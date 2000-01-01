Jsou krásní, mladí, úspěšní a mají před sebou zřejmě hvězdnou kariéru, o které většina herců jen sní. Řeč je o hercích, kteří jsou nyní vidět v dílech na streamovacích platformách. Září ve filmech i seriálech a ženy i muži na nich mohou oči nechat. Podívejte se do naší galerie, o koho jde.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Logan Wade Lerman je americký herec a producent, který se proslavil jako jedna z nejvýraznějších mladých tváří Hollywoodu. Diváci po celém světě ho znají především jako představitele poloboha Percyho Jacksona nebo z kultovního dospívajícího dramatu Charlieho malá tajemství.
Autor: AP
Amit Rahav je úspěšný izraelský herec, který se mezinárodně proslavil především rolí Yankyho Shapira v oceňované minisérii Neortodoxní (Unorthodox) z produkce Netflixu.
Autor: AP
Dylan O’Brien je populární americký herec a hudebník, který se proslavil především rolemi v oblíbených televizních seriálech a velkofilmech pro mládež. Exceloval například v dramatu The Outfit.
Autor: Profimedia.cz
Thomas Doherty je úspěšný skotský herec, zpěvák a tanečník, který se proslavil zejména díky projektům společnosti Disney a později se prosadil v dospělejších rolích v populárních amerických seriálech. Zahrál si v seriálu Tell Me Lies nebo ve filmu Paradise.
Autor: Profimedia.cz
Damson Idris je úspěšný britsko-nigerijský herec a producent, který se celosvětově proslavil rolí mladého drogového krále Franklina Sainta v kriminálním seriálu Snowfall (Sněží!) a upevnil svou pozici v Hollywoodu po boku Brada Pitta ve sportovním blockbusteru F1. Patří k nejvýraznějším talentům své generace a jeho jméno se pravidelně objevuje v diskusích o budoucím představiteli Jamese Bonda.
Autor: AP
Paul Anthony Kelly je kanadský model a herec, který se stal mezinárodní senzací na počátku roku 2026 díky své průlomové roli Johna F. Kennedyho mladšího v antologickém seriálu Love Story od uznávaného producenta Ryana Murphyho. Před svým raketovým úspěchem v televizi se více než deset let věnoval modelingu pro prestižní světové značky.
Autor: AP
Jake Lacy je úspěšný americký herec, který se proslavil svým talentem pro komediální i dramatické role v televizi i ve filmu. Dlouhou dobu byl v Hollywoodu známý jako představitel typických „sympaťáků“ a hodných kluků, v posledních letech však kritiky i diváky oslňuje v rolích arogantních či temných charakterů. Za svůj výkon v seriálu Bílý lotos získal nominaci na prestižní cenu Emmy.
Autor: AP
Evan Peters je oceňovaný americký herec známý intenzivními dramatickými rolemi v seriálech Ryana Murphyho a rolí mutanta Quicksilvera. Dokáže s naprostou přesvědčivostí ztvárnit jak citlivé mladíky a superhrdiny, tak psychopatické vrahy.
Autor: Disney+/FX
Anthony Paul Ramos Martinez je americký herec, zpěvák a skladatel. Proslavil se zejména svými rolemi v divadle a v hudebních filmech, postupně se však vypracoval v úspěšnou hollywoodskou hvězdu akčních i dramatických žánrů. Zazářil například v seriálu The Beauty.
Autor: AP
Jeremy Pope je mimořádně talentovaný americký herec, zpěvák a model, který se zapsal do historie divadla i televize jako jeden z nejvýraznějších hlasů své generace. Proslul svým obrovským rozsahem, charismatem a schopností ztvárnit komplexní postavy s hlubokým emocionálním nábojem. Exceloval ve filmu The Inspection.
Autor: AP
Alex Lawther je britský divadelní, filmový a televizní herec, scenárista a režisér. Patří k nejvýraznějším britským talentům své generace a je známý především ztvárňováním excentrických, citlivých a psychologicky komplikovaných postav. Zazářil v dílech jako Alien: Earth nebo Poslední souboj.
Autor: Profimedia.cz
Aaron Pierre je britský divadelní, filmový a televizní herec a model. Výrazně na sebe upozornil charismatickými výkony, hlubokým hlasem a fyzicky náročnými rolemi. Aktuálně září v hlavní roli Johna Stewarta (Green Lantern) v hitovém seriálu Lanterns z produkce DC Studios a HBO.
Autor: AP
Aaron Pierre je britský herec a model. Svou kariéru odstartoval na divadelních prknech a v britských televizních seriálech. Do širšího povědomí diváků vstoupil rolí Dev-Ema v sci-fi seriálu Krypton. Mezi jeho největší přednosti patří charismatický hluboký hlas a nepřehlédnutelná fyzická konstituce. Ztvárnil hlavní roli Terryho Richmonda v divácky i kriticky úspěšném akčním thrilleru Rebel Ridge.
Autor: Profimedia.cz
Nicholas Alexander Chavez je talentovaný americký herec a v posledních letech se stal jednou z nejvýraznějších vycházejících hvězd Hollywoodu. Na streamovacích platformách můžete tohoto charismatického herce vidět ve dvou zásadních projektech, které v roce 2024 vzbudily obrovský divácký ohlas. Prvním z nich je kriminální antologie Monstra: Příběh Lylea a Erika Menendezových na platformě Netflix, kde exceluje v hlavní roli Lylea Menendeze, jednoho ze dvou bratrů odsouzených za brutální vraždu svých rodičů. Druhým významným počinem je temný hororový seriál Grotesquerie, který je dostupný na streamovací službě Disney+.
Autor: Matt Licari, AP
Anthony Boyle je talentovaný severoirský herec. V posledních letech se stal jednou z nejvýraznějších tváří prestižních minisérií na předních streamovacích službách. Na platformě Apple TV+ hraje klíčovou roli navigátora Harryho Crosbyho ve výpravném válečném seriálu Vládcové nebes z produkce Stevena Spielberga a Toma Hankse. Na Disney+ například účinkuje v historickém detektivním seriálu Shardlake jako Jack Barak.
Autor: AP
Sam Nivola je talentovaný britsko-americký herec, který pochází z úspěšné umělecké rodiny, neboť jeho rodiči jsou známí herci Alessandro Nivola a Emily Mortimerová. Netflix nabízí hned několik projektů, ve kterých se tento herec objevil. Ztvárnil zde postavu Willa Winburyho, nejmladšího syna v úspěšné detektivní minisérii The Perfect Couple / Svatba roku z roku 2024, kde si zahrál po boku Nicole Kidmanové. Na stejné platformě můžete zhlédnout apokalyptickou černou komedii White Noise / Bílý šum z roku 2022, kde hraje syna hlavních hrdinů v podání Adama Drivera a Grety Gerwigové.
Autor: Reuters
Sam Woolf je talentovaný britský herec a scenárista, který se v posledních letech prosazuje ve velkých mezinárodních projektech na populárních streamovacích platformách. Na Netflixu se objevil v populárním historickém dramatu The Crown (Koruna), kde v páté sérii ztvárnil postavu mladého prince Edwarda. Stejná platforma ho divákům představila také ve fantasy hitu The Witcher (Zaklínač), kde ve třetí sérii převzal roli nebezpečného ohnivého mága a záporné postavy jménem Rience.
Autor: Reuters
Jordan Firstman je americký herec, scenárista, režisér, komik a zpěvák, který na sebe poprvé výrazně upozornil během pandemie v roce 2020 svými virálními a satirickými skeči zvanými Impressions na sociální síti Instagram. Na platformě Netflix se objevil v populární komedii Z jiného těsta (You People) po boku Jonaha Hilla a Eddieho Murphyho, kde ztvárnil postavu Dannyho. Pokud máte předplatné Disney+, můžete ho sledovat v komediálním seriálu Učitel angličtiny (English Teacher), v němž hraje výraznou roli Malcolma.
Autor: Profimedia.cz
Francis Lovehall je talentovaný jamajsko-britský herec. Na Disney+ a Hulu ho můžete vidět v historickém kriminálním dramatu A Thousand Blows od tvůrce hitu Peaky Blinders. Ztvárnil jednu z hlavních rolí jako jamajský boxer bojující o přežití ve viktoriánském Londýně.
Autor: Profimedia.cz
Malachi Kirby je uznávaný britský herec a spisovatel. Na platformě Disney+ exceluje v hlavní roli Hezekiaha Moscow v drsném historickém seriálu Tisíc ran (A Thousand Blows) z produkce Stevena Knighta, který mapuje nelegální box a kriminální podsvětí v Londýně 80. let 19. století.
Autor: Profimedia.cz
Calam Lynch je irsko-britský herec. Na streamovacích platformách můžete tohoto talentovaného herce vidět v několika velmi úspěšných a žánrově odlišných projektech. Jeho nejznámější rolí je postava Thea Sharpa ve druhé řadě populárního historického romantického seriálu Bridgertonovi.
Autor: Profimedia.cz
Michael Gandolfini je americký herec, který na sebe upoutal pozornost především tím, že úspěšně navázal na odkaz svého slavného otce, zesnulého Jamese Gandolfiniho. Na platformě Max můžete sledovat jeho doposud nejvýznamnější film Všichni svatí mafie (The Many Saints of Newark), ve kterém ztvárnil dospívajícího mafiánského bosse Tonyho Soprana a sklidil velkou chválu za to, jak dokázal napodobit gesta svého otce.
Autor: Profimedia.cz
Gregg Sulkin je britský herec a producent. Mezinárodní popularitu mu přinesla především spolupráce se stanicí Disney Channel. Stal se idolem náctiletých diváků díky roli vlkodlaka Masona Greybacka v úspěšném seriálu Kouzelníci z Waverly, kde hrál po boku Seleny Gomezové. Později se prosadil také v dospělejších projektech, mezi které patří například oceňovaný teenagerský seriál Předstírání z produkce stanice MTV nebo komiksový hit ze světa Marvelu.
Autor: Profimedia.cz
Rhenzy Feliz je americký herec dominikánského původu, který na sebe poprvé výrazně upozornil v roce 2017 díky ztvárnění hlavní role Alexe Wildera v seriálu Marvel’s Runaways.
Autor: Profimedia.cz
Noah Fearnley je americký herec, který na sebe v posledních letech upozornil jako jedna z nejvýraznějších tváří moderního fenoménu takzvaných mikro-dramat. Na platformě Hulu (v našich končinách skrze sekci Star na Disney+) a Apple TV exceluje v jedné ze svých nejvýznamnějších rolí v biografickém seriálu od FX s názvem Love Story.
Autor: Profimedia.cz
Isaac Cole Powell je úspěšný americký herec a zpěvák. Na platformě Disney+ můžete Isaaca Powella sledovat v populární hororové antologii American Horror Story. Zahrál si nejprve postavu Troye Lorda v desáté sérii s podtitulem Double Feature a následně získal ještě výraznější roli fotografa Thea Gravese v jedenácté sérii s názvem AHS: NYC.
Autor: Profimedia.cz
Brian Jordan Alvarez je americký herec, komik, scenárista a režisér. Na platformě Netflix se objevil v jedné z epizod antologického seriálu z období pandemie s názvem Sociální distance (Social Distance).
Autor: Profimedia.cz
D’Pharaoh Woon-A-Tai je talentovaný kanadský herec domorodého původu. Na streamovacích platformách ho můžete vidět v několika klíčových projektech. Jeho zdaleka nejznámější rolí je postava Beara Smallhilla v kritiky opěvovaném komediálním dramatu Reservation Dogs, které je kompletně dostupné ke streamování na platformě Disney+. Tento seriál, na kterém se podílel i slavný Taika Waititi, sleduje skupinu domorodých teenagerů na venkově v Oklahomě a pro D’Pharaoha znamenal absolutní kariérní průlom.
Autor: Profimedia.cz
Americký herec Chase Stokes se proslavil především díky hlavní roli v populárním seriálu Outer Banks na platformě Netflix.
Autor: Profimedia.cz
Tanner Zagarino je americký herec, scenárista, model a bývalý zápasník. Na platformě Prime Video hraje svou dosud nejpopulárnější roli, kterou je charismatický a zábavný vysokoškolák přezdívaný Redbird ve třetí sérii hitu The Summer I Turned Pretty (Léto, kdy jsem zkrásněla). Dále ho zde můžete vidět v akčním thrilleru The Price We Pay (2022) nebo v akčním snímku Aftermath (2024).
Autor: Profimedia.cz
Sam Corlett je talentovaný australský herec. Na mezinárodní scéně a streamovacích platformách boduje především díky exkluzivní spolupráci se službou Netflix, kde ho diváci mohou vidět hned v několika zásadních projektech.
Autor: Profimedia.cz
Drake Rodger je americký herec, který na sebe výrazně upozornil v hlavních rolích televizních seriálů i nezávislých filmů. Exceloval v seriálu The Winchesters.
Autor: Profimedia.cz
Samuel Blenkin je talentovaný britský herec a režisér. Na platformě Netflix hraje hlavní roli filmaře Davise v mrazivé epizodě „Loch Henry“ v šesté sérii oceňovaného seriálu Black Mirror (Černé zrcadlo). Dále se zde objevuje jako Avallac’h ve fantasy minisérii The Witcher: Blood Origin (Zaklínač: Pokrevní pokrevnost) a ztvárnil postavu Shakespeara v jedné z epizod úspěšného fantasy seriálu The Sandman.
Autor: Profimedia.cz
Malik Elassal je kanadský stand-up komik, herec a scenárista libanonského původu. Malik Elassal hraje jednu z hlavních rolí v komediálním seriálu Adults od stanice FX, kde ztvárňuje postavu jménem Samir.
Autor: Profimedia.cz
Adarsh Gourav je indický herec, zpěvák a hudebník, který si získal mezinárodní uznání díky svému výjimečnému talentu a schopnosti ztvárnit komplexní postavy. Netflix nabízí jeho nejslavnější filmový počin, kterým je satirické drama Bílý tygr. Na stejné platformě účinkuje v moderním dramatu o dospívání Kho Gaye Hum Kahan, kriminálním komediálním seriálu Guns & Gulaabs nebo v dystopické sérii Leila. Nově se zde objevuje také v romantickém thrilleru Tu Yaa Main z roku 2026.
Autor: Profimedia.cz
Owen Thiele je americký herec, komik, scenárista a tvůrce podcastů. Pokud ho chcete vidět v jeho nejznámějších rolích, můžete využít několik populárních streamovacích platforem. Na platformě Hulu Disney+ hraje jednu ze svých hlavních rolí, postavu Antona, v komediálním seriálu Adults o spolubydlících v New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Lionel Boyce je americký herec, scenárista a producent. Na Disney + hraje v seriálu Medvěd (The Bear), v němž exceluje po boku Jeremyho Allena Whitea.
Autor: Profimedia.cz
Isaiah John je americký herec pocházející z Atlanty, který na sebe nejvíce upozornil svými rolemi v dramatických a kriminálních projektech. Jeho vůbec nejvýznamnějším počinem je úspěšný kriminální seriál z produkce FX s názvem Sněží! (Snowfall), kde ztvárnil jednu z hlavních postav, horkokrevného mladíka Leona Simmonse.
Autor: Profimedia.cz
Owen Painter je americký herec, který aktuálně exceluje v seriálu Střepy, který je dostupný na stanici Disney +.
Autor: Profimedia.cz
Malik Elassal je libanonsko-kanadský stand-up komik, herec a scenárista, který pochází z města Calgary. Ve své tvorbě často kombinuje velmi osobní i univerzální humor, přičemž těží ze svých kořenů, zážitků z muslimské komunity a dospívání v Kanadě. Exceluje v seriálu Adults.
Autor: Profimedia.cz
Jack Innanen je kanadský herec, komik a digitální tvůrce. Na platformách Disney+ a Hulu hraje jednu z hlavních rolí v úspěšném komediálním seriálu Adults z produkce stanice FX. Ztvárňuje zde postavu naivního a romantického Kanaďana Paula Bakera, který se stal u diváků velmi oblíbeným.
Autor: Profimedia.cz
Daniel Dale je americký herec a jazzový hudebník. Na platformě Apple TV+ hraje postavu jmenující se Jake Weston v dramatickém seriálu Your Friends and Neighbors. Na Disney + exceluje v seriálu Střepy.
Autor: Profimedia.cz
Homer Gere, celým jménem Homer James Jigme Gere, je mladý americký televizní a filmový hercem a synem hollywoodské legendy Richarda Gera. Nyní září v seriálu Střepy.
Autor: Profimedia.cz
Igby Rigney je mladý americký herec. Na platformě Netflix se objevil v minisérii Půlnoční mše z roku 2021, kde ztvárnil postavu Warrena Flynna, mladíka žijícího na izolovaném ostrově, jehož komunitu zasáhnou záhadné a děsivé události spojené s příchodem nového kněze. Na platformě Disney + hraje jednu z hlavních postav seriálu Střepy.
Autor: Profimedia.cz