Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem

  6:00
Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos tanečníci a tanečnice oblékli. Jako každý rok jsou to umělecká díla, na kterých se pracovalo měsíce.
Rio de Janeiro 2026

