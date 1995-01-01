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Dnes už jsou mnohdy ve věku babiček, v devadesátých letech však byly krásky z naší galerie na vrcholu kariéry a stanice MTV vysílala videoklipy, ve kterých excelovaly. Podívejte se na zpěvačky, které si před desítkami let užívaly své místo na výslunní. Patří sem Dido, Christina Aquilera a další.
Autor: koláž iDNES.cz
V devadesátých letech zpěvačka Britney Spears zazářila ve videoklipech ke svým prvním dvěma mezinárodním hitům: ...Baby One More Time z roku 1998 a From The Bottom Of My Broken Heart z roku 1999.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Natalie Imbruglia zazářila v devadesátých letech v legendárním videoklipu k písni Torn z roku 1997. Tento celosvětový hit pochází z jejího debutového alba Left of the Middle.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Kylie Minogue v devadesátých letech minulého století nezpívala v jednom, ale hned v několika desítkách videoklipů. Její hudební styl i image se v této dekádě výrazně proměnily – od popových začátků přešla k alternativnějším polohám. Natočila klipy k písním Better The Devil You Know nebo Confide In Me.
Autor: EMI / Gregg DeGuire
V devadesátých letech vydala zpěvačka Cher několik slavných hitů. Mezi její nejznámější klipy z této dekády patří The Shoop Shoop Song nebo Believe.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Christina Aguilera na konci devadesátých let prorazila hlavně jako sólová zpěvačka. Ve druhé polovině roku 1999 vydala svůj slavný debut, ze kterého pochází její vůbec nejznámější klip z devadesátých let jako Genie in a Bottle.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Toni Braxtonová v devadesátých letech natočila a hrála v mnoha ikonických videoklipech ke svým R&B hitům. Mezi její nejznámější klipy z této dekády patří Un-Break My Heart nebo You’re Makin’ Me High.
Autor: Reuters
V devadesátých letech vydala zpěvačka Alanis Morissette několik přelomových klipů, zejména z jejího ikonického alba Jagged Little Pill. Ve všech oficiálních klipech k těmto hitům nejen hrála, ale přímo v nich účinkovala v hlavní roli.
Autor: Reuters
Nejznámějším a naprosto ikonickým klipem, ve kterém dnes již zesnulá zpěvačka Sinéad O’Connorová v devadesátých letech účinkovala, je Nothing Compares 2 U z roku 1990.
Autor: Donal Moloney
V devadesátých letech zářila zpěvačka Gwen Stefani jako charismatická zpěvačka kapely No Doubt. V tomto období natočila několik přelomových hitů a klipů, které se nesmazatelně zapsaly do hudební historie jako Don’t Speak nebo Just A Girl.
Autor: AP
Dolores O’Riordanová vystupovala jako zpěvačka ve všech slavných videoklipech své kapely The Cranberries. V 90. letech patřily mezi nejznámější klipy například Zombie, Linger, Ode To My Family nebo Dreams.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Sheryl Crow natočila a zazářila v mnoha slavných klipech své vlastní tvorby v devadesátých letech. Mezi její nejznámější klipy z této éry patří All I Wanna Do nebo If It Makes You Happy.
Autor: Profimedia.cz
V devadesátých letech vydala zpěvačka Björk přelomová alba Debut (1993) a Post (1995), z nichž vzešlo několik naprosto ikonických videoklipů. Byly to klipy k písním jako Human Behaviour nebo Big Time Sensuality.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Aaliyah v devadesátých letech natočila řadu ikonických klipů. Její kariéra odstartovala v roce 1994 albem Age Ain’t Nothing But A Number a pokračovala přelomovou deskou One In A Million (1996).
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Erykah Badu se v devadesátých letech proslavila coby ikona R&B a neo-soulu. Ze své průlomové éry v 90. letech natočila několik vlastních ikonických videoklipů, přičemž nejznámějšími jsou On & On nebo Next Lifetime.
Autor: Reuters
Zpěvačka Dido v devadesátých letech účinkovala v oficiálním klipu k tanečnímu hitu „Salva Mea“ (1995/1996) od elektronické skupiny Faithless, kde nazpívala ženské vokály.
Autor: Sony Music
Zpěvačka Courtney Love se v devadesátých letech objevila jak ve svých vlastních hudebních videoklipech s kapelou Hole, tak v ikonických klipech své vlastní tvorby. Jednalo se o klipy k písním jako Violet nebo Doll Parts.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Christina Aguilera v devadesátých letech prorazila svým stejnojmenným debutovým albem. V samém závěru dekády, v roce 1999, vyšly její dva největší hity té doby, ke kterým natočila ikonické videoklipy. Byly to klipy Genie in a Bottle a What a Girl Wants.
Autor: Profimedia.cz
Nejznámějším a nejslavnějším klipem, ve kterém zpěvačka Gloria Estefanová účinkovala se známou kapelou v devadesátých letech, je video k singlu Music of My Heart.
Autor: Reuters
Zpěvačka Lauryn Hillová v devadesátých letech zářila hned v několika ikonických hudebních videoklipech, a to jak v rámci své domovské skupiny The Fugees, tak během své veleúspěšné sólové kariéry.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Mary J. Blige vydala v 90. letech celou řadu vlastních hitů a objevila se také jako host v klipech jiných hvězd. Účinkovala v klipech jako Real Love nebo Be Happy.
Autor: Reuters
V devadesátých letech zpěvačka Madonna natočila celou řadu přelomových a ikonických videoklipů, které definovaly tehdejší popkulturu. Mezi její nejznámější a nejvýraznější klipy z této dekády patří Vogue nebo Justify My Love.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Céline Dion v 90. letech nenatočila jen jeden, ale hned několik legendárních videoklipů, protože to byla její nejúspěšnější dekáda plná celosvětových hitů. Jednalo se o hity jako My Heart Will Go On nebo The Power of Love.
Autor: archiv Coty
Zpěvačka Janet Jacksonová vydala v 90. letech dvě zásadní a velmi úspěšná alba (janet. v roce 1993 a The Velvet Rope v roce 1997), ke kterým natočila řadu přelomových a ikonických videoklipů. Jednalo se o klipy k písním jako That’s The Way Love Goes nebo If.
Autor: Reuters
V devadesátých letech minulého století natočila zpěvačka Mariah Carey desítky vlastních hudebních videoklipů ke svým největším hitům, jako byly Vision of Love, Hero, Fantasy nebo Always Be My Baby.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Shania Twain natočila v 90. letech celou řadu ikonických klipů, protože v té době vydala dvě ze svých nejúspěšnějších alb, The Woman in Me (1995) a Come On Over (1997). Mezi její nejslavnější klipy z tohoto období patří Man! I Feel Like A Woman! nebo That Don’t Impress Me Much.
Autor: Profimedia.cz