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Mladí, krásní a úspěšní. Tito herci teď dobývají obrazovky

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Mladí, krásní a úspěšní herci. Logan Lerman (Park City, 23. ledna 2017) Amit Rahav (Los Angeles, 20. března 2024) Dylan O’Brien Tentokrát něco pro pány: herec Thomas Doherty zvolil pro premiéru nové Super... Damson Idris na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026) Paul Anthony Kelly v New Yorku (2. února 2026) Jake Lacy v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026) Evan Peters na premiéře seriálu Krása v Londýně (2026) Anthony Ramos na Tony Awards v New Yorku (8. června 2025) Jeremy Pope na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026) Alex Lawther
Jsou krásní, mladí, úspěšní a mají před sebou zřejmě hvězdnou kariéru, o které většina herců jen sní. Řeč je o hercích, kteří jsou nyní vidět v dílech na streamovacích platformách. Září ve filmech i seriálech a ženy i muži na nich mohou oči nechat. Podívejte se do naší galerie, o koho jde.

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