Se svou drahou polovičkou chtěli být až na věky, proto mnozí ze světa VIP dělali psí kusy, aby si lásku udrželi. Ve většině případů ale ani obrovská překvapení a gesta nestačila. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které se snažily, seč mohly, aby si udržely vztah.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Justin Bieber říká, že se do své současné manželky Hailey zamiloval na první pohled a od prvního okamžiku snil o tom, jak ji požádá o ruku a založí s ní rodinu. Lásku jí vyjadřuje mnoha způsoby. Když to s nimi vypadalo bledě, složil jí milostnou báseň a modelku to dostalo „do kolen“. Ačkoli se říká o jejich vztahu ledacos, jsou stále spolu a tvrdí, že jsou šťastní.
Autor: ČTK
Zpěvačka Taylor Swiftová se opravdu snaží svým drahým polovičkám dokazovat svou lásku, jak jen je to možné. Jednomu z bývalých partnerů jako důkaz lásky koupila luxusní automobil a kvůli jednomu dokonce koupila drahou nemovitost, aby se přiblížila domu, kde bydlel. Bohužel ale nic z toho nebylo platné a ani s jedním z nich už stejně dávno není.
Autor: Reuters
Zpěvačka Miley Cyrusová o sobě říká, že je velká romantička, ale muži to prý moc nemusí. Přesto se nevzdává a snaží se. Aby dokázala svou bezmeznou lásku svému dnes již bývalému manželovi, herci Liamu Hemsworthovi, napsala veřejný milostný dopis, který umístila na Instagram. Zatímco její sledující byli dojatí, Liam z toho příliš velkou radost neměl, protože mu bylo nepříjemné, že tak soukromé záležitosti probírá veřejně. Nedlouho na to pak z internetu dopis stáhla.
Autor: Instagram @mileycyrus
Zpěvák Louis Tomlinson chtěl své bývalé partnerce dokázat, jak moc mu na ní záleží, a koupil jí zbrusu nový automobil, který měl hodnotu v přepočtu přes milion korun. Chtěl, aby se za ním mohla dopravovat co nejpohodlněji. Nakonec mu ale stejně dala „košem“ a zpěvák pak uvedl, že věci ohledně lásky přehodnotil. „Lásku si nevynutíte něčím materiálním. Pokud se někdo zamiluje do vašeho majetku a peněz a ne do vás, nemá smysl s ním být, protože to není láska, to je jen posedlost,“ myslí si.
Autor: Fource
Raper Kanye West své ženy zahrnuje dary a nehledí na jejich hodnotu. Je mu jedno, kolik za své milované utrácí. V tomto směru se s ním měla jako v bavlnce i matka jeho dětí, podnikatelka Kim Kardashianová. Té například pronajal jeden z největších bazénů v Los Angeles a naplnil ho plovoucími růžemi. Ani to ale nestačilo pro udržení vztahu a pár už spolu není.
Autor: AP
Herečka Kristen Stewartová myslela, že dokáže zachránit vztah s hercem Pattinsonem poté, co ho podvedla. Veřejně se mu omluvila v televizi a vyznala mu lásku, jenže to nestačilo. Později se pak zamilovala do ženy a konečně našla opravdové štěstí a lásku.
Zpěvák Nathan Sykes myslel, že na záchranu vztahu se zpěvačkou Arianou Grande bude stačit jen jeho romantické vyznání přímo na pódiu. Ale to se přepočítal, protože Ariana se s ním stejně rozešla.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka Khloe Kardashianová uvedla, že největší romantické gesto pro záchranu lásky má na svědomí její bývalý partner Tristan Thompson. Sice to nebylo až tak nákladné, ale mělo to pro ni velký význam. Když jí zemřel její milovaný pes, poslal jí kytici růžových růží ve tvaru tlapek.
Autor: Profimedia.cz
Hudebník Pete Davidson chtěl udělat radost své dnes již bývalé přítelkyni zpěvačce Arianě Grande a ráno zazvonil u jejího domu s krabičkou, ve které byl prsten ve tvaru srdce. Romantické to sice bylo, ale na moc dlouho to jejich vztah nezachránilo. Už spolu nejsou.
Autor: Reuters
Kourtney Kardashianová miluje růže a její muž Travis Barker si toho je moc dobře vědom. Vymýšlí různá romantická překvapení už od počátku jejich vztahu. Jedno ale dělá pravidelně. Kdykoli se Kourtney probudí, má vedle sebe růži, kterou jí osobně její partner koupil. A podle všeho jsou tato malá překvapení cestou k super lásce, protože jim to dokonale klape.
Autor: Reuters
Muzikant Tommy Lee chtěl své dnes už bývalé lásce herečce Pamele Andersonové dokázat, jak moc ji miluje, proto se rozhodl si ji vzít jen pár dnů poté, co ji poznal. Dokud byla jejich láska „v plenkách“, klapalo jim to. Pak ale přišla na řadu žárlivost, násilí a pár šel od sebe.
Autor: Profimedia.cz
Raper Drake se v minulosti vyznal ze své lásky zpěvačce Rihanně v helikoptéře nad sochou svobody. To ale ke šťastnému vztahu bohužel nestačilo a už dávno nejsou spolu.
Autor: Reuters
Alexis Ohanian chtěl potěšit svou partnerku tenistku Serenu Williamsovou, když cestovala od svého dítěte a trhalo jí to srdce. Cestou na letiště mohla vidět obří billboard, kde bylo napsáno, že je nejlepší máma všech dob. Těmto dvěma to evidentně vychází.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Robin Thicke chtěl ukázat své dnes již bývalé manželce Paule Pattonové, jak moc ji miluje, a nechal jejich lásku zvěčnit od profesionálního fotografa během jejich první dovolené v Las Vegas. Poté nechal fotografie vyvolat ve velkém formátu a mohli se z nich těšit u nich doma. Ani jim ale láska nevyšla a těžko říct, co pak s tak velkými fotografiemi dělali.
Autor: Reuters
Herec Johnny Depp není troškař a své bývalé lásce a matce svých dětí, herečce Vanesse Paradisové koupil rovnou vinici. Ona byla ohromená, ale on později už z jejich lásky tak ohromený nebyl a šli od sebe.
Autor: Reuters
Herec Tom Cruise své bývalé partnerce herečce Nicole Kidmanové zařídil ateliér. Ona ho ovšem nikdy nevyužila. Zřejmě ji to tolik neoslnilo, protože ani takový dar je neudržel spolu.
Autor: ČTK
Zpěvačka Mariah Carey a její bývalý partner Nick Cannon chtěli jeden druhému dopřát nevšední zážitek a pronajali si celý Disneyland. Očividně ale ani sebevětší překvapení nedokázalo jejich manželství udržet a každý šel svou cestou.
Autor: Profimedia.cz
Bývalý manžel herečky Marilyn Monroe, baseballista Joe DiMaggio nosil po její smrti stále na hrob květiny. Dělal to třikrát týdně dokud sám nezemřel. A to spolu v době smrti herečky už ani nebyli. Zřejmě jí chtěl i posmrtně dokázat svou oddanost.
Autor: ČTK
Herec Ryan Reynolds kvůli vlastní manželce porušil zákon. Jeho žena Blake Lively totiž miluje specifický jablečný koláč ze vzácné odrůdy jablek, která neroste tam, kde bydlí. Tak se pro ně herec vypravil i přes fakt, že je zakázané ovoce přes hranice převážet. „Zastavila mě policie a já už se viděl, jak jsem v cele. Měl jsem v kufru to ovoce a byl na nervy, že ho najdou. Projel jsem jen o fous a žena měla radost,“ uvedl pro Jimmyho Fallona.
Autor: AP