterem Andrem album coverů A Whole New World, které získalo platinovou desku za úspěšný prodej.
Autor: Profimedia.cz
Málokdo ví, že Katie je od dětství milovnicí koní a velmi zkušenou žokejkou. Založila dokonce vlastní značku jezdeckého oblečení KP Equestrian a vydala sérii vzdělávacích knih o ponících pro děti.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2002 jí byl diagnostikován vzácný typ rakoviny (leiomyosarkom) přímo na prstu na ruce. Nádor jí byl úspěšně operačně odstraněn.
Autor: Profimedia.cz
Aktuálně ji trápí hlavně zdraví dětí. Katie ve svém podcastu The Katie Price Show čerstvě oznámila, že její syn Harvey dostane moderní injekce na hubnutí (Mounjaro). Kvůli své genetické nemoci totiž trpí nekontrolovatelným přejídáním a jeho BMI je aktuálně dvojnásobkem hodnoty, která se v Británii považuje za těžkou obezitu.
Autor: Profimedia.cz
Vydala celkem šest autobiografií a k tomu přes tucet románů a dětských knížek. Všechny se staly bestsellery. Katie se však otevřeně přiznala, že nenapsala sama ani jedno slovo – na všechny knihy měla najaté ghostwritery a sama jim pouze vyprávěla své zážitky.
Autor: Profimedia.cz
Dříve byla něžnou brunetkou s přírodním poprsím. Dnes už si po plastikách vůbec není podobná.
Autor: koláž iDNES.cz