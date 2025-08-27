|
Co udělaly známé hvězdy, aby si udržely své milované protějšky
Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...
Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes
Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...
„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov
Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...
Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry
Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...
28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely
Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu...
Amelia Gray umí fanoušky opravdu potěšit, miluje fotky v bikinách
Modelka Amelia Gray je rebelkou, která se nebojí vyrazit na party v outfitu, který odhaluje vnady. Svou ženskost chce ukazovat na každém kroku a na dovolené zásadně na pláži odhazuje vrchní díl...
Bizarní zážitky i podivné návyky, které se týkají slavných
Jiná jména, bizarnosti z dětství, podivné návyky. To vše o sobě prozradily slavné tváře a fanoušky šokovaly. Podívejte se do naší galerie, které hvězdy za svou jinakost rozhodně nestydí. Patří sem...
Osm cviků jógy zvládnete i u stolu v kanceláři. Uleví zádům a zklidní mysl
Trávíte většinu dne u počítače? Bolí vás záda a tuhne vám šíje? Zkuste několik jógových cviků, které zvládnete během pár minut přímo u pracovního stolu v běžném office oblečení.
Všestranný sport pro děti. Proč je lepší mít malého objevitele než malého olympionika?
Děti nepotřebují od prvních kroků mířit na olympiádu. Mnohem důležitější je, aby si hrály, objevovaly a přirozeně rozvíjely své schopnosti. Podle odborníků může všestranný rozvoj poskytnout pevný...
Véčko, kulatý nebo na zádech. Tento výstřih vám bude slušet
Jeho výběr vám snadno pomůže doladit výsledný styling. Dobře zvolený výstřih totiž umí podtrhnout přednosti, vyvážit proporce postavy a dodat outfitu ten správný náboj. Který typ pro vás bude tím...
Potěšte své tělo. Tito kosmetičtí pomocníci to udělají za vás
Jakou známkou asi vaše tělo ohodnotí na konci léta péči, kterou jste mu věnovala a věnujete v těchto dnech? Nic moc? Tak rychle, všechno se dá ještě napravit. Máme tipy, jak na to.
Darování orgánů: jak můžete pomoct už za života a také po smrti
Darování orgánů může být největší dar, jaký lze druhému člověku poskytnout. V Česku funguje předpokládaný souhlas, ale i dobrovolné dárcovství za života. Jak to celé probíhá a co všechno lze věnovat?
S chutí zpátky do lavic! Inspirace na skvělé školní svačiny od foodblogerek
S koncem prázdnin přichází každoroční realita ranního shonu, příprav do školy a také věčné otázky: Co dětem připravit ke svačině, aby to bylo výživné, rychlé a hlavně chutné? Proto jsme oslovili...
Falafel se salátem
Střední
40 min
Tip na jednoduchou a zdravou večeři nebo oběd, který si každý zamiluje.
Orgasmus ve spánku jako přirozená reakce mozku. Sexuální půst pro něj neplatí
Co se děje v těle při milování, dobře známe: rozjíždí se divoký mejdan hormonů, v hlavě se rozblikají světýlka štěstí, blízkosti a propojení s partnerem. Nálada stoupá a tělo se uvolňuje. Čím si ale...
Prodej, chalupa, Bežerovice, Bechyně, 2008 m2
Sudoměřice u Bechyně - Bežerovice, okres Tábor
2 999 000 Kč
Žena díky hubnutí omládla. K proměně si ale dopomohla injekcemi
Pětasedmdesátiletá Susan z Velké Británie si pochvaluje svou proměnu poté, co shodila šestasedmdesát kilo díky injekcím na hubnutí. Krevní testy odhalily, že „omládla“, zvrátila postupující cukrovku,...
