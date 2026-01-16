|
S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras
S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády
Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...
Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou
Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...
Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...
Slavní a jejich podivné zvyklosti. O těchto bizarnostech se příliš nemluví
Vypadají dokonale, mají úspěch a jsou pro mnohé něco jako bozi. Řeč je o slavných osobnostech, které jsou pro lidi inspirací. I takové VIP ale mají své „choutky“. Podívejte se do naší galerie, jaké...
Tak vypadali slavní v dobách, kdy z nich nejvíc šílely fanynky
Dnes jsou z nich velké hvězdy, zná je celý svět a v Hollywoodu jsou jako doma. Kde ovšem skutečně začala jejich kariéra, kdy na sebe upozornili slavní fešáci svoje fanynky? Podívejte se do naší...
Ledvinový kamínek způsobil fatální škody, ženu čekala amputace
Louise Marshallová měla za to, že má zánět močových cest. Když byla bolest nesnesitelná, rozhodla se raději pro návštěvu lékaře. Ten zánět potvrdil a poslal ji domů. Tam ale zkolabovala a jen o pár...
Celý rok před zrcadlem. Uzpůsobte péči o pleť aktuálnímu ročnímu období
Ukrojili jsme zatím jen pár dní z nového roku, a než se dostaneme do jeho cíle, čeká nás jich ještě spousta. Vystřídají se všechna roční období, a ať už bude mrznout, pršet, nebo pálit slunce,...
Jak se stát michelinským kuchařem. Musíte se vzdát hodně věcí, ztratit přátele, líčí Ital
Žije v zemi Ladinů na severu Itálie, ale procestoval celý svět. A přesně tuto kombinaci přináší lidem na talíře. Michelinský chef Simone Cantafio hostí unikátní projekt na svazích Alta Badie: Gourmet...
Vyplatí se žít bio? Pravda o zdraví, potravinách a dlouhověkosti
Slovo bio se v posledních letech stalo téměř synonymem zdravého životního stylu. Mnozí lidé kupují biopotraviny s pocitem, že tak pro své tělo i pro planetu dělají to nejlepší. Jenže opravdu je bio...
Krásky z akčních filmů, které oslnily talentem i tělem
Podívejte se do naší galerie na výběr akčních hrdinek, které divákům před kamerou dokázaly, že v nich dřímá víc než jen pozlátko jejich krásy. V čele s herečkou Angelinou Jolie, Jessicou Albou, Jane...
Horoskop pro každé znamení na 4. týden roku 2026
Co nám hvězdy připravily do závěru měsíce ledna? Raci, vy prahnete po estetických zážitcích, potřebujete poslouchat hezkou hudbu, nebo se dívat na něco hezkého. Pomůže i příroda a její klid....
Lze chřipku léčit slivovicí? Oblíbený mýtus, ale může spíš uškodit, varuje lékařka
Slivovice na chřipku nezabírá. A antibiotika už vůbec ne. Přesto na tyto „zaručené rady“ spoléhá spousta lidí. Co stojí za „zimními“ infekcemi? Proč se rok co rok vracejí? Jaký je rozdíl mezi...
Nepropadejte syndromu podvodníka. Za úspěchy se nemusíte stydět
Okolí vás chválí, oceňuje pracovní nasazení a říká, že jste pro ně inspirace. Hlásek v hlavě vám ale našeptává, že si úspěch nezasloužíte? Dostihl vás „imposter syndrom“ nebo-li syndrom podvodníka.
Zůstaňte i venku v teple. Tyto kousky v zimě nedovolí prochladnout
Oblečení na procházku může být pěkné a zároveň funkční i pohodlné. Poradíme vám, co si obléci, abyste zůstala v suchu i teple. A aby vám to na sněhu slušelo.
Lvi rádi utrácejí, Panny drží kasu. Jak šetří jednotlivá znamení zvěrokruhu?
Každý máme k financím jiný vztah, někdo si umí pohlídat každou korunu, zatímco jiný utrácí s lehkostí. Pojďme se podívat, jak si v této oblasti vedou jednotlivá znamení a jak dovedou šetřit.
