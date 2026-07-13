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KVÍZ: Poznáte historii podle jediného data? Otestujte se v 50 otázkách
Některá data zná každý, jiná už dokážou pořádně potrápit paměť. Vzpomenete si, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská, padla Berlínská zeď nebo kdy svět poprvé spatřil bikiny? Otestujte své znalosti...
Odvážné výstřihy i odhalená těla. Tohle jsou nejvíc sexy modely z Varů
Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress...
Módní ozvěny Varů. Celebrity mají vkus, na jejich modely ale brzy zapomeneme. Až na jeden
Jubilejní šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech je u konce. Nešlo jen o přehlídku filmů, ale také zajímavých módních počinů. Nyní můžu směle vynést konečný ortel: české hvězdy si...
Slavné ženy, které stárnou s grácií. Plastiky odmítly a vypadají skvěle
Mohly by si dovolit plastiky, facelifty a jiné invazivní zákroky. Raději si však vybraly stárnutí s grácií a dobře udělaly. Řeč je o slavných ženách, které si každou vrásku hýčkají a vypadají...
Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc
Americký podnikatel Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do zpomalování stárnutí a jeho organismus patří k nejpečlivěji sledovaným na světě. Přesto oznámil, že trpí autoimunitní...
Novoluní v Raku spustí tichý restart. Zjistěte, co čeká vaše znamení
Léto je v plném proudu, ale polovina července nás místo divokých večírků donutí na chvíli zpomalit, zalézt pod deku a zamyslet se nad tím, s kým se vlastně cítíme opravdu v bezpečí. Podle astrologů...
Prsa častěji modelujeme tukem, dopředu ale nevíme, jak se vstřebá, líčí lékařka
Touha po krásném poprsí přivádí některé ženy do ordinací soukromých klinik. Lucie Kalinová ňadra zvětšuje, zmenšuje nebo modeluje jejich tvar. „Počet implantací celosvětově klesá. Pacientky už...
Injekce na hubnutí jí změnily život. Místo vysněné postavy přišla anorexie
Hayleigh Davisová chtěla po porodu zhubnout kila, která nabrala v těhotenství. Vsadila na injekce na hubnutí a věřila, že dá dolů pár kil a bude spokojená. Bohužel se však na injekcích stala závislou...
Módní ozvěny Varů. Celebrity mají vkus, na jejich modely ale brzy zapomeneme. Až na jeden
Jubilejní šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech je u konce. Nešlo jen o přehlídku filmů, ale také zajímavých módních počinů. Nyní můžu směle vynést konečný ortel: české hvězdy si...
Brýle na léto: Proč stále více lidí sází na jediné univerzální řešení?
Ostré polední slunce na koupališti, rychlý přechod do stínu stromů, řízení auta v polojasnu nebo nákup v klimatizovaném supermarketu. Letní dny jsou plné rychlých změn světla, kterým se naše oči musí...
Týdenní horoskop: Co vám přinese novoluní ve znamení Raka?
Někdo bude řešit vztahy, jiný práci nebo rodinu. Týden od 13. do 19. července přinese řadě znamení překvapivé události i šanci začít znovu. Podívejte se, co hvězdy připravily právě pro vás.
Herečce říkají Kim Kardashian bez plastik. Podívejte se proč
Pětadvacetiletá herečka Inde Navarrette oslnila svět svou přirozenou krásou. Podle mnohých je Kim Kardashianovou bez plastik. Stát se profesionální celebritou ale neplánuje, miluje herectví a věří,...
Šatník jako botanická zahrada. Květy vás rozněžní, přinesou nádech exotiky
Květiny letos kvetou nejen v přírodě, ale i na šatech. Pojďte proměnit šatník v botanickou zahradu. stačí jeden výrazný kousek a váš outfit rozkvete.
Méně vrstev, více svěžesti. Zkuste osvědčený minimalismus i v kosmetice
Usnadněte si život a rozjeďte to naplno i s kosmetickým minimalismem. Uleví se vaší pleti i vaší peněžence.
Kolik vody denně opravdu potřebujete? Odpovědi na nejčastější otázky
Pitný režim není jen o dvou litrech vody denně. Jak poznat, že pijete málo, co dělat v horkých dnech a proč tělo někdy zadržuje vodu? Výživová poradkyně Hana Ondroušová z pražského Centra zdraví...
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Žena porodila ve spánku, dítě si spokojeně hovělo pod dekou
Carolina Moreno z Kanady už v minulosti zažila dva porody a myslela si, že ji nic šokujícího během narození třetího potomka nečeká. Opak byl ale pravdou. Poté, co jí lékaři aplikovali injekci...
Rituál, nebo už závislost? Poznat alkoholismus nemusí být snadné
Jedna sklenička na uklidnění. Druhá pro lepší náladu. A pak večer, kdy bez alkoholu neumíme vypnout ani usnout. Kde končí nevinný rituál a začíná problém, který si často dlouho odmítáme přiznat?...