Jailyne Ojeda Ochoa je americká modelka, podnikatelka, televizní osobnost a influencerka mexického původu. Proslavila se především svými výraznými křivkami, propagací fitness a životního stylu na sociálních sítích, kde ji sledují desítky milionů fanoušků. Podívejte se do naší galerie na její sexy snímky.
Autor: koláž iDNES.cz
Dnes má život snů. Její dětství se ale pohádce nepodobalo ani v nejmenším. Otevřeně mnohokrát promluvila o tom, že v dětství čelila šikaně a vyrůstala v náročném prostředí, kde musela chránit své mladší sourozence před domácím násilím a zanedbáváním.
Autor: Instagram Jailyne Ojeda
Ačkoli vystudovala hereckou školu a původně chtěla být herečkou, dnes už říká, že svět herectví není nic, co by ji zajímalo.
Autor: Profimedia.cz
Svou kariéru začala v dospívání jako propagační modelka v nočních klubech v Arizoně. Průlom přišel na platformě Instagram, kde nasbírala přes 14 milionů sledujících, a na síti TikTok, kde ji sleduje kolem 18 až 19 milionů lidí.
Autor: Profimedia.cz
„Nic mi nespadlo do klína, jak si mnozí myslí. Za veškerým mým úspěchem stojím jen já sama. Nenechte si od lidí nic namluvit, dřela jsem, abych žila tak, jak žiji dnes,“ napsala na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti se objevila v řadě úspěšných latinskoamerických hudebních klipů. Mezi nejznámější patří hit Ella Baila Sola od skupin Eslabón Armado a Peso Pluma, píseň Tus Lágrimas od Alfreda Olivase nebo spolupráce s interprety jako Rauw Alejandro a Anuel AA.
Autor: Profimedia.cz
Působila také jako ambasadorka známé módní značky Fashion Nova a předváděla také pro návrháře Philippa Pleina na milánském týdnu módy.
Autor: Profimedia.cz
Jailyne ráda střídá účesy i barvu vlasů. Především když chodí v ulicích, snaží se nijak nevybočovat a neupozorňovat na sebe, Mnohdy tak má paruku, teplákovou soupravu a na hlavě kapuci, aby ji nikdo nepoznal.
Autor: Profimedia.cz
Jailyne má velmi výrazné křivky. Právě kvůli jejímu vzhledu ji fanoušci na sociálních sítích sledují.
Autor: Profimedia.cz
V únoru 2026 vstoupila do šesté řady populární španělské reality show La Casa de los Famosos vysílané stanicí Telemundo. „Všechno se má zkusit,“ prohlásila tehdy.
Autor: Profimedia.cz
Sama se také věnuje módě, pro kterou má slabost už od dětství. Založila a vede oděvní značku Snatched by Jailyne (zaměřenou na stahovací prádlo a sportovní oblečení) a značku veganské vlasové kosmetiky Hair By Jailyne (dříve Hair Growth by Jailyne).
Autor: Profimedia.cz
A kdo by si myslel, že je naprosto počestná, i ona nakonec podlehla platformě, kam ženy přidávají odhalené snímky. Kromě podnikání a placených partnerství na sociálních sítích generuje totiž značné příjmy také z předplatitelské platformy OnlyFans.
Autor: Profimedia.cz
Různé zdroje odhadují její čisté jmění v rozmezí od 5 do 9 milionů dolarů, zatímco některé mediální profily v souvislosti s jejími podnikatelskými aktivitami uvádějí ještě výrazně vyšší částky.
Autor: Profimedia.cz
Jailyne ještě stále umí fanoušky šokovat. Jako když se rozhodla prolétnout se nad městem v helikoptéře pouze v bikinách.
Autor: Profimedia.cz
Její postava přesýpacích hodin vyvolává na internetu časté spekulace o estetických zákrocích. Jailyne dlouhodobě tvrdí, že za svou postavou stojí přísná strava a cvičení. V roce 2020 však veřejně přiznala nevydařenou plastickou operaci nosu, ke které se uchýlila pod tlakem okolí a sociálních sítí, což u ní vedlo k dočasným depresím.
Autor: Profimedia.cz
„Myslela jsem si, že se mi uleví, když udělám to, co se po mně chce. Ale nakonec mi došlo, že jakákoli změna na mém těle nezaručí spokojenost,“ sdělila na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
V rozhovorech také otevřeně promluvila o tom, že prodělala parézu (ochrnutí) lícního nervu. Tento zdravotní problém ovlivnil její mimiku a způsoboval, že na fotografiích i videích působila velmi vážně, což jí přineslo náročné psychické období.
Autor: Profimedia.cz
Své soukromí si dlouhodobě střeží a je oficiálně nezadaná. V minulosti byla médii i fanoušky spojována s různými hudebníky z latinskoamerické scény (například se zpěvákem Peso Pluma po natáčení jejich společného videoklipu), ale tyto spekulace vždy popírala a tvrdila, že šlo čistě o pracovní vztahy.
Autor: Profimedia.cz
Vydělává jmění, ale je přesvědčená o tom, že tělo bude ukazovat jen nějaký čas a nakonec se na to vykašle. V podcastových rozhovorech prohlásila, že působení na platformě OnlyFans vnímá jako dočasnou byznysovou záležitost. Uvedla, že svůj účet plánuje kompletně smazat ve chvíli, kdy se vdá a založí rodinu.
Autor: Profimedia.cz
Přestože vyrůstala v Arizoně, kvůli pracovním povinnostem a rozvoji svých značek se usadila v Los Angeles v Kalifornii.
Autor: Profimedia.cz
Její život vypadá jako pohádka, ale prožila si chvíle, které by nejraději ze svého života vymazala. Čelila rozsáhlému úniku svých exkluzivních placených fotografií a videí z OnlyFans na veřejný internet. Celou situaci označila za zničující zásah do soukromí a autorských práv.
Autor: Profimedia.cz
V rozhovorech přiznala, že se v průběhu své kariéry stala obětí podvodu, při kterém přišla o 60 000 dolarů (v přepočtu přes 1,3 milionu korun) kvůli neseriózním obchodním partnerům.
Autor: Profimedia.cz
„Miluji zvířata. Nejsou jako lidé, umí vám dát lásku, klid a radost. A nic za to nechtějí. Láska ke koním u mě propukla už v dětství,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Pravidelně se objevuje jako host v populárních podcastech (například u raperky Snow Tha Product), kde bez cenzury mluví o zákulisí modelingového průmyslu, rodinných dramatech i randění v éře sociálních sítí.
Autor: Profimedia.cz
Každý den cvičí, aby si udržela dokonalou postavu. Svůj tréninkový plán zakládá na kombinaci silového cvičení (3–4krát týdně se zaměřením na dřepy, mrtvé tahy a výpady) a vysoce intenzivního intervalového tréninku (HIIT) pro spalování kalorií.
Autor: Profimedia.cz
Kromě klasické posilovny se věnuje také tzv. bungee fitnes v leteckých studiích a pravidelnému protahování před každým tréninkem.
Autor: Profimedia.cz
Dlouhodobě také propaguje nošení stahovacích korzetů během cvičení i běžného dne, na čemž postavila i svou vlastní značku Snatched by Jailyne.
Autor: Profimedia.cz
Na podzim roku 2026 spojila síly s americkou raperkou a influencerkou Bhad Bhabie, se kterou nafotila propagační materiály k jejímu novému singlu What U Like.
Autor: Profimedia.cz
Vedle Instagramu a TikToku provozuje vlastní kanál na YouTube s více než 300 tisíci odběrateli, kde sdílí vlogy ze svého soukromí, cestování a podnikatelských začátků. Velmi aktivní je také na platformě Snapchat, kde publikuje každodenní momentky ze života.
Autor: Profimedia.cz
Své příjmy investuje do nemovitostí a luxusních automobilů. Vlastní prostorný moderní dům v Arizoně, z jehož interiéru a zahrady občas sdílí záběry na sociálních sítích, a vlastní několik prémiových vozů.
Autor: Profimedia.cz
V rozhovorech zavzpomínala i na konkrétní nepříjemnosti ze střední školy, kdy ji učitelé napomínali, aby nosila volnější oblečení, a spolužáci o ní šířili pomluvy kvůli její postavě, což ji v dospívání psychicky poznamenalo.
Autor: Profimedia.cz
V rozhovorech prozradila, že její první velká vlna popularity na Facebooku a Instagramu nevznikla plánovanou kampaní, ale díky virálním memům a fotomontážím, které o ní jako o teenagerce začali vytvářet cizí lidé.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco zpočátku ji posměšné příspěvky a kritika vzhledu psychicky trápily, dokázala obrovský dosah využít ve svůj prospěch. Začala systematicky budovat vlastní značku a proměnila pozornost internetu ve výdělečnou kariéru.
Autor: Instagram Jailyne Ojeda
Ještě předtím, než založila své hlavní značky oblečení a vlasové kosmetiky, provozovala vlastní e-shop zaměřený na tematické doplňky. Prodávala v něm kryty na iPhony, plakáty a v roce 2017 vydala vlastní nástěnný kalendář Hottest Photos Calendar.
Autor: Instagram Jailyne Ojeda
Kromě módního gigantu Fashion Nova působila jako ambasadorka pro řadu dalších známých firem. Mezi její nejvýznamnější partnery patřily značky PrettyLittleThing, energetické nápoje Bang Energy a čaje Fit Tea.
Autor: Profimedia.cz
Své publikum využila i k podpoře blízkých. Na platformě GoFundMe zorganizovala veřejnou sbírku pro svého nejmladšího strýce z otcovy strany žijícího v Mexiku, kterému byla diagnostikována rakovina ve čtvrtém stadiu.
Autor: Instagram Jailyne Ojeda
Vedle hlavních sociálních sítí je aktivní také na platformě Threads, kde sdílí kratší postřehy, reaguje na dění kolem svého působení v televizi a komunikuje přímo s fanoušky.
Autor: Instagram Jailyne Ojeda
Během jejího pobytu v domě La Casa de los Famosos 6 v roce 2026 média hojně sledovala její vztahy s ostatními soutěžícími, zejména milostný trojúhelník a napětí mezi účastníky Kennym a Fabiem. „Všechno je to jen hra. Až potkám svého budoucího manžela, soukromí si budu střežit a rozhodně se s ním nebudu někde jen tak ukazovat,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Jailyne ráda propaguje oblečení, které podtrhuje ženské křivky.
Autor: Instagram Jailyne Ojeda
Málokdo věří, že je její postava dílem přírody. Podle mnohých si nechala zvětšit silikonovými implantáty minimálně své pozadí.
Autor: Instagram Jailyne Ojeda