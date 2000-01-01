náhledy
Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak neodolatelná umí být kráska Irina Shayková, která zamotala hlavu nejednomu hollywoodskému fešákovi.
Má jednu dceru a tělo bohyně. Málokdo by řekl, že už je dávno maminkou. Při pohledu na její útlý pas by to napadlo málokoho.
Irina má za sebou hvězdnou kariéru modelky a před sebou snad ještě hvězdnější. Přední světové značky se o ni stále „perou“.
A ještě aby ne. Nepotřebovala plastiky a půvabná je i bez líčení. Není divu, že si její srdce v minulosti získal například hollywoodský fešák Bradley Cooper, který je právě otcem její jediné dcery.
V minulosti byl jejím partnerem také Cristiano Ronaldo. Irina zkrátka při výběru parterů míří hodně vysoko.
A komu vlastně kráska vděčí za svůj exotický vzhled? Hodně lidí si myslí, že pochází z Jižní Ameriky. Zdědila jsme tmavé vlasy i tmavší pleť po tatínkovi, který byl Tatar. Oči mám rozhodně po mámě,“ smála se v jednom z rozhovorů modelka.
Irina fotila například pro magazín Sports Illustrated nebo chodila přehlídky pro značku spodního prádla Victoria’s secret.
Nemůže si stěžovat na málo pracovních nabídek ani nedostatek zájmu médií. Kamkoli se vrtne, všude se na ni stojí fronty.
A to měla přitom jako malá holčička zcela jiné ambice. Viděla se v bílém plášti jako lékařka. Osud tomu ale chtěl jinak a Irina svého rozhodnutí v žádném případě nelituje. „Nic v životě bych neudělala jinak. I každá chyba mě formovala a jen díky tomu jsem dnes takovým člověkem, jakým jsem,“ sdělila.
Nedávno se Irina ukázala i v České republice, kde reprezentovala kalendář Pirelli. Sama se totiž v kalendáři jako modelka ukázala a odhalila své tělo. „Nahá byla spíš moje duše než tělo. Vnímám to zcela jinak,“ uvedla tehdy.
Irina si na nic nehraje. Umí ukázat i nedokonalosti svého těla, jako jsou například pigmentové skvrny nebo vyrážka, kterou mívá, když je v kontaktu s alergeny, jako je například pyl.
Na přehlídkových molech je jako doma. „Je to prostředí, kde se pohybuji už desítky let. Vždy jsem v podstatě obklopená lidmi, kteří se už za ta léta stali mou druhou rodinou,“ uvedla.
Nějaký čas byla ženou „krev a mlíko“. Málokdo by to asi řekl, ale Irina sama uvedla, že měla období, kdy nebyla spokojená s kily navíc.
Irina Shayková na afterparty přehlídky Victoria’s Secret. Stačí jeden pohled a muži jí padají k nohám. Přesto ještě žádný z nápadníků nedovedl Irinu až před oltář.
Dnes je o poznání hubenější a svalnatější. „Pochopila jsem, jak se mám ke svému tělu chovat. Jak se o sebe starat. Hladovění není správná cesta,“ míní.
Na jakékoli dovolené je, zdraví fanoušky pouze v bikinách a fotografie pak přidává na svůj profil na Instagramu.
„Nikdy nemůžete být úspěšní díky svému tělu, pokud ho nebudete vy sami milovat,“ myslí si.
„Už dávno jsem pochopila, že krásná se musíte cítit hlavně vy sama. Nečekejte na to, až vás někdo pochválí. Protože pokud se nebudete milovat, nebudete spokojení a šťastní ani ve chvíli, kdy vám někdo řekne, že jste dokonalí,“ napsala modelka k jednomu ze svých příspěvků na Instagramu.
