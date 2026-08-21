Plastiky ji změnily k nepoznání. Katie Price přiznala přes sto zákroků
KVÍZ: Jen málokdo zvládne všech 50. Poznáte, kdo a kde řekl tyto filmové hlášky?
„Furt jenom králíka.“ „Sem se mi dívejte!“ „Protřepat, nemíchat.“ Jak moc se orientujete v českých filmech a znáte špeky z komedií? A jak zběhlí jste v hláškách ze zahraničních filmů? Je to součást...
Velkým prsům sluší tmavé barvy a výztuž. Takto řeší léto 14 celebrit
Jaké plavky zvolit na letní dovolenou, pokud máte větší prsa? Jestli nechcete vyrazit na nuda pláž, vyplatí se sáhnout po střihu, který bude dobře vypadat a zároveň všechno udrží na svém místě i při...
Slavní Češi a injekce na hubnutí. Muži je přiznávají, ženy o nich mlčí
Zatímco v USA už aplikace injekcí na hubnutí hvězdy otevřeně přiznávají, v Česku je jen málo slavných, kteří se nebojí veřejně hubnutí s injekcemi přiznat. A zatím této kategorii vládnou muži. Proč...
Jak často se lidé milují a jak dlouho trvá sex? 13 překvapivých zjištění
Kdo se miluje nejčastěji, jak dlouho sex v průměru trvá a co dokáže pokazit intimní chvíle? Průzkumy sexuálního chování přinášejí řadu zajímavých i překvapivých zjištění. Podívejte se na třináct...
Herci, kteří byli na poslední chvíli obsazení do svých ikonických rolí
Některé filmové hvězdy se zdají být nenahraditelné, jakmile jste je viděli v ikonické roli, ale několik slavných hereckých výkonů málem připadlo úplně jiným hercům. Podívejte se do naší galerie, kdo...
Plastiky ji změnily k nepoznání. Katie Price přiznala přes sto zákroků
Bývalá modelka Katie Price uvedla, že už má za sebou více než sto zákroků, které podle ní měly pomoct vylepšit její vzhled. Fanoušci už ale bijí na poplach a mají o ni strach. Z plastik se stala...
Dlouhověkost začíná v ložnici: Proč kvalitní spánek prodlužuje život?
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Po hodinách u počítače bolí lopatky. Zkuste 3D dech podle fyzioterapeutů
Bolest mezi lopatkami se často ozve po hodinách strávených u počítače, někdy ji člověk cítí výrazněji také při hlubokém nádechu. Hrudní páteř, žebra, svaly a bránice při dýchání skutečně...
Nová naděje v boji s rakovinou slinivky. AI upozorní na podezřelé změny
Rakovina slinivky patří k nejzhoubnějším nádorům a často se na ni přijde, až když je na účinnou léčbu pozdě. Lékaři proto testují umělou inteligenci, která by mohla pomoci zachytit nemoc v době, kdy...
Společná dovolená vztahy prověří i sblíží. poradíme, jak všechno zvládnout
Společná dovolená bývá jedním z nejhezčích období roku. Několik dní strávených jen ve dvou ale může ukázat, co ve vztahu funguje a co naopak už delší dobu skřípe.
Vlasy jsou ozdobou ženy. Pečujte o ně správně, jen umýt a vyfoukat nestačí
O vlasy je třeba pečovat v každém věku, v každém prostředí a v každém čase. I teď. Správné postupy vám vrátí bujné kadeře, které budou vaší ozdobou.
Žádost o ruku přišla v taxíku s překladačem, popsala sestra v Saúdské Arábii
Šest let dělí svůj život mezi Českou republiku a Saúdskou Arábii. Hana Šlechtová pracuje jako zdravotní sestra na transplantační jednotce v Královské nemocnici v Džidě. A neměnila by. „Mé srdce patří...
KVÍZ: Národní poklady i gastro podivnosti. Poznáte stát podle jídla?
Patříte k těm, kdo na cestách rádi ochutnávají místní speciality? V tom případě pro vás bude tento kvíz hračkou. Vyzkoušejte si, jak dobře se vyznáte ve světové kuchyni, a zjistěte, jaký máte přehled.
Matka s dcerou vypadají jako sestry, lidé si je pletou
Devětatřicetiletá Sandra Imiela z Rakouska musí lidem každý den vysvětlovat, že je její dcera opravdu její dcera. Vypadá totiž spíš jako její sestra a nikdo nechápe, jak je to možné. „Myslím, že mám...
Proč vás po běhu bolí klouby? Odborník radí, jak správně regenerovat
Běhání je v Česku obrovským fenoménem. Pro tisíce lidí představuje ideální způsob, jak po náročném dni v práci vypnout hlavu a udělat něco pro své zdraví. Jenže radost z pohybu často vystřídá ranní...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Emoční upíři vás umí vysát až do únavy. Nastavte si správné hranice
Největší vliv na naše chování a prožívání mají vztahy. Zatímco někteří lidé nás posunou a dodají nám energii, jiní z nás naopak mohou optimismus vysát. Ustálil se pro ně název emoční upíři. Máte je...
Namíchejte si zeleninový koktejl. S okurkou budete krásná a hydratovaná
Kosmetické přípravky s výtažkem z okurky oceníte zejména v létě, kdy se pokožka více mastí, ale zároveň potřebuje dodat vláhu a ulevit od horka i slunečních paprsků.