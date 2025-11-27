Slavní, kteří mají pohádkové jmění

Autor:
  11:05
Jsou slavní a jsou bohatí. Ale své jmění zdaleka slavné hvězdy nezískaly jen díky práci. Stojí za tím i jejich předci, kteří jim do vínku dali slušný peněžní základ. Podívejte se do naší galerie, které VIP osobnosti se už narodily bohaté. Patří sem Olivia Wilde, Cara Delevingne a další.
Jsou slavní a jsou bohatí. Ale jejich jmění zdaleka slavné hvězdy nezískaly jen... Nick Kroll Anderson Cooper (11. ledna 2014) Černé šaty s velkými kapsami vynesla herečka Gwyneth Paltrowová (Governors... Cara Delevingne na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025) Julia Louis-Dreyfusová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025) Maggie Gyllenhaalová a její slavnější bratr Jake na Zlatých glóbech Byl jsem dominantní milenec. Měl jsem rád chytnout při sexu pořádně za krk a za... Lana Del Rey na udílení cen Grammy (New York, 28. ledna 2018) Brooklyn Beckham a Nicola Peltzová na Annual Academy Museum Gala (Los Angeles,... Riley Keoughová (Park City, 19. ledna 2024) Rashida Jonesová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?

Tyto krásky zářily v českých filmech před desítkami let.

V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...

Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat

Návrhářka svými modely ráda šokovala.

Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...

Slavní, kteří absolutně propadli scientologii

Slavní propadli scientologii. A nejvíc je jim věrný herec Tom Cruise.

Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...

Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...

Vzhled na prvním místě. Herečka Gia Skova ukazuje svou dokonalou krásu

Kráska Gia Skova se stále může pyšnit neskutečně skvělou postavou.

Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to...

Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady

Sydney přezdívají novodobá Marilyn Monroe.

Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...

28. listopadu 2025  8:18

Adventní neděle mají silné symboly. Překvapí vás význam i barvy

Originální velký adventní věnec a nasvícený kostel v pozadí. Na takovou vánoční...

Vánoce se blíží, ještě před nimi nás ale čeká advent. Kromě shánění dárků, pečení a smýčení je to doba, která přináší nádech tajemna a očekávání. Kdy letos začíná advent, co znamenají adventní neděle...

28. listopadu 2025

Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře

Klára Novopacká otevřeně mluví o období studií na taneční konzervatoři v Praze....

Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....

28. listopadu 2025

Se zeleným čajem zhubnete. Efekt podpořte dalšími přísadami

Zelený čaj prospívá, věda to ověřila mnoha výzkumy.

Je to jako zázrak, zahřeje a ještě vás zbaví přebytečných kil... a když k němu přimícháte ty správné přísady, bude jeho účinek ještě silnější.

28. listopadu 2025

ADHD nemají jen děti. Poruchu pozornosti můžete mít i v dospělosti

Řada dospělých, kteří trpí úzkostmi či depresemi, netuší, že jejich potíže...

U dětí se okolí s touto poruchou celkem snadno vyrovná. U zralých jedinců ale bývá nepochopená a často netolerovaná. Jak se projevuje ADHD u dospěláků?

28. listopadu 2025

Hlava na plný plyn. Overthinking může vést k depresím, jak jej zkrotit?

Ilustrační snímek

Od rána do večera a v noci taky trochu. Stáváte se často vězněm vlastních myšlenek? Jede vám hlava na plné obrátky od ranního kuropění až do hluboké noci, kdy vám přemýšlení brání usnout?...

28. listopadu 2025

Párty sezona bez filtrů: 3 hi-tech ošetření, která vám viditelně zpevní pleť i tělo

Ilustrační fotografie

Podzim a zima už dávno neznamenají jen šaty s flitry a nový odstín rtěnky. Jestli chcete, aby vás letošní večírková sezona našla o pár centimetrů výš v obličeji, s pevnějším tělem a sjednocenou...

28. listopadu 2025

KVÍZ: Jak dobře rozumíte mužskému zdraví? Otestujte se a vyhrajte holicí strojek

Ilustrační fotografie

Prostata, hormony, plodnost i prevence – mužské zdraví se týká nejen mužů samotných, ale i jejich blízkých. Otestujte si, kolik toho víte o tématech, která mají vliv na život mužů v každém věku....

vydáno 28. listopadu 2025

Domácí ricottové gnocchi s olivami a rajčaty

Domácí ricottové gnocchi s olivami a rajčaty
Recept

Střední

90 min

Uvařte si italské jídlo od základů.

Fibrilaci síní by mohli v celé EU brzy léčit českým systémem, líčí kardiolog Neužil

Premium
Petr Neužil

Čeští lékaři se postarali o malou revoluci v léčbě poruch srdce, protože vyvinuli nový typ katétru pro rychlejší a šetrnější zákroky, který se navíc umí přizpůsobit tvaru srdce. „Jde o průlom české...

27. listopadu 2025

Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat

Návrhářka svými modely ráda šokovala.

Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...

27. listopadu 2025  12:21

Slavní, kteří mají pohádkové jmění

Jsou slavní a jsou bohatí. Ale jejich jmění zdaleka slavné hvězdy nezískaly jen...

Jsou slavní a jsou bohatí. Ale své jmění zdaleka slavné hvězdy nezískaly jen díky práci. Stojí za tím i jejich předci, kteří jim do vínku dali slušný peněžní základ. Podívejte se do naší galerie,...

27. listopadu 2025  11:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.