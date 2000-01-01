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Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší galerie na půvabné celebrity, které si na odhalený model troufly a ukázaly se v celé své kráse.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Diane Krugerová v šatech od značky Versace s výrazným odhaleným zády na premiéře filmu Hanebný pancharti v Los Angeles v roce 2009. Tehdy se herečka uměla dost odvázat, v současnosti vybírá střídmější modely.
Autor: Profimedia.cz
„Oblečená neoblečená“ záda předvedla Ellie Gouldingová na červeném koberci při předávání cen Grammy v roce 2016. Šaty jsou z dílny módní návrhářky Stelly McCartney.
Autor: AP
Modelka Clarity Chairmanová vynesla na módní show bílé šaty s odhalenými zády, které by mohla bez okolků mít na vlastní svatbě i leckterá nevěsta.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kirsten Dunstová vynesla šaty s odhalenými zády na galavečeru Costume Institute Benefit (Met Gala) v New Yorku v květnu 2013. Téma akce bylo „PUNK: Chaos To Couture“. Šaty, které má herečka na sobě, jsou Louis Vuitton.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Charlotte McKinney na předávání cen Guys Choice Awards 2015 v Culver City v Kalifornii s mini šaty a odhalenými zády.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sharon Stone zvolila výrazné červené šaty s odhalenými zády na společenskou akci v Miláně.
Autor: Profimedia.cz
Česká modelka a influencerka Monika Leová zvolila elegantní šaty s odhalenými zády na modní přehlídku spodního prádla v pražském Sacre Coeur.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Lily Aldridge má na sobě zářivě červené večerní šaty od návrháře Alexandre Vauthiera s výrazným rozparkem a křížovým zavazováním na zádech. Tento model předvedla na zahájení vydání Sports Illustrated Swimsuit Issue v New Yorku v únoru 2016.
Autor: Profimedia.cz
Bella Hadidová v červnu 2016 na premiéře filmu bratří Dardennů La fille inconnue v Cannes. V šatech od Alexandra Vauthiera s extra vysokým rozparkem a odhalenými zády dokázala vypadat sexy a elegantně, ne lacině.
Autor: Reuters
Nicole Richie oblékla stříbrné flitrované šaty s odhalenými zády na 69. ročník předávání cen Zlatý glóbus v Beverly Hills v roce 2012.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Jasmine Tookesová má na sobě hedvábný top s odhalenými zády od značky Misha Collection.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Anne Hathaway zvolila černé vintage šaty od značky Armani s výrazným řasením a odhalenými zády na premiéru filmu „Colossal“ v 2017 roce v New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Emily Ratajkowski zvolila šaty připomínající stěžeň. Ukázala odhalená záda i netradiční ozdobné prvky v podobě provazu.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Charlize Theronová oblékla světle modré šaty od Dior Couture s výrazným odhaleným zády na 91. ročník udílení Oscarů.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Elle Fanningová v šatech značky Miu Miu s odhalenými zády na předávání cen iHeartRadio Music Awards v roce 2019.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Eva Longoria na snímku pózuje v hořčicově žluté róbě značky Dundas s odhalenými zády na galavečeru amfAR v Los Angeles v roce 2019.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Pixie Lott má na sobě žluté večerní šaty s odhalenými zády a zdobením od návrhářky Isabel Sanchis na předávání cen National Television Awards 2020.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rihanna na 54. ročníku udílení cen Grammy v černých šatech od Giorgio Armani s hlubokým výstřihem na zádech v roce 2012.
Autor: ČTK
Zpěvačka Amber Heardová má na snímku na sobě červenou róbu od návrhářky Caroliny Herrery s odhalenými zády a vlečkou, kterou doplnila zlatou svatozáří na Met Gala 2018.
Autor: ČTK
Na snímku je zpěvačka Rita Ora na udílení cen British Fashion Awards 2022 v Londýně v róbě od návrhářky Nensi Dojaky.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Olivia Wilde má na sobě průsvitné černé krajkové šaty od Christiana Diora, které doplnila širokým páskem. Vynesla je na udílení cen People’s Choice Awards v roce 2022.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Ciara má na sobě na míru ušité šaty od návrháře Petera Dundase z jeho kolekce pro Vanity Fair Oscar Party 2023.
Autor: Profimedia.cz
Na snímku je modelka Alessandra Ambrosio na udílení cen Fashion Trust U.S. Awards v roce 2023. Oblékla šaty z kolekce Michael Kors.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Elsa Hosková na snímku pózuje v černých flitrovaných šatech s hlubokým výstřihem na zádech na 7. ročníku udílení cen Fashion Los Angeles Awards v roce 2023.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Nicole Kidmanová má na sobě černé šaty s odhalenými zády od návrhářky Atelier Versace na premiéře seriálu „Expats“ v New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Na snímku je herečka Amanda Seyfriedová v saténových šatech značky Givenchy s krajkovým výstřihem. Vynesla je na premiéru filmu Seven Veils na 74. ročníku mezinárodního filmového festivalu Berlinale v roce 2024.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Eva Herzigová na červeném koberci během 77. ročníku filmového festivalu v Cannes v roce 2024. Vynesla černé šaty s odhalenými zády.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Claudia Winklemanová v šatech s odhalenými zády ukázala i svá tetování.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Hailey Bieberová má na sobě průsvitné vintage šaty značky Gucci z éry Toma Forda s výrazným logem na zádech.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rosalía si na Brit Awards 2026 vybrala v jarní kolekci francouzské značky Chanel model, který odhaloval i celá záda.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Teyana Taylorová odhalila záda na Zlatých glóbech 2026 v šatech z couture kolekce Schiaparelli.
Autor: Profimedia.cz
Zdaleka nejodvážnější byla na červeném koberci BAFTA londýnská designérka Pegah Pourmandová. Saténové šaty s odhalenými zády byly z kolekce její vlastní značky La Pearlin.
Autor: Profimedia.cz