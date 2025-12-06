Modelka Imogen Anthony provokuje. Ráda se ukazuje téměř nahá

Čtyřiatřicetiletá modelka Imogen Anthony šokuje nejen na Instagramu. Miluje extravagantní modely, které mnohdy odhalují víc, než by bylo třeba. Ukazuje dokonalé tělo a fanouškům vždy vzkazuje, že není třeba se stydět. „Všichni jsme se narodili nazí,“ podotýká. Podívejte se do galerie, jak jí to sluší.
Jako vždy provokativní Imogen. Imogen Anthony Imogen Anthony Imogen Anthony Imogen Anthony Imogen Anthony Imogen Anthony Imogen Anthony Imogen Anthony Imogen Anthony Imogen Anthony Imogen Anthony

Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění

Elizabeth Hurley jako šedesátnice ukazuje, že zub času na ní příliš vidět není.

Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...

Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici

Žena má potetovanou velkou část těla a kromě toho i bělmo. Lidé se za ní stále...

Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...

Roky se zohyzděnými ňadry na sklonku života herečku trápily

Implantáty měla mít herečka za odměnu. Po letech s menším poprsím chtěla být...

Dnes již zesnulá herečka Tawny Kitaenová trpěla kvůli zohyzděným ňadrům ještě pár let před tím, než zemřela. Když tehdy navštívila kliniku plastické chirurgie, čekal ji navíc šok. Lékaři jí totiž na...

Slavné ženy, které si hrdě hýčkají oblé křivky

Tyto krásky si stále hýčkají své křivky. Některé z nich podlehly a aplikují si...

Podívejte se do naší galerie na ženy z řad světových hvězd, které postavily kariéru na oblých křivkách. Některé jsou herečkami, jiné se živí jako modelky a své křivky si hýčkají. Ačkoli svět jim...

I ženy vyššího věku milují sex, říká nejznámější milenka Velké Británie

„Nebudu se zahalovat jen kvůli věku. Lidé mají pocit, že starší ženy nemají...

Je jí sedmapadesát, ale už je babičkou a zároveň je považována za nejznámější milenkou Velké Británie. Gweneth Lee chce světu dokázat, že i ženy blížící se šedesátce stojí za hřích. „Každá žena si...

Koupele v mléce jako elixír mládi. Modelka a několikanásobná babička je miluje

Poněkud zvláštní koupele si modelka a trenérka Andrea Sunshine dopřává naprosto...

Pětapadesátiletá Andrea Sunshine je známá svými výroky o věčném mládí i výběru výrazně mladších partnerů. Ráda se o sebe stará, věnuje se kulturistice a sledujícím na Instagramu dává rady, jak...

6. prosince 2025  11:10

Nejpohodlnější trend roku, který převálcoval estetiku. Hnědá „bramborová" bota dobývá módu

Nejpohodlnější trend roku, který převálcoval estetiku. Hnědá bramborová bota se...

Jak vypadají nejoblíbenější boty současnosti? Rozhodně budou hnědé, extrémně pohodlné a nepříliš vzhledné. Přesto, anebo právě proto, se z nich stal celosvětový fenomén. Jak tomu přispěl covid a...

Kozačky od A do Z. Poradíme, jaké vybrat, jak je nosit a jak o ně pečovat

Od klasických až po extravagantní – výběr kozaček, které umějí nejen zahřát, ale i podtrhnout siluetu, je široký. Nosí se s krátkou sukní, kalhotami i dlouhým kabátem – a hlavně se suverenitou....

Pilates pod lupou: benefity a omyly o cvičení, které mění tělo i mysl

Dokonalé postavy, perfektně vyladěné outfity a moderní fitness víly pohybující se s lehkostí na strojích v designových studiích. To je realita sociálních sítí. Nenechte se ale zmást – pilates je...

Chuť tradice, symbol lásky i afrodiziakum. Poznejte voňavý příběh perníku

Lidé si na voňavém perníku pochutnávají už několik století. Sloužil jako oběť bohům, afrodiziakum, lék i dárek pro milence. Dnes se tato dobrota peče hlavně během adventu, před Velikonocemi, ale taky...

Horoskop pro každé znamení na 50. týden roku 2025

Rok 2025 už se pomalu chýlí ke svému závěru. Jaký bude třetí adventní týden podle hvězd? Raci, předvánoční období vám dá nahlédnout do vlastního nitra a vy překvapíte sami sebe. Štíři, na první místo...

Hemenex s rajčaty a sýrem

Udělejte si o víkendu čas na vydatnou snídani.

5. prosince 2025

Od katastrofy kvůli AIDS a neštovicím nás dělil rok, přibližuje epidemiolog Maďar

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a zakladatel mezinárodní neziskové...

Za svou kariéru proočkují lékaři tisíce vakcín, ale se závažnými reakcemi se většina z nich vůbec nesetká. Odborníci bývají obvykle „sběrači“ vlastních očkování, protože dobře vědí, že oslabený...

Radši to udělám sám, ať je to pořádně. Blázni do kontroly ničí sebe i okolí

„Mnoho negativních emocí, dokonce i úzkost, má v evoluci pozitivní význam. K...

Uklidňuje vás, když máte věci pod kontrolou? A přemýšleli jste někdy, kde se ta potřeba vzala, jestli vám něco přináší, a hlavně kolik vám toho bere? A co na tenhle mikromanagement vesmíru vaše tělo,...

5. prosince 2025

Muž má za sebou sto zákroků v obličeji. Chce docílit dokonalé krásy

Přes sto invazivních zákroků v obličeji má za sebou muž posedlý vlastním...

Čtyřiatřicetiletý Jimm Stone dal za plastiky v přepočtu už téměř milion a půl korun. „Zasloužím si dokonalost,“ říká. A jde si tvrdě za svým. Za sebou má přes sto zákroků a dokud nebude se svým...

5. prosince 2025  11:15

Obláčkově bílá je barvou roku 2026. V módě slibuje jemnost a nadčasovost

Obláčkově bílá má v době chaosu vizuálních vjemů zklidnit naši rozjitřenou mysl...

Jako každý rok vyhlásil i letos respektovaný a světově známý Pantone Colour Institute barvu pro rok 2026. Zatímco předchozím letům vládly plné barevné odstíny, letos zvítězila barva, která nás má...

