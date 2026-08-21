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Plastiky ji změnily k nepoznání. Katie Price přiznala přes sto zákroků

Autor:
  8:30
Proměny Katie Price

Proměny Katie Price | foto: koláž iDNES.cz

Katie Price
Katie Price
Katie Price
Katie Price
24 fotografií
Bývalá modelka Katie Price uvedla, že už má za sebou více než sto zákroků, které podle ní měly pomoct vylepšit její vzhled. Fanoušci už ale bijí na poplach a mají o ni strach. Z plastik se stala závislost, která ji ohrožuje na zdraví a modelka si přestává být podobná. Přesvědčte se sami v naší galerii.
Proměny Katie Price
Katie Price
Katie Price
Katie Price
24 fotografií
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