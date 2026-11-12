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Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy
Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...
Sexy, průsvitné, oblečené obráceně. Šaty Jane Birkinové se zapsaly do dějin
Šedesátky byly v módě dobou divokou a revoluční. S nástupem minisukní začaly ženy dávat své křivky nebývale na odiv. Hluboký dekolt byl však stále do velké míry tabu. Proto háčkované šaty herečky...
Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu
Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli...
Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně
Minulý rok jsme Alexandra Skarsgarda viděli na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy měl na sobě slušivý, ale poněkud fádní smoking. Dnes už by se nejspíš oblékl jinak, zajímavěji. Během...
Vosí pas a křivky, které berou dech. Sexy modelka pobláznila miliony fanoušků
Jailyne Ojeda Ochoa je americká modelka, podnikatelka, televizní osobnost a influencerka mexického původu. Proslavila se především svými výraznými křivkami, propagací fitness a životního stylu na...
Každé její prso váží 14 kilo. Ani v šedesáti se jich rekordmanka nechce vzdát
Dnes již šedesátiletá Maxi Mounds vlastním jménem Jenna Curlingtonová se stále živí jako modelka, striptérka. Proslavila se však především jako držitelka Guinnessova světového rekordu za největší...
Lékařce Janě Šimurdové nestačí plná ordinace. Její cíl je mnohem vyšší
Chtěla být umělkyní, ale rodiče pro ni vybrali medicínu. Dnes je lékařka Jana Šimurdová nejen doktorkou, ale i úspěšnou podnikatelkou, mentorkou a také aktivní ženou, která na konferencích i...
Kosmetická rutina končí u obličeje a krku. Na která místa zapomínáme?
Lokty, pupík, místo za ušima... Tato místa na těle se v kosmetické rutině často vynechávají a přitom potřebují každodenní péči zrovna tak, jako zbytek těla. Proč by pro vás měla být přehlížená místa...
Vyjděte s kůží na trh. Nadčasový a elegantní materiál se neomrzí
Kůže ve své přírodní i syntetické podobě je pro nadcházející nevlídné období jako stvořená. Navíc jí extrémně sluší čokoládově hnědá barva, která je v aktuální sezóně žhavým trendem. Pozvěte si ji do...
Co o zdraví prozradí nehty? 12 změn, před kterými varují dermatologové
Tmavý pruh, drobné důlky, žluté zbarvení nebo nezvykle zakřivené nehty. Některé změny jsou neškodné, jiné mohou upozornit na kožní onemocnění, nedostatek železa, ale také rakovinu. Kterých dvanácti...
Každý desátý člověk v Česku věří, že má modrou krev, míní genealožka
Nudné tabulky a prach starých matrik? Genealogie rozhodně nemusí být unylá záležitost. Pátrání po rodinných kořenech totiž často zpestří řada zajímavých příběhů. „Člověk musí být na začátku hodně...
KVÍZ: Černá kočka i pátek třináctého. Otestujte se v kvízu, jak umíte vzdorovat smůle
Pátek třináctého nám nahání husí kůži už po generace, ale co když je ve světě všechno úplně jinak? Proč Italové blednou při pohledu na sedmnáctku a co znamená, když potkáte dvě jeptišky? Otestujte se...
Tancem muži dříve upevňovali své postavení ve vsi. Ukazovali kuráž, líčí etnoložka
Lidový tanec nebyl jen náhodnou směsicí kroků padnoucích do rytmu. „Na parketu se mladí lidé učili, jak si ve vztahu správně dělit role a vyvažovat energii. Muži si díky němu upevňovali i své...
Vosí pas a křivky, které berou dech. Sexy modelka pobláznila miliony fanoušků
Jailyne Ojeda Ochoa je americká modelka, podnikatelka, televizní osobnost a influencerka mexického původu. Proslavila se především svými výraznými křivkami, propagací fitness a životního stylu na...
Proč máme neustále chuť na sladké? Čtyři důvody, které vás možná překvapí
Dortík, čokoláda, bonbony nebo zmrzlina. Chuť na sladké nás někdy přepadne tak silně, že jí jen těžko odoláváme. Ne vždy je ale za touhou po cukru obyčejná mlsnost. Někdy ji vyvolává stres, únava,...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně
Minulý rok jsme Alexandra Skarsgarda viděli na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy měl na sobě slušivý, ale poněkud fádní smoking. Dnes už by se nejspíš oblékl jinak, zajímavěji. Během...
Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu
Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli...