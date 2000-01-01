náhledy
Jsou slavní a jsou bohatí. Ale své jmění zdaleka slavné hvězdy nezískaly jen díky práci. Stojí za tím i jejich předci, kteří jim do vínku dali slušný peněžní základ. Podívejte se do naší galerie, které VIP osobnosti se už narodily bohaté. Patří sem Olivia Wilde, Cara Delevingne a další.
Komik, herec a producent Nick Kroll má sám o sobě velký úspěch a vydělal tolik peněz, že by nepotřeboval žádné dědictví a i tak by si do konce života žil jako král. Jeho otec, Jules Kroll, založil společnost zabývající se korporátním vyšetřováním Kroll Inc., kterou v roce 2004 prodal za téměř 2 miliardy dolarů a peníze z prodeje šly i na účet Nicka. „Vyrůstal jsem v New Yorku. Pohyboval jsem se už jako dítě mezi lidmi z vyšších tříd. Ale rodiče mě vychovávali tak, abych byl dobrým člověkem. Nezahrnovali mě luxusem a věci jsem si musel zasloužit a sám vybojovat. A za to jim děkuji, protože mít všechno už od dětství člověka povede špatným směrem,“ sdělil pro The New York Times.
Novinář a komentátor Anderson Cooper je přímým potomkem rodiny Vanderbiltů, které Britannica popisuje jako jednu z nejbohatších a nejvýznamnějších rodin ve Spojených státech. Jeho praprapradědeček Cornelius Vanderbilt vybudoval své jmění především investicemi do parníků a železnic. Po své smrti v roce 1899 nashromáždil Cornelius 100 milionů dolarů, což byla obrovská částka. Anderson se tak nikdy nemusel obávat, že by skončil nezajištěný. Přesto se sám snažil, aby něco dokázal.
Herečka Gwyneth Paltrowová pochází z rodiny rodáků ze zábavního průmyslu. Dětství strávila na prestižních soukromých školách v Los Angeles a New Yorku, než vysokou školu opustila, aby se mohla věnovat herectví po vzoru matky. „Do dovršení plnoletosti jsem měla peníze a vše, co jsem si přála. Pak jsem řekla dost. Chtěla jsem se vypracovat sama od nuly, ačkoli rodiče nesouhlasili. Byla jsem na mizině. A to ze mě udělalo člověka, kterým jsem dnes. Bez toho bych nic nedokázala. Vše co mám jsem získala sama svou prací,“ uvedla herečka pro magazín Glamour.
Modelka a herečka Cara Delevingne je dcerou Charlese Delevingneho, úspěšného realitního developera a Pandory Delevingne, která je prominentkou. Její babička z otcovy strany byla také prominentkou a její dědeček z otcovy strany byl významný právník a politik. Ale tím to zdaleka nekončí. Podle magazínu Vogue vlastnil Carin dědeček z matčiny strany Sir Jocelyn Stevens časopis Queen, který je dnes magazínem Harper’s Bazaar. Její babička z matčiny stran Janie Sheffieldová, byla navíc dvorní dámou princezny Margaret, sestry královny Alžběty II.
Herečka a komička Julia Louis-Dreyfusová je prapravnučkou Léopolda Louis-Dreyfuse, který založil společnost Louis Dreyfus Company. Jedná se o obchodní firmu zabývající se především zemědělstvím, potravinářstvím a lodní dopravou. Její otec Gerard Louis-Dreyfus se nakonec stal předsedou společnosti. V roce 2006, asi 10 let před jeho smrtí, Forbes odhadl jeho čisté jmění na 3,4 miliardy dolarů a označil ho za dvoustého nejbohatšího miliardáře na světě.
Herci Maggie Gyllenhaalová a Jake Gyllenhaal pochází též z velmi zajímavé rodiny. Jejich otec Stephen Gyllenhaal je režisér oceněný cenou Emmy a pracoval na filmech jako Paris Trout nebo Nebezpečná žena. Jejich matka Naomi Foner Gyllenhaalová je scenáristka nominovaná na Oscara a držitelka Zlatého glóbu, jejímž nejvýznamnějším filmem je Running On Empty. Sourozenci Gyllenhaalovi mají za sebou velmi plodnou kariéru a spoustu úspěchů. Vliv slavné bohaté rodiny je ale velmi patrný.
Herec Armie Hammer získal pohádkové jmění díky dědečkovi. Byl to ropný magnát, který řídil společnost Occidental Petroleum Corporation. Podle Britannicy se pod Armandovým vedením Occidental dostal z pokraji bankrotu k ročnímu zisku miliard dolarů. V roce 1986 Forbes odhadl čisté jmění Armanda Hammera na 200 milionů dolarů.
Zpěvačka Lana Del Rey, jejíž rodné jméno je Lizzy Grantová, je dcerou Roba Granta, zakladatele WebMediaProperties.com. Podle webu Who API provozovala Grantova společnost v roce 2012 téměř dva tisíce webových stránek a vlastnila asi 800 doménových jmen. Lana uvedla, že se v počátcích kariéry chtěla od rodiny odstřihnout, aby se vypracovala sama bez jejich pomoci. Přesto byla pak obviňována, že se na výslunní dostala jen díky otci, který ji neustále peněžitě podporuje a odkázal jí velké peníze.
Modelka a herečka Nicola Peltz Beckhamová se provdala do bohaté rodiny Beckhamů, ale bohatá byla i dávno předtím. Narodila se v roce 1995 rodičům Claudii Heffnerové a Nelsonu Peltzovi ve Westchesteru ve státě New York – její otec je zakladatelem investiční firmy Trian Fund Management, jejíž majetek má podle Forbesu hodnotu 1,6 miliardy dolarů.
Riley Keoughová je dcerou dnes již zesnulé Lisy Marie Presleyové a vnučkou hudební legendy Elvise Presleyho. V roce 2020 měl majetek Presleyových údajně hodnotu přibližně 400 až 500 milionů dolarů, jak uvedl magazín Rolling Stone.
Herečka Rashida Jonesová je dcerou producenta Quincyho Jonese, jehož čisté jmění se údajně odhaduje na 500 milionů dolarů. Jednou po něm zdědí obrovské jmění.
Americký DJ Steve Aoki je synem Rockyho Aokiho, který založil Benihanu.Jedná se o mezinárodní řetězec japonských restaurací proslulý svým teppanyaki stylem vaření a show kuchařů. V roce 2006 řekl deníku New Yorker, že hodnota jeho společnosti se pohybuje mezi 60 a 100 miliony dolarů.
Herec Edward Norton je vnukem realitního developera/urbanisty/filantropa Jamese W. Rouse, který podle deníku Baltimore Sun měl v době své smrti svěřenecký fond a majetek v hodnotě 21 milionů dolarů.
Z otcovy strany jsou herecké hvězdy sestry Rooney a Kate Mara neteřemi Johna Mary, který je spoluvlastníkem týmu New York Giants, který založil jeho dědeček. Jeho čisté jmění se údajně pohybuje na 500 milionech dolarů. A spousta peněz jednou připadne i jim.
Herec Balthazar Getty známý ze seriálu Pán much, je pravnukem J. Paula Gettyho, ropného barona, který byl kdysi nejbohatším člověkem na světě. V roce 2015 časopis Forbes odhadl celkové čisté jmění rodiny Gettyových na 5,4 miliardy dolarů.
Herečka Olivia Wilde je dcerou producentky, novinářky a dokumentaristky Leslie Cockburnové, jejíž čisté jmění se údajně pohybuje kolem 10 milionů dolarů. I její otec Andrew Cockburn není chudák. Jeho jmění se odhaduje na 13 milionů dolarů.
Modelky Gigi Hadidová a Bella Hadidová jsou dcerami developera luxusních nemovitostí Mohameda Hadida, jehož majetek se údajně pohybuje kolem 100 milionů dolarů.
Filmová producentka nominovaná na Oscara Megan Ellisonová je dcerou Larryho Ellisona, zakladatele společnosti Oracle. Forbes odhaduje jeho čisté jmění na 145,1 miliardy dolarů, což z něj dělá jednoho z nejbohatších lidí světa.
Popová umělkyně King Princess neboli Mikaela Mullaney Strausová je prapravnučkou Isidora a Idy Strausových. Než pár zahynul během potopení Titaniku, Isidor působil jako člen Kongresu Spojených států a spolu se svým bratrem vlastnil obchod Macy’s. Isidor a Ida Strausovi se objevili v několika filmech a mají pamětní zahradu v New Yorku. Dědicové po nich zdědili značné jmění.
