Osmadvacetiletá kráska Juliana Nalu původem z Brazílie nastartovala kariéru modelky už jako náctiletá. Zaujala přední světové návrháře a dnes se pohybuje mezi těmi nejžádanějšími modelkami. Ačkoli cestuje po celém světě, domov je pro ni stále Brazílie a fanouškům často ukazuje, jak je v její domovině.
„Jsem na Brazílii hrdá. Miluji to tam. Rio je mé rodné město. Ačkoli nebylo jednoduché v takovém městě vyrůstat, přesto bych nic nezměnila. Lidé se toho města bojí, rozhodně mají právo mít někdy strach, ale je to to nejkrásnější místo na světě,“ uvedla na svém profilu na Instagramu modelka.
V minulosti také uvedla, že by se v ulicích Ria neprocházela se šperky, protože hrozí, že budete okradeni. O to víc si pak užívá focení, kdy ji stylistky připraví řadu krásných doplňků.
Na Instagramu modelku sleduje téměř milion lidí. I ona sama byla překvapená, kolik lidí ji má rádo a jaká podpora se jí každý den od sledujících dostává.
V minulosti čelila urážkám kvůli barvě pleti a sama uznala, že je to pro ni v dnešním moderním světě překvapivé. Rasismus se podle ní ovšem řešil častěji v Brazílii, než kdekoli jinde po světě.
Juliana díky své práci procestovala už velký kus světa. Nejvíc jí k srdci přirostlo Miláno a pak Paříž. „Nevím, jak je možné, že si vás město dokáže tak připoutat. Říkáte si, že je to klišé, že vás to nezasáhne. A pak tam jste a zamilujete si Paříž stejně jako ostatní,“ uvedla.
Juliana má krátké vlasy, ale často nosí paruky.
Předvádí oblečení pro oblíbené značky. Jen díky spolupracím na Instagramu by mohla mít život snů. Být jen influencerem ale není její ambicí. Sama by totiž jednou jako návrhářka ráda pronikla do světa módy.
Někteří lidé nevěří, že je její pozadí dílem přírody. „Chápu, že lidé pochybují. Je to lidské. A jsem z Brazílie, kde jsou plastiky vcelku běžnou záležitostí. Ale přísahám, že ten zadek je můj,“ smála se ve videu na Instagramu.
A pak předváděla módní kousky, které navrhla bývalá partnerka Westa Kim Kardashianová. Ve světě o náhody rozhodně není nouze.
Juliana si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek pracovních příležitostí. Jako malá holka snila o slávě, ale nevěřila, že by se jí to opravdu mohlo poštěstit. „Žiji svůj sen,“ vzkázala sledujícím.
Spolupracuje s předními agenturami jako Mix Models, MGM Models nebo Elite Model Management.
Každý její příspěvek na Instagramu má obrovské dosahy. A není divu. Často se totiž ukazuje v plavkách.
„Když se mi začne stýskat po domově, neváhám, kupuji letenku a vydávám se na cestu,“ podotkla.
