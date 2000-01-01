náhledy
Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos tanečníci a tanečnice oblékli. Jako každý rok jsou to umělecká díla, na kterých se pracovalo měsíce.
Karneval v Riu je světoznámý festival, při němž městem chodí velké průvody extravagantně oděných tanečníků a tanečnic pohybujících se v rytmu samby.
Akce se koná každý rok na přelomu února a března a navštíví ji denně okolo dvou milionů lidí.
Tanečnice se připravují na show celý rok. „Prakticky když jdeme na festivalu, už myslíme na to, jak to bude další rok. Už v tu dobu máme v hlavě další kostýmy, je to proces,“ uvádí tvůrci kostýmů.
Každý rok je to přehlídka dokonalých zadečků. V Brazílii je běžné, že si ženy nechávají pozadí upravovat na klinikách plastické chirurgie.
Některé kostýmy vypadají jako z jiného světa. Většina z nich váží i desítky kilogramů a nosit takovou zátěž není pro každého.
Tanečnice se připravují dlouhé měsíce, aby podaly co nejlepší výkon a hlavně celý pochod zvládly bez újmy. „Posilujeme, zlepšujeme kondici, fyzičku. Je to jako podat výkon vrcholového sportovce,“ uvedla jedna z tanečnic.
Festival letos odstartoval 13. února. Na Sambodromu se ukázaly první školy samby a tanečníci předvedli své nejlepší výkony.
První se na festivalu ukázala Mocidade Unida da Mooca, škola samby z brazilského Sao Paula. Na přehlídce to byl její debut a vzdala hold brazilské organizaci Instituto Geledés. Ta bojuje proti rasismu a sexismu.
Tanečníci se zaměřovali na fakt, že karneval letos propukl zrovna na pátek třináctého, který je mnohými označován jako smolný den. Pro tanečníky ale smolný nebyl, měli obrovský úspěch.
Než tanečnice vyjdou na přehlídku, mají za sebou hodiny a hodiny příprav. A to včetně depilace chloupků nebo nástřiku umělého opálení.
Karneval má téměř třistaletou tradici. Rok od roku ho navštěvuje víc lidí ze všech koutů světa.
Nahota a oblé křivky jsou na festivalu naprosto běžnou záležitostí a nikdo nemá pocit, že by byl až příliš vyzývavý, k festivalu to zkrátka patří.
Na výrobu masek používají umělci často peří a kamínky. Intimní partie žen pak zakrývají jen malé kousky látky.
Nikdo se ale nestydí ukázat i svou přirozenost. Na přehlídce jsou štíhlé ženy, ženy po plastikách i ty, které mají kypré tvary.
Nadšení a radost jsou u tanečníků i hudebníků vidět na první pohled. Pro většinu zúčastněných je karneval splněným snem.
S karnevalovými akcemi se lze v době konání festivalu setkat po celém městě. Nejdůležitější část festivalu se ale odehrává na místě zvaném Sambodrom. V roce 1984 byl postaven podle návrhu brazilského architekta Oscara Niemeyera.
Úsek určený pro karneval měří 700 metrů a pojme 90 000 návštěvníků. Akce se koná vždy od pátku do středy, přehlídka vítězů tanečních soutěží se pak jako vyvrcholení odehrává v sobotu po konci karnevalu. Termín je pohyblivý, řídí se tím, že poslední den karnevalu vždy připadá na Popeleční středu, což obvykle bývá na konci února nebo na začátku března.
Podobné karnevaly probíhají v mnoha dalších brazilských městech, mezi ty nejslavnější patří karnevaly ve městech Salvador, Recife a Olinda. Další festivaly se pořádají i v ostatních zemích Jižní a Střední Ameriky.
První zmínky o karnevalu lze datovat do roku 1723, slavnost byla do Brazílie zavlečena patrně jako obdoba evropských pohanských slavností konce období před půstem. Až do počátků 20. století dostávala velký prostor evropská kultura, takže se během festivalu hodně hrál a tančil valčík, polka či mazurka.
Postupem času převládla tradiční brazilská samba. Každoroční pořádání festivalu přerušila druhá světová válka. K obnovení každoročního pořádání festivalu došlo v roce 1947.
Každý rok se návštěvníci těší na masky a čekají, kam až jsou umělci schopni zajít. Rok od roku je to větší podívaná.
Barvy, třpytky, flitry, kamínky, peří. Málokdo se rozhodne pro kostým, který je jednoduchý.
Mezi alegorickými vozy se i letos vlní spoře oděné královny samby, vzduchem létají ti nejlepší akrobati a nad hlavami všech zúčastněných se navíc se tyčí i umělci na chůdách. Karneval v Riu je zkrátka obrovskou show.
A některé cestovní agentury pořádají na festival zájezdy. Zájem lidí je totiž každým rokem větší a větší. Jde o životní zážitek.
Než tanečnice vstoupí na show, mají za sebou hodiny líčení, hodiny u kadeřníka a další a další hodiny příprav.
Kostýmy po show většinou zůstávají tanečnicím na památku. Mnoho z nich pak s nimi dál vystupuje.
Jde o nákladnou záležitost. Kostým může v přepočtu vyjít i na stovky tisíc korun. Rozhodně se tedy kostým po akci nevyhazuje.
