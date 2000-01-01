náhledy
Herec Jacob Elordi je nepřehlédnutelný. Na plátně válí, a navíc měří bez čtyř centimetrů dva metry. Z dříve zakřiknutého chlapečka je hvězda první velikosti a ta největší sláva ho zřejmě ještě čeká. Podívejte se do naší galerie, jak se za pár let proměnil. Zmužněl, ale úsměv má stále stejný.
Jacob se významně proslavil poté, co natočil snímek Stánek z polibky z roku 2018. „Říkal jsem si, že nechci točit tyto typy filmů. Mladý kluk, sportovec, mladá holka, ukázat svaly. Ale to jsem si říkal jen do té doby, než jsem to okusil. Byla to skvělá zkušenost a získal jsem přátele na celý život,“ uvedl herec pro australské Elle.
Vyrostl v Austrálii a o hraní snil už od útlého věku. Snil o kariéře v Hollywoodu a nenechal se od hraní odradit.
Začínal jako model a svaly ukázal například v kampani na spodní prádlo značky Calvin Klein.
Jeho filmové role Elvise Presleyho v životopisném filmu Priscilla z roku 2023 a bohatého univerzitního studenta v thrilleru Saltburn z téhož roku mu přinesly širší pozornost médií a lidí po celém světě.
V roce 2024 získal dvě nominace na cenu BAFTA, v kategoriích vycházející hvězda a nejlepší herec ve vedlejší roli za druhý zmíněný film.
Dalších pozitivních recenzí se mu dostalo za ztvárnění monstra ve sci-fi filmu Frankenstein (2025), přičemž za svůj výkon obdržel nominace na Oscara a Zlatý glóbus za nejlepšího herce ve vedlejší roli.
Elordi se narodil v Brisbane v Queenslandu v Austrálii do dělnické rodiny. Jeho otec John je malíř, který strávil třináct let stavbou rodinného domu, než ho dokončil. Jeho matka Melissa pracuje v domácnosti, dříve byla zaměstnankyně jídelny v Jacobově škole. Má také jednoho staršího bratra a tři starší sestry. Rodina je pro něj na prvním místě a vždy se rád vrací do rodné Austrálie.
Jeho první zkušenost v Hollywoodu byla ve filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta, kde byl součástí komparzu. „Tehdy jsem o všem jen snil. Nenapadlo mě, jak se to vyvine. Mohl jsem jen doufat. Jsem za každou roli vděčný. Neberu to jako samozřejmost,“ podotkl.
Od roku 2019 ztvárňuje roli studenta Natea Jacobse v dramatickém seriálu Euforie. „Nevím, jestli jsem všechny nenaštval. Ta postava není žádný lidumil, miláček. Ale přesně takové role jsou velká výzva,“ míní.
Jacob neztrácí úsměv a na červeném koberci se snaží být ke všem milý. Jakmile je ale v soukromí a náhodou ho vyfotí paparazzi, není moc nadšený.
Jacob Elordi jako Felix Catton ve filmu Saltburn. „Čtyři týdny jsem bydlel v Chelsea, abych se na roli pečlivě připravil. Nosil jsem i oblečení, které měla na sobě pak mít moje postava. Chtěl jsem se v tom cítit pohodlně a přirozeně,“ uvedl. Málokterý herec se na roli připravuje tak pečlivě. Elordi ale nikdy nic nechce podcenit.
Kromě toho také zazářil ve filmu Frankenstein. Příprava na natáčení trvala i jedenáct hodin. „Než mě nalíčili a kompletně připravili, seděl jsem na židli jedenáct hodin. Hodně jsem toho tehdy načetl, mohl jsem se na chvíli úplně zastavit. To se mi tak často nepoštěstí,“ podotkl.
Elordi je sex symbolem a milují ho ženy po celém světě. Randil už také s mnoha kráskami jako je herečky Joey Kingová, Zendaya nebo modelka Kaia Gerberová či modelka Olivia Jade Giannulli.
Nyní září po boku herečky Margot Robbie. Zahráli si totiž ve filmu Bouřlivé výšiny. Nic mezi nimi ale ve skutečnosti není. Margot se totiž nedávno stala maminkou a oči má jen pro svého partnera.
Herec má styl. Někdy si nechá poradit od stylisty, ale většina outfitů je z jeho „hlavy“.
