Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech je za hvězdu. Díky její kráse se o ní „rvou“ přední světoví návrháři a je na vrcholu kariéry.
Iris má velmi osobitý styl oblékání. Bez okolků se odhaluje a ukazuje často svou přirozenou krásu.
Dovolenou ráda tráví u moře a nejčastěji na jachtě, kde má s přáteli jisté soukromí.
Nedávno vyrazila na společenskou akci v šatech, kde jí vykukovala ňadra a ukázala bradavky.
Módu Iris milovala už od dětství. Aby také ne, když je její kmotrou sama topmodelka Kate Mossová.
Iris se často nebojí kombinovat couture kousky z s těmi z druhé ruky a ještě se tím chlubí. A rodí se ikona, která je pro mladé modlou.
Matka Iris je módní návrhářka Sadie Frostová. Vyrůstala tak v prostředí, které přímo vybízelo ke kreativitě.
Někdy kombinuje nekombinovatelné, jindy je to elegance a smyslnost sama. Iris zkrátka umí překvapit.
I to je Iris. Roztrhané tričko, místo kraťasů spodní díl od pyžama a pod ním bílé triko.
Rafferty Law, Iris Law a Jude Law. Bratr, sestra a otec. Skvělá trojka, o které je už teď ve světě slyšet ze všech stran.
