náhledy
Pětadvacetiletá herečka Inde Navarrette oslnila svět svou přirozenou krásou. Podle mnohých je Kim Kardashianovou bez plastik. Stát se profesionální celebritou ale neplánuje, miluje herectví a věří, že pronikne do Hollywoodu. Podívejte se do naší galerie na její neodolatelné snímky.
Autor: koláž iDNES.cz
Inde je známá především díky rolím v populárních seriálech a svému průlomovému výkonu ve filmu Posedlost.
Autor: Profimedia.cz
Narodila se 3. března 2001 v Tucsonu v Arizoně, má mexické a australské kořeny. Dětství strávila častým stěhováním kvůli vojenské kariéře svého otce, což znamenalo, že do svých patnácti let vystřídala jedenáct různých škol
Autor: Profimedia.cz
Do širšího diváckého povědomí vstoupila v závěrečné čtvrté řadě dramatického seriálu „Proč? 13× proto“ od Netflixu, kde ztvárnila Estelu de la Cruzovou.
Autor: Profimedia.cz
Získala stálou roli Sarah Cortezové, dcery Lany Lang v superhrdinském seriálu stanice The CW Superman & Lois. V průběhu seriálu se objevila v sedmačtyřiceti epizodách. Kvůli rozpočtovým škrtům však projekt před čtvrtou sérií opustila.
Autor: Profimedia.cz
Zahrála si hlavní roli Nikki Freemanové v nízkorozpočtovém hororu Posedlost, který se stal obrovským celosvětovým hitem. Tento projekt jí vynesl cenu pro nejlepší herečku na Seattle International Film Festival a velký respekt v hororové komunitě.
Autor: Profimedia.cz
„K herectví mě inspirovala rodina z matčiny strany. Společně jsme pravidelně sledovali předávání Oscarů, kde jsem obdivovala hollywoodské ikony jako Julii Robertsovou nebo Audrey Hepburnovou. Vždy jsem říkala, že jednou tam budu já,“ zavzpomínala herečka.
Autor: Profimedia.cz
Inde měří pouhých 152 centimetrů, což z ní dělá velmi drobnou herečku. V rozhovorech s úsměvem zmiňuje, že lidé bývají při osobním setkání překvapeni její výškou, protože na plátně vyzařuje obrovskou energii. Jeden z moderátorů její projev popsal před časem jako „energii člověka, co měří dva metry“. „Je mě všude plno. Jsem jako takový Tazmánský čertík,“ smála se.
Autor: Profimedia.cz
V přelomovém hororu Posedlost odmítla pro nejnáročnější scény kaskadérku. Například brutální scénu v autě, kde její postava Nikki Freemanové prorazí hlavou okno automobilu, natočila sama s parukou, pod kterou měla ukrytou helmu.
Autor: Profimedia.cz
Všechny děsivé mimické grimasy, nepřirozené úsměvy a šílené pohledy, které diváky v kinech děsily, zvládla Inde čistě pomocí vlastních obličejových svalů bez digitálních úprav. Jako inspiraci pro roli posedlé ženy uvedla herečku Miu Gothovou.
Autor: Profimedia.cz
Přestože film Posedlost zaznamenal obrovský globální úspěch (při rozpočtu pouhých 750 tisíc dolarů vydělal přes pětasedmdesát milionů dolarů), Inde v rozhovoru pro Complex News přiznala, že po skončení natáčení nemohla rok a půl zavadit o novou roli.
Autor: Profimedia.cz
Aby během tohoto období finančního sucha dokázala v Los Angeles zaplatit nájem, chodila venčit psy a aktivně streamovala videohry na herním počítači, který si sama sestavila.
Autor: Profimedia.cz
V hororu Posedlost svým hereckým výkonem všechny překvapila. „Dala jsem do toho všechno. Řekla jsem si, že je to možná moje poslední role, tak musím světu něco dokázat,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Inde je vášnivou sběratelkou kabelek. Ve své sbírce jich má stabilně okolo třiceti a módu obecně považuje za skvělý způsob sebevyjádření.
Autor: Profimedia.cz
Má velké ambice a rozhodně se nechce vzdát svého snu o hollywoodské hvězdě. Veřejně projevila velký zájem o roli Violet Sorrengailové v připravované seriálové adaptaci fantasy bestselleru Čtvrté křídlo od Amazonu, jejíž je velkou fanynkou.
Autor: Profimedia.cz
Diváci ji v nejbližší době uvidí po boku Davea Bautisty v akčním thrilleru Trap House a také v připravovaném katastrofickém sci-fi snímku Invertigo.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti získala cenu za nejlepší herecký výkon na prestižním festivalu Seattle International Film Festival a také vyhrála kategorii Nejlepší herečka na Astra Midseason Movie Awards.
Autor: Profimedia.cz
Během natáčení filmu Posedlost měla sníst kočku. „Byla to samozřejmě rekvizita, která byla jedlá. Ale opravdu jsem to snědla. A musím uznat, že to byl ten nejdivnější pocit. Opravdu jsem se cítila děsně,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Inde se zkrátka nezdá a jde do všeho po hlavě. „Říkám, že nejsem z cukru. Ačkoli mnoho lidí má stále potřebu mě ochraňovat. Asi to bude tím, že jsem maličká,“ smála se.
Autor: Profimedia.cz
„Jsem velkou milovnicí jídla. Miluji jednu etiopskou restauraci v Los Angeles, kde už mě znají jako své boty. A pokud jdu okolo kavárny, kde mají dorty, prostě neodolám. A také hřeším a dávám si sladkosti, které jsou plné barviv a cukru. Rozhodně si mě neberte za příklad,“ sdělila pro People.
Autor: Profimedia.cz
Inde od mala žila filmem, takže když má špatný den a potřebuje se psychicky zklidnit, pouští si dokola dobrodružný film Mumie s hercem Brendanem Fraserem, protože miluje chemii mezi hlavními postavami.
Autor: Profimedia.cz
Inde si jde za svým snem po boku partnera zpěváka Nicka Aiella a říká, že o ni ještě ve světě lidé uslyší. „Neusnu na vavřínech, slibuji,“ vzkázala fanouškům.
Autor: Profimedia.cz