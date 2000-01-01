Dnes jsou slavní a zná je téměř celý svět. Vůbec to tak ale nemuselo být. Některé hvězdy totiž v průběhu kariéry párkrát zaškobrtly a nebýt štěstěny i podpory přátel a rodiny, zřejmě by si musely hledat jiné zaměstnání. Přesto se tyto osobnosti dokázaly zpět dostat na výslunní a své místo si tam drží.
V 70. letech se zdálo, že zpěváka Eltona Johna na jeho divoké cestě nic nezastaví. S masivně prodejnými alby jako Goodbye Yellow Brick Road nebo Captain Fantastic byl na vrcholu. Ale koncem 70. let ho dostihl tlak celosvětové slávy a on se potýkal se závislostí na drogách a také s poruchou příjmu potravy. Podle něj byl jeho celkový životní styl neudržitelný. Ačkoli nikdy úplně nezmizel, problémy v jeho osobním životě ovlivnily jeho hudební kariéru a v 80. letech neměl ani jedno album v první desítce hitparády. Naštěstí s užíváním návykových látek přestal na přelomu 90. let a užil si úspěšný comeback, k čemuž mu jistě pomohl i film Lví král, kde si se svou hudbou opravu zařádil.
Zpěvačka Shanie Twain bořila přední příčky hitparád v devadesátých letech a byla hvězdou číslo jedna. Lidé ji milovali nejen kvůli písním. Byla krásná, milá a nadaná. Pak se ale stáhla u veřejnosti a později uvedla, že bojovala s lymskou boreliózou, která ji téměř připravila o hlas. Jen díky poctivým rehabilitacím mohla opět zpívat. A ačkoli začátky pro ni byly velmi bolestivé, znovu se vrhla na muziku a opět jako hvězda.
Robin Wrightová byla v osmdesátých a na začátku 90. let poměrně velkou hvězdou. Hrála v telenovele Santa Barbara a objevila se ve filmech jako Princezna nevěsta a „Forrest Gump. Pak se ale její kariéra zastavila a většina pozornosti veřejnosti se soustředila na její nestabilní manželství se Seanem Pennem. Naštěstí se vzpamatovala a pravděpodobně se stala ještě úspěšnější než dříve. Wrightová si vysloužila obrovské uznání zejména jako Claire Underwoodová v seriálu Dům z karet. Získala šest nominací na cenu Emmy a stala se jednou z nejlépe placených hereček v televizi.
Pro mnoho celebrit je téměř nemožné vrátit se z vězení a být opět na vrcholu. Přesto se to této ženě povedlo. V roce 2004 byla podnikatelka Martha Stewartová odsouzena v případu obchodování s informacemi zasvěcených osob a strávila pět měsíců ve vězení. Stewartová se v podstatě vrátila do práce v okamžiku, kdy se její nohy dotkly parkoviště. Nelenila a chtěla svou kariéru zpět. Její společnost byla opět zisková v roce 2006 – pouhé dva roky po prvním odsouzení. Ve stejném roce, kdy byla propuštěna, také založila The Martha Stewart Show, která byla nominována na šest cen Daytime Emmy, včetně ceny za nejlepší moderátorku.
„Plácal jsem se v tom. Hrál jsem v komediích. Nebylo to nic převratného. Měl jsem pocit, že už nebude nic víc. A pak přišla role v Deadpool. Doslova mi to zachránilo život,“ uvedl pro Jimmyho Fallona. Dnes je jedním z nejlépe placených herců, po svém boku má jednu z nejkrásnějších žen Hollywoodu herečku Blake Lively a se čtyřmi dcerami žijí život snů.
V osmdesátých letech byl herec Rob Lowe velkou hvězdou. S dokonalou tváří a hollywoodským úsměvem mu ženy padaly k nohám. Slávu ale tehdy neunesl a propadl alkoholu. Posledním hřebíčkem do „rakve“ byla odhalení nahrávky, na které Lowe provozuje sex s dalšími dvěma lidmi. Bohužel jedna z osob byla nezletilá. Měl na mále. Na pár let šla jeho kariéra ke dnu. Ale ze dna se dokázal dostat a dnes už je opět na výslunní, desítky let čistý a věrný své rodině.
„Pamatuji si období, kdy jsem byla všude. Smála jsem se v duchu, kde na sebe sama zase vyskočím. Bylo to na jednu stranu milé, ale vše má své limity. Užívala jsem si to, ale potřebovala jsem stopku. Takže jsem pár věcí odmítla a pak už se to vezlo. Odmítnete jednou, dvakrát a už jste na černé listině,“ uvedla herečka. Nejprve si užívala klid, ale později i jí začal původní frmol chybět, takže se postupně propracovávala na vrchol a dnes je sama ráda, že je opět na výslunní.
Jen málo herců se vrací zpět z důchodu s takovou elegancí. Ale Mickey Rourke není jen tak ledajaký herec. Po sérii úspěšných filmů z 80. let se dostal do velkých problémů. Jeho filmy přestaly byly úspěšné a sklidily ostré recenze, režiséři ho veřejně nazývali „noční můrou“, s níž by se nedá pracovat. A za filmy Zoufalé hodiny a Divoká orchidej si vysloužil nominaci na cenu Razzie. Toto zklamání vedlo Rourkeho k tomu, že v podstatě odešel do důchodu a krátce se věnoval kariéře v profesionálním boxu. Na stříbrné plátno se vrátil v 90. letech, ale až v roce 2005 se vrátil na výslunní filmu Město hříchu. Tuto uznávanou roli využil jako odrazový můstek do mainstreamového světa a svou první nominaci na Oscara získal za film Wrestler z roku 2008. V současnosti je to s ním stále nahoru a dolů. Dluží spoustu peněz, nemá kde bydlet a není na tom dobře ani zdravotně.
Herec Christian Slater, který se objevil například ve filmu Robin Hood: Král zlodějů, byl na konci 80. a v 90. letech velkým idolem. Řada osobních problémů však jeho kariéru pozastavila. Slater se potýkal s různými potížemi spojenými se zneužíváním návykových látek a právními problémy. Například v roce 1994 byl zatčen za pokus o vnesení zbraně do letadla a později strávil čas ve vězení za napadení své tehdejší přítelkyně a policisty, který reagoval na incident. Jeho práce u filmu pokračovala, ale nic se nedalo srovnat s jeho tvorbou z počátku 90. let. Pomohla mu až role Mr. Robota v uznávaném thrilleru stejného jména. Tato role Slaterovi vynesla velkou slávu a dokonce i jeho první Zlatý glóbus.
Dnes již zesnulá herečka Betty Whiteová měla za sebou úspěšnou kariéru trvající celá desetiletí, včetně rolí v populárních televizních seriálech. Postupem času se ale její role nejen staly méně známými, ale také méně častými a odstupujícími. V době, kdy by většina herců s radostí odešla do důchodu, však Betty Whiteová koncem 20. století zahájila zcela novou fázi své kariéry. Objevila se ve skečích pro Craiga Fergusona a Jaye Lena, ale až kampaň pro Snickers v roce 2009 herečku skutečně propojila s úplně novou generací.
Na vrchol se znovu dostávala i zpěvačka Kesha, která uvedla, že v počátcích kariéry to přehnala a chtěla být všude. Místo uznání a spokojenosti ale přišly panické ataky a další psychické problémy. Vše spojovala s extrémním tlakem na výkon i závislostí na drogách a alkoholu. Jen díky léčení a terapiím se dokázala vrátit zpět.
Jen málo hudebníků mělo na populární hudbu větší vliv než raper Eminem. Jeho texty děsily rodiče, jeho osobní styl inspiroval nespočet napodobitelů a mnozí mu připisují zásluhy za to, že se hip hop stal mainstreamem ve Střední Americe. V polovině dvacátých let se ale potýkal se závislostí na drogách a smrt jeho nejlepšího přítele ho dostala do hlubokých depresí. Přesto se po letech dokázal vzchopit a dál se hudbě věnuje.
S kariérou bojoval v devadesátých letech herec Jason Bateman. Ten jako mladíček sice dostával skvělé role a měl úspěch, ale jakmile dospěl, zájem o jeho osobu utichl. Měl pocit, že v jeho životě už nemá nic smysl a dokonce přemýšlel, že s hereckou kariérou sekne. Nakonec ale dostal roli v sitcomu Arrested Development a dostal se opět na výslunní.
Herec John Travolta byl v 70. letech obrovskou hvězdou, přičemž filmy jako Pomáda a Horečka sobotní noci mu přinesly uznání i popularitu. Osmdesátá léta však byla pro herce těžkým obdobím a ačkoliv byl například film Kdopak to mluví v roce 1989 velkým hitem, jemu to paradoxně tolik úspěchu nepřineslo a pak se několik let v Hollywoodu „plácal“. Pak ale on a Quentin Tarantino přišli s filmem Pulp Fiction. Role ve filmu Travoltovi vynesla druhou nominaci na Oscara a vrátila ho zpět na seznam největších hvězd.
V osmdesátých a devadesátých letech byla Wynona Riderová vidět všude. Měla za partnery ty největší hollywoodské hvězdy a zkrátka i ona byla hvězdou číslo jedna. Pak ale v roce 2001 byla zatčena kvůli krádeži oblečení v obchodě a s hraním sekla. Měla deprese a nulovou chuť začínat znovu. Díky roli v seriálu Stranger Things se z ní ale opět stala obrovská hvězda a právem si užívá své místo na výslunní.
Jen někdo s příjmením Phoenix může povstat z popela ne jednou ale hned dvakrát. V roce 1989 Joaquin Phoenix, tehdy známý jako Leaf, odešel z herectví navzdory svému úspěchu jako dětská hvězda. V roce 1995, dva roky po smrti svého bratra Rivera Phoenixe, se Joaquin konečně vrátil na k filmu. Na začátku roku 2000 se stal obrovskou hvězdou. Ve druhé polovině dekády se však bylo jeho chování stále nevyzpytatelnějším a v roce 2008 oznámil svůj odchod z herectví. Ukázalo se, že to všechno bylo kvůli dokumentu „I’m Still Here“. Nakonec se opět vrátil a fanoušci věří, že už nebude mít další podivné nápady.
Byl to Beetlejuice, byl to Batman. Ale pak jeho sláva pohasla. Nikdy nepřestal úplně hrát, ale už mu nebyly nabízeny velké role. Pak ale přišla nabídka na hlavní roli ve filmu Birdman. Kývl na ni a od roku 2014 je zase na výslunní.
Neil Patrick Harris dostával malé bezvýznamné role a už to chtěl se svou kariérou vzdát. Pak ale přišla nabídka na účinkování v seriálu Jak jsem poznal vaši matku a život se mu otočil tak, jak ani ve snu nečekal. Dnes je hollywoodskou hvězdou.
„Hrál jsem v romantických komediích. A to je super. Než začnete stárnout. Pak přijde šok. Stopne se to, nevíte, co se zatraceně děje a jste zmatení. Roky to nebylo v pohodě, ale měl jsem štěstí,“ uvedl pro People. Měl tak na mysli další nabídky na role, které nebere jako samozřejmost a je za ně vděčný. Na vrchol ho katapultovaly filmy jako Klub poslední naděje, Interstellar nebo Temný případ.
