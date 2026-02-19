|
Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem
Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem
Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...
Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu
Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...
Supermodelka Cindy Crawfordová slaví šedesát, stárne s grácií
Herečka a bývalá topmodelka Cindy Crawfordová už patří mezi šedesátnice. Žena s podmanivým pohledem, dokonalým úsměvem i něžnou pihou na tváři pobláznila v mládí celý svět. Byla vdaná za Richarda...
Už to zase není trapas. Vrací se úzké džíny, boho i tenisky na klínku
Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity, influenceři a nejmladší generace se navracejí k ikonickým kouskům z nultých a desátých let – od úzkých bokovek a culottes...
Slavní, jejichž příbuzní spáchali závažné zločiny
Příbuzné si člověk nevybírá. A ačkoli rodina by měla držet při sobě, někdy je to opravdu těžké. Obzvlášť pokud jste světová osobnost a vaši příbuzní končí v cele kvůli zločinům, které spáchali....
Tak to sluší ženě, která „vytočila“ Británii. Bellucci jako sexy máma
Čtyřiačtyřicetiletá Carla Bellucci z Velké Británie ví, co dělat, aby se o ní psalo. Naposledy šokovala, že hubne místo ve fitku doma v ložnici. A to díky sexu dvakrát denně. Posuďte v galerii sami,...
Největší mýtus? Sólo rodiče si svou situaci vybrali a vysávají dávky
Rodičovství může být někdy velmi náročné. O to víc, když jsme na výchovu dítěte sami. „Stále zde přetrvává narativ, že sólo rodiče si za svou situaci mohou sami a jen vysávají dávky. Přetížení rodiče...
Za nadbytečná kila mohlo před mnoha lety zlomené srdce, říká Andrea po proměně
Jednačtyřicetiletá Andrea Kupková se po porodech dvou dětí do zdravého životního stylu opřela ještě víc než v minulosti. Jako mladá holka milovala párty, kde si dopřávala koktejly – a váha šla...
Zima se nevzdává. Přizpůsobte jí svůj šatník a navrstvěte se
Trvá to už moc dlouho – zima si pořád drží nadvládu a jaro je v nedohlednu. Na pleti se to zákonitě muselo podepsat, málokoho taky baví soukat se do několika vrstev oblečení. Ale nezoufejte, s našimi...
Jak si kdo ustele, tak se vyspí. Móda na noc je hlavně o pohodlí
Dámské ložnice jistě skrývají mnohá tajemství a určitě k nim patří i to, v čem spíte. Hupnete do postele v pyžamu, krajkové košilce, nebo ve flanelce po dědovi?
O menstruaci už nebudeme mlčet, hlásí sportovkyně. I díky olympiádě je to téma
Olympijské hry v roce 2026 jsou označovány za nejvíc genderově vyvážené zimní hry v historii. Mezinárodní olympijský výbor hlásí 47% účast žen a rekordních 50 ženských disciplín. Přibližování se...
Velmi křehké stáří. Jak přibrzdit věk a stárnout bez nemocí, popisuje lékařka
Geny zodpovědné za regeneraci se rozlaďují a některé buňky v těle začínají fungovat jinak, což může být prvním krokem ke vzniku rakoviny. Jsou však takové dopady stárnutí nevyhnutelné? „Stáří by mělo...
Miluji elegantní styl a černá mě zklidňuje. Na návštěvě v šatníku Liběny Rochové
Liběna Rochová získala profesuru v oboru architektura a design, známá je ale především jako úspěšná oděvní designérka s více než čtyřicetiletou kariérou. Většinu svého šatníku, který je ztělesněním...
Oživte zimu leopardím vzorem. Tato módní stálice ve vás probudí šelmu
Oživte šedo-černou sezonu divokými zvířecími potisky, které dodají šmrnc každému outfitu. Že nemáte dost odvahy? Zkuste menší prvky či doplňky.
Doba ledová ještě nekončí. Přizpůsobte zimě i kosmetiku a pleť vyživte
Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat i na běžnou kosmetiku. Právě proto je v chladných dnech důležité sáhnout po přípravcích, které pleť spolehlivě ochrání,...