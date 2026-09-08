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Potraviny, které vás nadopují bílkovinami. Těchto 30 vás možná překvapí
Chcete do jídelníčku dostat více bílkovin? Nemusíte hned sahat po proteinových tyčinkách a prášcích. Skvělé zdroje najdete mezi běžnými potravinami a některé vás množstvím proteinu možná překvapí....
Odešli příliš brzy. Hvězdy, kterým náhlá smrt ukončila zářnou kariéru
Bleskový vzestup a nečekaný pád. Nahlédněte do osudů světových talentovaných hvězd, jejichž slibně rozjetou kariéru krutě utnula náhlá smrt. V galerii připomínáme ikony, které odešly na vrcholu sil,...
Dokonalé křivky Penny Lane berou dech. Kráska ví, jak na sebe strhnout pozornost
Penny Lane je známá především jako vítězka soutěže Sports Illustrated Swimsuit, holistická koučka a příležitostná herečka. Díky své naprosto dokonalé postavě učarovala mužům i ženám a kdokoli se s ní...
Proč přibývá rakoviny slinivky i u mladých? Vědci našli důležitou stopu
Rakovina slinivky patří k nejzákeřnějším nádorům, protože se dlouho nemusí nijak projevit. Lékaři přitom upozorňují, že případů přibývá a nemoc se nevyhýbá ani mladším lidem. Jakou roli mohou hrát...
Jak dětem otrávit školu a vzít sebevědomí? Tyto rodičovské věty jsou jako jed
Začátek školního roku znamená nejen zvýšené požadavky na rodinný rozpočet, ale s příchodem září také v mnohých rodinách stoupá tlak na výkon, nervy se dávají na pochod a otcové a matky školáků se...
Jak zhubnout po 50 bez cvičení? Rozhoduje strava, pomůže i obyčejná chůze
Toužíte shodit přebytečná kila, ale představa hodinového trápení v posilovně nebo ranního běhání vás přímo děsí? Dobrá zpráva je, že k úbytku hmotnosti intenzivní trénink nutně nepotřebujete. Zvlášť...
Příběh Lady: Můj syn šikanoval spolužáka. Škola to odmítala přiznat
Znám přece své dítě! Byla jsem o tom alespoň přesvědčena. Jediná zpráva na displeji jeho telefonu mi však ukázala, že můj dokonalý syn stojí v čele ponižování spolužáka. Chtěla jsem to okamžitě...
Bolest zad nemusíte jen přetrpět. Tyto změny mohou přinést úlevu
Bolí vás záda? To nejste sami. Alespoň jednou za život se s bolestí zad setká 80 procent populace. Znepokojující je ale podle odborníků zejména fakt, že tři čtvrtiny těchto obtíží jsou způsobeny...
Odhalte tajemství své koupelny. Tohle o vás říká vaše kosmetika
Kosmetika, kterou používáme, mluví za nás, a věřte, že toho o nás umí prozradit opravdu hodně. Třeba i to, že máme zrovna chuť a náladu pořídit si nějaký nový produkt či pomůcku.
Úsporná princezna Anna. V 76 letech obléká šaty, které nosila v osmnácti
„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože...
Nemám strach o finance, ale o zdraví blízkých, říká principál Albert Čuba
Když si herec řekne, že založí divadlo, zní to jako šílený plán. A v případě Alberta Čuby možná opravdu byl. On se toho ale nezalekl a vytvořil v Ostravě místo, kam se lidé vrací. A přitom to v...
Několikrát denně zakoulejte očima, radí lékaři. Syndrom suchého oka býval raritou
Pavel Stodůlka je nejvyhledávanější oční lékař v Česku. Rozhovorů dal stovky, pro magazín Víkend DNES poprvé vyprávěli spolu s manželkou Janou, též lékařkou, nejen o práci, ale i o soukromí.
Mladí, krásní a úspěšní. Tito herci teď dobývají obrazovky
Jsou krásní, mladí, úspěšní a mají před sebou zřejmě hvězdnou kariéru, o které většina herců jen sní. Řeč je o hercích, kteří jsou nyní vidět v dílech na streamovacích platformách. Září ve filmech i...
Jak dětem otrávit školu a vzít sebevědomí? Tyto rodičovské věty jsou jako jed
Začátek školního roku znamená nejen zvýšené požadavky na rodinný rozpočet, ale s příchodem září také v mnohých rodinách stoupá tlak na výkon, nervy se dávají na pochod a otcové a matky školáků se...
Rakovina se studentce Šárce vrátila. Pak se podle ní stal zázrak
Na preventivní gynekologickou prohlídku šla Šárka s pocitem, že je všechno v pořádku. O pár týdnů později si ale vyslechla diagnózu rakoviny děložního čípku. Když už se zdálo, že náročnou léčbou...
Nebojte se říct si o pomoc. Jak pečovat o blízkého a neztratit sami sebe
Představte si, že vážně onemocní někdo z vašich nejbližších. Někdo, koho nade vše milujete. Najednou už nic není jako dřív. Přijde strach a nejistota, vynoří se spousta otázek. A vy se soustředíte na...
Mají čtrnáct dětí. Do auta se nevejdou a za jídlo dají milion ročně
Čtyřiačtyřicetiletá Shay Barbee z USA má čtrnáct dětí, všechny jsou její vlastní a nikdy nepomyslela na to, že tak početná rodina není dobrý nápad. Je to její splněný sen. A to i přes fakt, že nemá...