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Francisco Lachowski, známý pod přezdívkou „Chico“ je roky jedním z nejúspěšnějších brazilských supermodelů a influencerů. V sedmnácti vyhrál soutěž krásy a od té doby ho milují ženy po celém světě. On má ale oči jen pro jednu, která mu porodila už tři syny.
Autor: koláž iDNES.cz
Francisco se k modelingu dostal v roce 2008 v podstatě náhodou, když ho jeho sestřenice požádala, aby šel jako model na školní přehlídce. Tam si ho všimla modelingová agentura a bylo hotovo.
Autor: Instagram Francisco Lachowski
Ford Men’s Supermodel of the World v São Paulu, což mu vyneslo exkluzivní smlouvu s agenturou Ford Models.
Autor: Profimedia.cz
Během své kariéry chodil přehlídky a fotil kampaně pro největší módní domy na světě, jako jsou Gucci, Dior Homme, Versace, Balmain, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Armani Exchange nebo Tommy Hilfiger.
Autor: Profimedia.cz
Server Models.com ho zařadil mezi „Ikony módního průmyslu“ a v roce 2016 vyhrál cenu Model roku v hlasování čtenářů (Reader’s Choice). Objevil se také v populárním videoklipu Kanye Westa k písni „Wolves“.
Autor: Profimedia.cz
Po více než 15 letech v oboru je považován za legendu mužského modelingu. Stále aktivně fotí pro prestižní magazíny (v říjnu 2026 např. zazářil na titulní straně Vanity Teen) a spolupracuje se značkami jako BOSS nebo BASED.
Autor: Profimedia.cz
Na rozdíl od mnoha jiných modelů si Francisco vybudoval stabilní rodinné zázemí velmi brzy, což jeho popularitu mezi fanoušky ještě zvýšilo.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2010 potkal v Japonsku během focení kanadskou modelku Jessiann Gravel Belandovou. V prosinci 2013 se vzali.
Autor: Profimedia.cz
Společně vychovávají tři syny – nejstaršího Mila (narozeného 2013), prostředního Lasla (narozeného 2015) a nejmladšího Bowana, kterému je jeden rok.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2019 vydali rodinnou knihu portrétů a dodnes na sociálních sítích sdílejí střípky ze svého života. Francisco je nadšeným sportovcem – věnuje se cyklistice, surfování, jiu-jitsu a tenisu. Žije střídavě v Brazílii, USA a Evropě.
Autor: Profimedia.cz
Francisco nezůstal pouze u předvádění cizích modelů. Založil svou vlastní unisexovou módní značku s názvem Till Tomorrow.
Autor: Profimedia.cz
Značka se zaměřuje na minimalistické, organické a udržitelné oblečení s důrazem na pohodlí a svobodu pohybu. Oblečení vydává formou limitovaných edic a kapslových kolekcí.
Autor: Profimedia.cz
Předtím než se stal supermodelem, se Francisco věnoval závodnímu tenisu. Sport je dodnes obrovskou částí jeho života, což se promítá i do jeho komerčních spoluprací.
Autor: Instagram Francisco Lachowski
Stal se oficiální tváří prestižní tenisové a sportovní značky Wilson. Jako vášnivý cyklista dokončil pod záštitou luxusních hodinek Tudor náročný toskánský cyklistický závod Gran Fondo Strade Bianche.
Autor: Instagram Francisco Lachowski
V podcastu Yo Chico Francisco reflektoval, jak moc se modeling za patnáct let změnil. Zatímco on musel v roce 2008 projít klasickými castingy a soutěžemi, dnešní průmysl podle něj kompletně ovládla digitální sféra a Instagram. Oceňuje však, že díky sociálním sítím mají dnes modelové a modelky větší kontrolu nad svou vlastní značkou a nejsou závislí jen na rozhodnutí agentů.
Autor: Profimedia.cz
Jako top model je Francisco zastupován sítí nejlepších světových agentur. Jeho mateřskou agenturou je Partners v São Paulu, ale pro Evropu ho reprezentují Chapter Management v Londýně nebo Special Management v Miláně.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv ho svět vnímá jako nedotknutelnou ikonu mužské krásy, doma v Brazílii je brán úplně jinak. Francisco má dvě starší sestry a sám o sobě s úsměvem říká, že je v rodině stále považován za malého klučíka. Když se vrací domů, ze všeho nejraději má maminčino jídlo – jeho vůbec nejoblíbenějším pokrmem jsou tradiční domácí empanadas, které peče jeho matka Maria.
Autor: Instagram Francisco Lachowski
Na rozdíl od topmodelek, které často čelí brutálním dietním omezením, Francisco přiznal, že mužský modeling funguje trochu jinak. Nikdy nedržel hladovku. Místo přísného odpírání jídla si pouze hlídá příjem sacharidů a extrémní výdej energie kompenzuje svými milovanými sporty – od surfování a skateboardu až po tenis a jiu-jitsu.
Autor: Profimedia.cz
Jako správný Brazilec miluje fotbal. Jeho srdcovým klubem, kterému odmalička fandí a podporuje ho, je Athletico Paranaense z jeho rodného města Curitiba.
Autor: Profimedia.cz
„Jako puberťák jsem přestával věřit v lásku. Myslel jsem, že není možné najít ženu, která bude dokonalá. Ale já jsem to štěstí měl. Stále to nechápu. Je to tak neskutečné, že za to každý den děkuji,“ uvedl na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Protože je z 50 % Polák po svém otci Robertovi, má k této zemi blízký vztah. Přestože polsky plynule nemluví, z dětství si pamatuje základní fráze. „Když jsem byl mladší, uměl jsem toho docela dost. Teď už si pamatuji jen základní fráze a měl bych si polštinu znovu osvěžit,“ říká.
Autor: ČTK
„Říkali mi, že když založím rodinu, moje kariéra půjde ke dnu. Ale mohu vám říct, že to je absolutní nesmysl, kterým chtějí jen strašit. Můžete mít cokoli si jen přejete,“ doplnil.
Autor: Profimedia.cz