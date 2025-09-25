|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem
VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní
Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox,...
Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí
Mnoho žen se silikonových implantátů zbavuje a vrací se k přírodnímu poprsí. Silikonové výplně si nechala odstranit například Zuzana Belohorcová nebo Alice Bendová. Stále jsou tu ovšem ženy, které...
Nemá ruce ani nohy, přesto si žena užívá spokojeného života
Šestadvacetiletá Briel Adamsová se narodila s mužskými pohlavními orgány. Neměla ruce ani nohy a její příchod na svět nebyl jednoduchý. V pubertě si uvědomila, že se necítí být mužem, a dnes si užívá...
Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem
Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...
Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka
Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...
Móda je dnes v chaosu, věřím v návrat elegance, říká návrhář Ťapťuch
Český módní návrhář a pedagog Josef Ťapťuch zasvětil život oděvní tvorbě – od socialistických továren přes pařížské ateliéry až po přednáškové sály vysokých škol. V pořadu Rozstřel vzpomínal na...
Krásnější díky abstinenci. Za proměnu vzhledu vděčí žena sama sobě
Klara Lima, původem z Česka, prošla po smrti rodičů těžkým obdobím, bojovala s drogami a čelila posměchu okolí. Po téměř smrtelném předávkování v Mexiku se rozhodla svůj život změnit. Podstoupila...
Moje matka objevila mobil a sociální sítě. Nestačím se divit, co tam vyvádí
Sociální sítě jsou šikovným pomocníkem, ale mohou být i špatným sluhou a novodobou drogou. Své o tom ví i Jindra, jejíž maminka se ve virtuálním světě zhlédla. A také Tereza, která má patálie se...
Na tyčinky zapomeňte. Top jsou palačinky, míní autorka Svačinkové bichle
Školní svačinky mohou za tik v oku mnoha rodičů. Je vůbec možné dětem do školy připravit každý den jinou sváču, když stejnou činnost děláme od pondělí do pátku od září až do června? „Vždy to jde....
Bez antiperspirantu ani krok. Nanášejte jej večer a hlavně na suchou kůži
Používání deodorantu či antiperspirantu bereme často jako samozřejmost. Jenže i tato zdánlivá banalita skrývá spoustu úskalí, která mohou snížit účinnost produktu nebo poškodit pokožku i oblečení....
Podzimní kosmetická péče od A do Z. Doplňte živiny, vyhlaďte vrásky
Podle průzkumu je téměř polovina žen při pohledu do zrcadla nespokojená se svým vzhledem – tedy každá druhá. Máte alespoň jednu kamarádku? Takže statisticky to trápí buď vás, nebo ji... Vybrali jsme...
KVÍZ: Co víte o ženském zdraví? 15 otázek vás prověří
Ženské zdraví je široké téma – od hormonální rovnováhy, přes prevenci až po specifické zdravotní potíže. Otestujte si své znalosti v našem kvízu a zjistěte, zda se orientujete v nejdůležitějších...
Mille-feuille řezy
Lehké
45 min
Elegantní francouzský dezert složený z křupavého listového těsta a vrstveného vanilkového krému.
Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka
Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...
Bez táty a bez jídla. Jessica Chastainová se z depresí vypracovala až k sošce Oscara
V dětství často chodila spát o hladu a spolužáci ji šikanovali kvůli zrzavým vlasům. Později trpěla úzkostmi a depresemi. Přesto Jessica Chastainová ukázala svou silnou vůli. Dnes je jednou z...
Zařízený apartmán 2+kk v centru města ihned k nastěhování
Úzká, Vejprty, okres Chomutov
2 400 000 Kč
V jednapadesáti má písničkářka super postavu, bez práce by ji nedocílila
Kilcher Jewelová jako písničkářka potřebuje být v super kondici, aby zvládala turné i pobíhání po pódiu. V jednapadesáti má díky pravidelnému posilování lepší postavu, než mívala před třiceti lety. A...
Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem
Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...