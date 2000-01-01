náhledy
Čtyřiatřicetiletá modelka Imogen Anthony šokuje nejen na Instagramu. Miluje extravagantní modely, které mnohdy odhalují víc, než by bylo třeba. Ukazuje dokonalé tělo a fanouškům vždy vzkazuje, že není třeba se stydět. „Všichni jsme se narodili nazí,“ podotýká. Podívejte se do galerie, jak jí to sluší.
Odhalování ňader je pro ni normální stejně jako pro ostatní zahalování se. Má za to, že krásu lidského těla je třeba ukazovat a nestydět se za ni.
Kráska z Austrálie ale zaujala veřejnost i vztahem s o dvacet let starším mužem a svým výrokem, že mladí muži nestojí za nic. Se starším partnerem se nakonec rozešla.
„Nic na světě není důležitější než láska. Láska k sobě, láska k druhým, láska k světu,“ uvedla u jednoho ze svých příspěvků na Instagramu.
Imogen ráda provokuje. Nosí opravdu bláznivé modely, které by na sebe oblékl jen málokdo.
Její módní vkus je vskutku velmi osobitý a pro mnohé i dost kýčovitý. „Nikdy jsem nesledovala módní trendy, protože je to podle mě nesmysl. Lidé by měli nosit to, co je jim opravdu příjemné a cítí se v tom dobře,“ uvedla pro Elle.
Na sociální sítě se nezdráhá přidávat i fotografie, kde je zcela nahá a intimní partie si zakrývá rukou.
V topu s nafukovacími ňadry dost lidí pobouřila.
„Být jako mořská panna a žít v místech, kde je slunce vysoko a vzduch je prosycený solí. To je ráj,“ myslí si.
Její poslední look je jako vystřižený z podmořského světa. Vypadala, jako by právě přišla z moře.
I to je provokativní Imogen. Milovnice nahoty, tetování a života. „Narodili jsme se, abychom si svět užili. Tak ho pojďme prožít,“ vzkázala prostřednictvím Instagramu fanouškům.
„Když jsem byla malá a někdo se mě zeptal, co chci jednou dělat, měla jsem vždy stejnou odpověď. Chci být krásná jako paní v časopise. A to mi zůstalo,“ smála se v rozhovoru modelka.
„Až jednou budu na smrtelné posteli, nebudu muset říkat, že lituji toho, co jsem neudělala. Já totiž dělám vše, po čem toužím,“ míní.
V oversized košili a sexy stahovacím pásku připomínajícím korzet překvapila na módní přehlídce v Sydney.
Jindy se ukázala jako bytost z jiného světa v outfitu, kterým by nepohrdla žádná extravagantní duše.
